Xitoy bozorida iPhone 18 Pro va Pro Max modellari savdosi keskin oshdi

·21·Texno
Xitoy bozorida iPhone 18 Pro va Pro Max modellari savdosi keskin oshdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Joriy yilning 38-haftasida Xitoy smartfon bozorida Apple mahsulotlari yetakchilikni qoʻlga kiritdi, jumladan, iPhone 18 Pro Max va iPhone 18 Pro eng koʻp sotilayotgan modellar boʻldi.
  • Yangi flagmanlar taqdimotiga qaramay, iPhone 17 Pro Max va iPhone 17 modellari ham oʻz ommabopligini saqlab qolgan.
  • Xitoyning Huawei va Honor brendlari ham eng koʻp sotilayotgan oʻntalikdan oʻrin olgan.

Joriy yilning 38-haftasi yakunlariga koʻra, Xitoy smartfon bozorida Apple mahsulotlari yana yetakchilikni qoʻlga kiritdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur davrda amerikalik texnologiya gigantining toʻrtta qurilmasi mamlakatdagi eng koʻp sotilayotgan yettita model qatoridan joy oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda Xitoyda eng ommabop smartfon sifatida iPhone 18 Pro Max birinchi oʻrinni egallab turibdi. Ikkinchi pogʻonani esa uning kichikroq versiyasi — iPhone 18 Pro band qilgan. Ushbu koʻrsatkichlar yangi flagman turkumiga boʻlgan talab kutilganidan ham yuqori ekanini koʻrsatadi.

Oʻtgan avlod qurilmalari ham yuqori talabda saqlanib qolmoqda

Reyting natijalari shuni koʻrsatdiki, yangi avlod modellarining bozorga chiqishi oʻtgan yili taqdim etilgan qurilmalar savdosiga salbiy taʼsir koʻrsatmagan. Xususan, uchinchi oʻrinni iPhone 17 Pro Max saqlanib qolgan boʻlsa, oddiy iPhone 17 modeli toʻrtinchi pogʻonani egalladi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yangi flagmanlarning taqdimotiga qaramamay, iPhone 17 Pro Max va iPhone 17 modellari isteʼmolchilar orasida oʻz ommabopligini yoʻqotmagani diqqatga sazovordir. Bu holat foydalanuvchilarning Apple ekotizimidagi avvalgi avlod qurilmalariga ham ishonchi balandligini namoyon etadi.

Xitoy bozoridagi umumiy raqobat manzarasi

Xitoy bozorining eng koʻp sotilayotgan oʻntaligiga mahalliy brendlar ham muvaffaqiyatli kirib kelgan. Jumladan, reytingdan quyidagi qurilmalar oʻrin olgan:

  • Huawei Enjoy 90 Pro Max
  • Honor Play 60A
  • iPhone 17 Pro
  • Honor X80 Pro Max
  • Huawei Pura X View
  • Huawei nova 16
Umuman olganda, Apple kompaniyasi oʻnta yetakchi oʻrindan naq toʻrttasini egallab turibdi va ularning ikkitasi eng yangi avlodga tegishlidir. Qolgan oʻrinlar esa Xitoyning yetakchi ishlab chiqaruvchilari Huawei hamda Honor brendlari oʻrtasida taqsimlangan.

Mazkur savdo natijalari Xitoy bozori global texnologiya tendensiyalariga qanday munosabat bildirayotganini hamda Apple brendining mazkur regiondagi oʻrni naqadar mustahkam ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.

AppleiPhone 18 Pro MaxXitoy bozoriSmartfonlar savdosiHuawei
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max'ning yangi narxlari e’lon qilindiiPhone 18 Pro va Pro Max'ning yangi narxlari e’lon qilindi29 sentabr 10:42Xitoy smartfon bozorida Huawei yetakchilik qilmoqdaXitoy smartfon bozorida Huawei yetakchilik qilmoqda18 sentabr 12:52AQShda ayrim iPhone 18 Pro Max egalari aloqasiz qoldiAQShda ayrim iPhone 18 Pro Max egalari aloqasiz qoldi26 sentabr 14:52iPhone 18 Pro Max ichki tuzilishi: mis yostiqcha va ulkan kameraiPhone 18 Pro Max ichki tuzilishi: mis yostiqcha va ulkan kamera20 sentabr 22:53iPhone 18 Pro Max batareyasi uchun maxsus rejim joriy etildiiPhone 18 Pro Max batareyasi uchun maxsus rejim joriy etildi19 sentabr 20:28iPhone 18 Pro Max sinovlarda Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиiPhone 18 Pro Max sinovlarda Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлди18 sentabr 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi