Shifokorlar bemorning sog‘lom oyog‘ini adashib kesib tashladi

·10·Dunyo
Shifokorlar bemorning sog‘lom oyog‘ini adashib kesib tashladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSHning Ogayo shtatida 74 yoshli Sheron Jeks saraton tufayli o‘ng oyog‘ini amputatsiya qilish uchun murojaat qilgan, biroq jarrohlik vaqtida shifokorlar adashib chap sog‘lom oyog‘ini kesib tashlagani da’vo qilinmoqda.
  • Operatsiyadan oldin to‘g‘ri oyoq belgilangan bo‘lsa-da, tibbiyot xodimlari xavfsizlik tartiblariga rioya qilmagani sababli bu xato yuz bergan.
  • Natijada Jeks dastlab rejalashtirilgan o‘ng oyog‘idan ham ayrilib, ikki oyog‘idan ham mahrum bo‘lgan.

AQSHning Ogayo shtatida bemorning saraton bilan zararlangan oyog‘ini amputatsiya qilish rejalashtirilgan. Biroq jarrohlik vaqtida shifokorlar adashib uning sog‘lom oyog‘ini kesib tashlagani haqida da’vo qilinmoqda.

Ma’lum bo‘lishicha, 74 yoshli Sheron Jeks 2025 yil sentyabr oyida Mariyetta shahridagi «Selby General Hospital» shifoxonasiga o‘ng oyog‘ini tizzadan past qismidan amputatsiya qilish uchun murojaat qilgan. Operatsiya saraton tufayli rejalashtirilgan edi.

Biroq sudga taqdim etilgan da’vo arizasiga ko‘ra, jarrohlik jarayonida tibbiyot xodimlari o‘ng oyoq o‘rniga chap oyoqni amputatsiya qilgan. Jeksning advokati Bred Leynning ta’kidlashicha, operatsiyadan oldin shifokorlar to‘g‘ri oyoqni belgilab qo‘ygan bo‘lgan. Hatto amaliyotdan keyin ham belgi to‘g‘ri oyoqda saqlanib qolgani aytilmoqda.

Da’voda operatsiyadan oldin bemor xavfsizligini tekshirish uchun ikki marta maxsus «time-out» jarayoni o‘tkazilgani ham qayd etilgan. Bunday tekshiruvlar bemor, operatsiya turi va jarrohlik qilinadigan joyni qayta tasdiqlash uchun qo‘llanadi.

Keyinchalik Jeksga dastlab rejalashtirilgan o‘ng oyog‘ini ham amputatsiya qilishga to‘g‘ri kelgan. Shu sababli u ikki oyog‘idan ham ayrilgan.

Jeks va uning advokati shifoxona hamda operatsiyada ishtirok etgan tibbiyot xodimlariga qarshi sudga murojaat qilib, tovon puli talab qilmoqda. Da’voda jismoniy jarohat, doimiy nogironlik, ruhiy azob va boshqa zararlar qayd etilgan.

Shifoxona ma’muriyati esa voqeani «oldini olish mumkin bo‘lgan hodisa» deb atagan. Muassasa operatsiyada belgilangan xavfsizlik tartiblariga rioya qilinmaganini tan olgan va mas’ul xodimlar lavozimidan chetlatilganini bildirgan. Shuningdek, jarrohlik xodimlari qayta o‘qitilgani ma’lum qilingan.

Hozircha ish bo‘yicha yakuniy sud qarori chiqarilmagan.

Sheron JeksSelby General HospitalOgayomedikal xalatlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda 20 yil qidiruvdagi qotillik gumondori Meksikada politsiya xodimi sifatida ishlab yurganAQSHda 20 yil qidiruvdagi qotillik gumondori Meksikada politsiya xodimi sifatida ishlab yurgan29 iyul 05:10AQSHda futbolchi o‘limiga sabab bo‘lgan YTHdan keyin o‘zbekistonlik haydovchi ozod qilindiAQSHda futbolchi o‘limiga sabab bo‘lgan YTHdan keyin o‘zbekistonlik haydovchi ozod qilindi18 iyul 14:13Xaroba uydagi sir: AQSHda 16 nafar bola to‘rt yil davomida bitta xonada saqlanganXaroba uydagi sir: AQSHda 16 nafar bola to‘rt yil davomida bitta xonada saqlangan2 iyul 17:38Birorta ham jarima yozolmagan robot politsiyachi ishdan olindiBirorta ham jarima yozolmagan robot politsiyachi ishdan olindi23 iyun 15:02AQSHda ko‘cha poygasi uyushtirayotgan o‘zbekistonliklar qo‘lga olindiAQSHda ko‘cha poygasi uyushtirayotgan o‘zbekistonliklar qo‘lga olindi3 iyun 19:13Turkiyada shifokorlar bemorning kasal qulog‘i o‘rniga sog‘lomini operatsiya qildiTurkiyada shifokorlar bemorning kasal qulog‘i o‘rniga sog‘lomini operatsiya qildiKecha 22:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota