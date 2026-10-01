Samsung Galaxy S23 flagmanlari uchun yangi xavfsizlik yangilanishi chiqdi
Samsung kompaniyasi oʻzining mashhur flagman smartfonlari qatori — Samsung Galaxy S23 uchun navbatdagi dasturiy taʼminot yangilanishini tarqatishni boshladi. @tarunvats33 insayderining maʼlumotiga koʻra, ushbu yangilanish qurilmalarning xavfsizlik darajasini oshirishga qaratilgan boʻlib, dastlab Hindiston bozorida foydalanuvchilarga taqdim etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Jarayon doirasida Samsung Galaxy S23 Ultra modeli uchun S918BXXSAFZI1, S918BOXMAFZI1 va S918BXXSAFZE1 indekslariga ega proshivka versiyalari chiqarildi. Yuklab olish uchun moʻljallangan paket hajmi 562 megabaytni tashkil qiladi va u tizimni yanada barqaror ishlashini taʼminlaydi.
Xavfsizlik va dasturiy taʼminot xususiyatlariMazkur yangilanish qurilmadagi mavjud One UI hamda Android tizimining asosiy qobiqlarini saqlab qolgan holda, operatsion tizimning xavfsizlik darajasini kelgusi davr talablariga moslashtiradi. Yangilanish tavsifiga koʻra, asosiy eʼtibor aniqlangan zaifliklarni bartaraf etish va foydalanuvchi maʼlumotlarining umumiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan.
Kompaniya anʼanaga koʻra dasturiy yangilanishlarni bosqichma-bosqich tarqatadi. Shu sababli, paketning turli mamlakatlar va muayyan mintaqalardagi foydalanuvchilarga yetib borish vaqti model hamda hududga qarab farq qilishi mumkin.
Eslatib oʻtamiz, biroz oldin Samsung oʻzining yana bir ilgʻor flagmani — Samsung Galaxy S24 Ultra modellari uchun ham Yevropa mintaqasida xavfsizlik патчлариni tarqatishni boshlagani haqida xabarlar berilgan edi. Bu esa koreys gigantining oʻz qurilmalarini qoʻllab-quvvatlash borasida tizimli ish olib borayotganini koʻrsatadi.
Izohlar 0
…