Yakkabog‘da yonma-yon ikki oshxonada yong‘in chiqdi
Qashqadaryo viloyati Yakkabog‘ tumanida tungi vaqtda yonma-yon joylashgan ikki umumiy ovqatlanish shoxobchasida yong‘in sodir bo‘ldi. Hodisa oqibatida har ikki binoga zarar yetgan.
Viloyat Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, voqea 1 oktyabr kuni soat 03:17 da Amir Temur ko‘chasida yuz bergan.
Xabar kelib tushgach, Yakkabog‘ tumani FVBga qarashli 22-sonli qutqaruv qismi tomonidan ikki navbatchilik bo‘linmasi hodisa joyiga yo‘llangan. Qutqaruvchilar soat 03:25 da manzilga yetib borgan.
Tezkor harakatlar natijasida yong‘in soat 04:25 atrofida to‘liq bartaraf etilgan. Mutaxassislarning sa’y-harakatlari bilan yong‘inning yanada kengayishiga yo‘l qo‘yilmay, 600 kvadrat metr hudud saqlab qolingan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, birinchi ovqatlanish shoxobchasining 40 kvadrat metr, ikkinchi shoxobchaning esa 38 kvadrat metr maydoni zararlangan.
Ayni paytda yong‘in kelib chiqishiga sabab bo‘lgan holatlar aniqlanmoqda. Voqea yuzasidan tegishli tekshiruv ishlari olib borilmoqda.
Izohlar 0
…