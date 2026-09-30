Apple kompaniyasining ilk buklanuvchi iPhone smartfoni bozorga chiqadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Counterpoint Research`ning prognozlariga koʻra, Apple kompaniyasining ilk buklanuvchi smartfoni, iPhone Duo, bozorga chiqqanining ilk yilidayoq 6 million dona sotilishi mumkin.
- Agar bu koʻrsatkichga erishilsa, Apple jahon buklanuvchi smartfonlar bozorida 25 foiz ulushga ega boʻladi, bu esa Samsung (38%) va Huawei (22%) kabi raqobatchilarga yaqinlashishini bildiradi.
Counterpoint Research tahliliy kompaniyasi maʼlumotiga koʻra, jahon boʻylab buklanuvchi smartfonlar bozori 2026-yilga kelib muhim marraga yetib, umumiy yetkazib berish hajmi 100 million dona maʼlumotidan oshadi. Bu koʻrsatkich 2019-yilda ilk tijoriy buklanuvchi qurilma taqdim etilganidan beri yetti yil oʻtib qayd etilmoqda. Yangi hisob-kitoblar orasida Apple brendining bu turdagi ilk gadjeti uchun kutilayotgan savdo hajmlari ham eʼlon qilindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Counterpoint Researchʼning yetakchi tahlilchisi Lin Keyu prognozlariga koʻra, iPhone Duo deb nomlanishi kutilayotgan ilk buklanuvchi smartfon bozorga chiqqanining ilk yilidayoq 6 millionga yaqin nusxada sotilishi mumkin. Garchi bu koʻrsatkich oddiy iPhone qatoriga nisbatan kamroq boʻlib, asosan nishonli segmentni tashkil etsa-da, kompaniya uchun sezilarli natija sanaladi.
Narx siyosati va bozor ulushiMutaxassislar tahliliga koʻra, iPhone Duo oktyabr oyida savdoga chiqarilishi va uning boshlangʻich narxi 2000 dollar atrofida belgilanishi kutilmoqda. Agar Apple haqiqatan ham 6 million dona qurilma sota olsa, uning jahon buklanuvchi smartfonlar bozoridagi ulushi darhol 25 foizga yetadi. Taqqoslash uchun, Samsung bu yilni 38 foiz ulush bilan yakunlashi kutilayotgan boʻlsa, Huawei 22 foiz koʻrsatkichga ega boʻlishi prognoz qilinmoqda.
Shunga qaramay, yakuniy natijalar nafaqat isteʼmolchilar talabiga, balki Apple kompaniyasining yangi turdagi qurilmalar ishlab chiqarish quvvatlarini qanchalik tez kengaytira olishiga ham bogʻliq boʻladi. IDC maʼlumotlariga asosan, 2026-yilda buklanuvchi smartfonlar umumiy mobil bozorning atigi 3 foizdan kamrogʻini egallaydi va 2027-yilda ham bu ulush sezilarli oʻzgarmasligi kutilmoqda.
Texnik xususiyatlar va istiqbollarOlingan maʼlumotlarga koʻra, yangi qurilma ichki tomonga buklanadigan konstruksiyaga ega boʻladi. Smartfon ochilgan holatda 7,6 dyuymli ekranga ega boʻlsa, yigʻilgan holatda 5,4 dyuymli tashqi displey vazifasini bajaradi. Bunda har ikkala ekran bir xil tomonlar nisbatini saqlab qoladi. Shuningdek, model jismoniy SIM-karta uyasidan voz kechib, toʻliq ravishda ikkita eSIM texnologiyasini qoʻllab-quvvatlashi kutilmoqda.
Bozor tahlilchilari dastlabki bosqichda asosiy talab aynan Apple ekotizimining amaldagi foydalanuvchilari tomonidan shakllanishini qayd etishmoqda. Biroq ushbu modelning buklanuvchi smartfonlar bozoriga koʻrsatadigan uzoq muddatli taʼsiri hozircha noaniqligicha qolmoqda. Garchi mahsulotning bozorga chiqishi boshqa raqobatchilarga nisbatan kechikkan boʻlsa-da, uning yuqori ulushga daʼvogarlik qilishi texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda.
Izohlar 0
…