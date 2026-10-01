Jahon toji uchun jang: Shaxmat elitasi nega Gukeshga qarshi bahsda Sindarovni favorit deb hisoblamoqda?

·2·Sport
Jahon toji uchun jang: Shaxmat elitasi nega Gukeshga qarshi bahsda Sindarovni favorit deb hisoblamoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026-yilgi Jahon toji uchun kechadigan matchda ko‘pchilik shaxmat mutaxassislari O‘zbekiston vakili Javohir Sindarovni favorit deb hisoblamoqda.
  • 18 nafar nufuzli ekspertning 10 nafari aynan Sindarovning g‘alaba qozonishiga ishonch bildirgan, 6 nafari esa imkoniyatlarni teng baholagan.
  • Magnus Karlsen, Yan Nepomnyashiy va Vladislav Artemiyev kabi taniqli grossmeysterlar ham Javohir Sindarovning ustunligini ta’kidlagan.

2026 yilgi shaxmat olamining eng kutilgan va muhim voqeasi — amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommaraju hamda da’vogar Javohir Sindarov o‘rtasidagi Jahon toji uchun kechadigan match tobora yaqinlashmoqda. Jenevada bo‘lib o‘tadigan ushbu tarixiy uchrashuv oldidan dunyoning yetakchi grossmeysterlari, taniqli ekspertlari va mashhur shaxmat blogerlari o‘z taxminlari bilan o‘rtoqlashdi.

UzChess xabari hamda rookreview.com tahliliy platformasi jamlagan 18 nafar nufuzli mutaxassisning xulosalariga ko‘ra, ustunlik kutilmaganda O‘zbekiston vakili tomonida:

  • 10 nafar ekspert — Javohir Sindarovni bo‘lajak matchning asosiy favoriti deb biladi.

  • 6 nafar mutaxassis — ikki yosh vunderkindning imkoniyatlarini teng (50/50) baholagan.

  • Atigi 2 kishi — hindistonlik amaldagi chempion Gukeshning g‘alabasiga ishonch bildirgan.

Karlsen Sindarovni tanladi, Nakamura esa Gukesh tomonda

Shaxmat bo‘yicha ko‘p karra jahon chempioni va sayyoramizning birinchi raqamli shaxmatchisi Magnus Karlsen ochiqchasiga Sindarovning muvaffaqiyatini kutayotganini bildirgan. Norvegiyalik yulduz o‘zbek grossmeysterining o‘yinini har tomonlama mukammalroq va barqarorroq deb atagan.

Jahon toji uchun ikki bor bahs olib borgan Yan Nepomnyashiy imkoniyatlarni 65:35, rossiyalik kuchli grossmeyster Vladislav Artemiyev esa 60:40 nisbatida aynan Sindarov foydasiga baholagan. Shuningdek, grossmeyster Aleksandr Shimanov Sindarovning imkoniyatini hatto 100% deb ko‘rsatgan bo‘lsa, Lyuk Maksheyn va Andrey Yesipenko ham Javohirni «aniq favorit» sifatida e’tirof etgan.

Bunga zid ravishda, AQSH vakili Hikaru Nakamura Gukeshni mutlaq favorit (100%) deb atab, amaldagi chempion ruhiy bosimni yengib o‘ta olsa, raqibiga hech qanday imkoniyat qoldirmasligi mumkinligini ta’kidlagan. Belarus vakili Denis Lazavik ham Gukeshning tarafini olgan kam sonli ekspertlardan bo‘ldi.

Ekspertlar fikri va baholarining to‘liq jadvali:

Sana

Mutaxassis

Gukesh

Sindarov

14.09.2026

Magnus Karlsen (Norvegiya)

Favorit

10.09.2026

Maksim Vashe-Lagrav (Fransiya)

50%

50%

08.09.2026

Yan Nepomnyashiy (FIDЕ)

35%

65%

27.08.2026

Vladislav Artemiyev (FIDЕ)

40%

60%

10.08.2026

Yan-Kshishtof Duda (Polsha)

Favorit

01.08.2026

Dina Belenkaya (FIDЕ)

20%

80%

01.08.2026

Mayk Klyayn (AQSH)

50%

50%

30.07.2026

Lyuk Maksheyn (Angliya)

Aniq favorit

25.07.2026

Anish Giri (Niderlandiya)

50%

50%

22.07.2026

Hans Moke Nimann (AQSH)

50%

50%

17.07.2026

Aleksandr Shimanov (FIDЕ)

0%

100%

09.06.2026

Pravin Tipsey (Hindiston)

50%

50%

28.05.2026

Denis Lazavik (Belarus)

Favorit

22.05.2026

Andrey Yesipenko (FIDЕ)

Aniq favorit

21.05.2026

Faustino Oro (Argentina)

Favorit

14.05.2026

Levi Rozmanov (GothamChess) (AQSH)

45%

55%

01.05.2026

Vinsent Kaymer (Germaniya)

50%

50%

16.04.2026

Hikaru Nakamura (AQSH)

100%

0%

Toj uchun jang qachon va qayerda bo‘ladi?

Gukesh Dommaraju hamda Javohir Sindarov o‘rtasidagi FIDE Jahon chempionligi matchi 22 noyabrdan 12 dekabrgacha Shveysariyaning Jeneva shahrida bo‘lib o‘tadi.

Reglamentga muvofiq, ilk klassik partiya 24 noyabr kuni boshlanadi. Shaxmat mutaxassislarining ko‘pchiligi ustunlikni hamyurtimizga berayotgani bahs oldidan qiziqish va intrigani misli ko‘rilmagan darajada oshirib yubordi.

Gukesh DommarajuJavohir SindarovJahon tojiFIDE
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sindarov jahon toji uchun Gukesh bilan dona suradi: FIDЕ barcha tafsilotlarni tasdiqladiSindarov jahon toji uchun Gukesh bilan dona suradi: FIDЕ barcha tafsilotlarni tasdiqladi14 sentabr 20:30O‘zbek shaxmati dunyo e’tirofida: Rustam Qosimjonov FIDE faxriy vitse-prezidenti etib tayinlandiO‘zbek shaxmati dunyo e’tirofida: Rustam Qosimjonov FIDE faxriy vitse-prezidenti etib tayinlandiBugun 07:20Sanksiyalar ostidagi milliarder FIDE taxtiga o‘tirdi: Timur Turlov jahon shaxmat rahbariSanksiyalar ostidagi milliarder FIDE taxtiga o‘tirdi: Timur Turlov jahon shaxmat rahbari27 sentabr 21:28Shaxmat Olimpiadasining 3-turidan so‘ng O‘zbekiston terma jamoalari nechanchi o‘rinda?Shaxmat Olimpiadasining 3-turidan so‘ng O‘zbekiston terma jamoalari nechanchi o‘rinda?19 sentabr 11:07Olimpiada olovi Samarqand sari yo‘l oldi: Anand muqaddas mash’alani Sindarovga topshirdiOlimpiada olovi Samarqand sari yo‘l oldi: Anand muqaddas mash’alani Sindarovga topshirdi15 sentabr 07:49«O‘g‘il ko‘rsam, ismini Nodirbek qo‘yaman»: Angliyalik mashhur grossmeysterning shov-shuvli iqrori«O‘g‘il ko‘rsam, ismini Nodirbek qo‘yaman»: Angliyalik mashhur grossmeysterning shov-shuvli iqrori23 sentabr 22:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi