Yakkabog‘da yonma-yon ikki oshxonada yong‘in chiqdi

·23·Jamiyat
Yakkabog‘da yonma-yon ikki oshxonada yong‘in chiqdi

Qashqadaryo viloyati Yakkabog‘ tumanida tungi vaqtda yonma-yon joylashgan ikki umumiy ovqatlanish shoxobchasida yong‘in sodir bo‘ldi. Hodisa oqibatida har ikki binoga zarar yetgan.

Viloyat Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, voqea 1 oktyabr kuni soat 03:17 da Amir Temur ko‘chasida yuz bergan.

Xabar kelib tushgach, Yakkabog‘ tumani FVBga qarashli 22-sonli qutqaruv qismi tomonidan ikki navbatchilik bo‘linmasi hodisa joyiga yo‘llangan. Qutqaruvchilar soat 03:25 da manzilga yetib borgan.

Tezkor harakatlar natijasida yong‘in soat 04:25 atrofida to‘liq bartaraf etilgan. Mutaxassislarning sa’y-harakatlari bilan yong‘inning yanada kengayishiga yo‘l qo‘yilmay, 600 kvadrat metr hudud saqlab qolingan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, birinchi ovqatlanish shoxobchasining 40 kvadrat metr, ikkinchi shoxobchaning esa 38 kvadrat metr maydoni zararlangan.

Ayni paytda yong‘in kelib chiqishiga sabab bo‘lgan holatlar aniqlanmoqda. Voqea yuzasidan tegishli tekshiruv ishlari olib borilmoqda.

Qashqadaryo viloyatiYakkabog‘ tumaniAmir Temur ko‘chasiYakkabog‘ tumani FVB
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olmaliqdagi yong‘indan so‘ng Qur’on kitobi e’tiborni tortdi...Olmaliqdagi yong‘indan so‘ng Qur’on kitobi e’tiborni tortdi...30 avgust 20:07«Izza» bozorida alanga: 400 kvadrat metr maydon yondi (video)«Izza» bozorida alanga: 400 kvadrat metr maydon yondi (video)6 avgust 15:57Toshkent viloyatining Chinoz tumanida ko‘p qavatli uyning tom qismida yong‘in chiqdiToshkent viloyatining Chinoz tumanida ko‘p qavatli uyning tom qismida yong‘in chiqdi22 avgust 14:42Namangandagi qurilish bozorda yong‘in chiqdiNamangandagi qurilish bozorda yong‘in chiqdi18 avgust 20:27O‘rikzor bozoridagi do‘konda yirik yong‘in chiqdiO‘rikzor bozoridagi do‘konda yirik yong‘in chiqdi4 iyul 11:36Jizzaxda maktabda yong‘in chiqdiJizzaxda maktabda yong‘in chiqdi17 iyul 13:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)