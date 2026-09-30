Apple kompaniyasining ilk buklanuvchi iPhone smartfoni bozorga chiqadi

·32·Texno
Apple kompaniyasining ilk buklanuvchi iPhone smartfoni bozorga chiqadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Counterpoint Research`ning prognozlariga koʻra, Apple kompaniyasining ilk buklanuvchi smartfoni, iPhone Duo, bozorga chiqqanining ilk yilidayoq 6 million dona sotilishi mumkin.
  • Agar bu koʻrsatkichga erishilsa, Apple jahon buklanuvchi smartfonlar bozorida 25 foiz ulushga ega boʻladi, bu esa Samsung (38%) va Huawei (22%) kabi raqobatchilarga yaqinlashishini bildiradi.

Counterpoint Research tahliliy kompaniyasi maʼlumotiga koʻra, jahon boʻylab buklanuvchi smartfonlar bozori 2026-yilga kelib muhim marraga yetib, umumiy yetkazib berish hajmi 100 million dona maʼlumotidan oshadi. Bu koʻrsatkich 2019-yilda ilk tijoriy buklanuvchi qurilma taqdim etilganidan beri yetti yil oʻtib qayd etilmoqda. Yangi hisob-kitoblar orasida Apple brendining bu turdagi ilk gadjeti uchun kutilayotgan savdo hajmlari ham eʼlon qilindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Counterpoint Researchʼning yetakchi tahlilchisi Lin Keyu prognozlariga koʻra, iPhone Duo deb nomlanishi kutilayotgan ilk buklanuvchi smartfon bozorga chiqqanining ilk yilidayoq 6 millionga yaqin nusxada sotilishi mumkin. Garchi bu koʻrsatkich oddiy iPhone qatoriga nisbatan kamroq boʻlib, asosan nishonli segmentni tashkil etsa-da, kompaniya uchun sezilarli natija sanaladi.

Narx siyosati va bozor ulushi

Mutaxassislar tahliliga koʻra, iPhone Duo oktyabr oyida savdoga chiqarilishi va uning boshlangʻich narxi 2000 dollar atrofida belgilanishi kutilmoqda. Agar Apple haqiqatan ham 6 million dona qurilma sota olsa, uning jahon buklanuvchi smartfonlar bozoridagi ulushi darhol 25 foizga yetadi. Taqqoslash uchun, Samsung bu yilni 38 foiz ulush bilan yakunlashi kutilayotgan boʻlsa, Huawei 22 foiz koʻrsatkichga ega boʻlishi prognoz qilinmoqda.

Shunga qaramay, yakuniy natijalar nafaqat isteʼmolchilar talabiga, balki Apple kompaniyasining yangi turdagi qurilmalar ishlab chiqarish quvvatlarini qanchalik tez kengaytira olishiga ham bogʻliq boʻladi. IDC maʼlumotlariga asosan, 2026-yilda buklanuvchi smartfonlar umumiy mobil bozorning atigi 3 foizdan kamrogʻini egallaydi va 2027-yilda ham bu ulush sezilarli oʻzgarmasligi kutilmoqda.

Texnik xususiyatlar va istiqbollar

Olingan maʼlumotlarga koʻra, yangi qurilma ichki tomonga buklanadigan konstruksiyaga ega boʻladi. Smartfon ochilgan holatda 7,6 dyuymli ekranga ega boʻlsa, yigʻilgan holatda 5,4 dyuymli tashqi displey vazifasini bajaradi. Bunda har ikkala ekran bir xil tomonlar nisbatini saqlab qoladi. Shuningdek, model jismoniy SIM-karta uyasidan voz kechib, toʻliq ravishda ikkita eSIM texnologiyasini qoʻllab-quvvatlashi kutilmoqda.

Bozor tahlilchilari dastlabki bosqichda asosiy talab aynan Apple ekotizimining amaldagi foydalanuvchilari tomonidan shakllanishini qayd etishmoqda. Biroq ushbu modelning buklanuvchi smartfonlar bozoriga koʻrsatadigan uzoq muddatli taʼsiri hozircha noaniqligicha qolmoqda. Garchi mahsulotning bozorga chiqishi boshqa raqobatchilarga nisbatan kechikkan boʻlsa-da, uning yuqori ulushga daʼvogarlik qilishi texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda.

AppleiPhoneBuklanuvchi smartfonTexnologiyalarCounterpoint
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arzon smartfonlar davri yakunlanib, narxlar oshishi kutilmoqdaArzon smartfonlar davri yakunlanib, narxlar oshishi kutilmoqda25 sentabr 23:00iPhone 17 global bozorning olti foizini egalladiiPhone 17 global bozorning olti foizini egalladi27 avgust 19:23Apple xavfsizlik xavfi tufayli eski operatsion tizimlarni yangilashga chaqirdiApple xavfsizlik xavfi tufayli eski operatsion tizimlarni yangilashga chaqirdiKecha 18:29Apple kompaniyasi oʻzining ilk buklanuvchi smartfoni – iPhone Duoʼni taqdim etdiApple kompaniyasi oʻzining ilk buklanuvchi smartfoni – iPhone Duoʼni taqdim etdi9 sentabr 22:50Motorola keng formatli buklanuvchi smartfon chiqarishga hozirlik koʻrmoqdaMotorola keng formatli buklanuvchi smartfon chiqarishga hozirlik koʻrmoqda5 sentabr 22:24Apple kompaniyasida yangi davr boshlandi: Jon Ternus boshqaruvni qoʻlga oldiApple kompaniyasida yangi davr boshlandi: Jon Ternus boshqaruvni qoʻlga oldi4 sentabr 22:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi