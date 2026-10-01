Xitoy bozorida iPhone 18 Pro va Pro Max modellari savdosi keskin oshdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Joriy yilning 38-haftasida Xitoy smartfon bozorida Apple mahsulotlari yetakchilikni qoʻlga kiritdi, jumladan, iPhone 18 Pro Max va iPhone 18 Pro eng koʻp sotilayotgan modellar boʻldi.
- Yangi flagmanlar taqdimotiga qaramay, iPhone 17 Pro Max va iPhone 17 modellari ham oʻz ommabopligini saqlab qolgan.
- Xitoyning Huawei va Honor brendlari ham eng koʻp sotilayotgan oʻntalikdan oʻrin olgan.
Joriy yilning 38-haftasi yakunlariga koʻra, Xitoy smartfon bozorida Apple mahsulotlari yana yetakchilikni qoʻlga kiritdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur davrda amerikalik texnologiya gigantining toʻrtta qurilmasi mamlakatdagi eng koʻp sotilayotgan yettita model qatoridan joy oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda Xitoyda eng ommabop smartfon sifatida iPhone 18 Pro Max birinchi oʻrinni egallab turibdi. Ikkinchi pogʻonani esa uning kichikroq versiyasi — iPhone 18 Pro band qilgan. Ushbu koʻrsatkichlar yangi flagman turkumiga boʻlgan talab kutilganidan ham yuqori ekanini koʻrsatadi.
Oʻtgan avlod qurilmalari ham yuqori talabda saqlanib qolmoqdaReyting natijalari shuni koʻrsatdiki, yangi avlod modellarining bozorga chiqishi oʻtgan yili taqdim etilgan qurilmalar savdosiga salbiy taʼsir koʻrsatmagan. Xususan, uchinchi oʻrinni iPhone 17 Pro Max saqlanib qolgan boʻlsa, oddiy iPhone 17 modeli toʻrtinchi pogʻonani egalladi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yangi flagmanlarning taqdimotiga qaramamay, iPhone 17 Pro Max va iPhone 17 modellari isteʼmolchilar orasida oʻz ommabopligini yoʻqotmagani diqqatga sazovordir. Bu holat foydalanuvchilarning Apple ekotizimidagi avvalgi avlod qurilmalariga ham ishonchi balandligini namoyon etadi.
Xitoy bozoridagi umumiy raqobat manzarasiXitoy bozorining eng koʻp sotilayotgan oʻntaligiga mahalliy brendlar ham muvaffaqiyatli kirib kelgan. Jumladan, reytingdan quyidagi qurilmalar oʻrin olgan:
- Huawei Enjoy 90 Pro Max
- Honor Play 60A
- iPhone 17 Pro
- Honor X80 Pro Max
- Huawei Pura X View
- Huawei nova 16
Mazkur savdo natijalari Xitoy bozori global texnologiya tendensiyalariga qanday munosabat bildirayotganini hamda Apple brendining mazkur regiondagi oʻrni naqadar mustahkam ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.
Izohlar 0
…