Samsung Galaxy S23 flagmanlari uchun yangi xavfsizlik yangilanishi chiqdi

·32·Texno
Samsung Galaxy S23 flagmanlari uchun yangi xavfsizlik yangilanishi chiqdi

Samsung kompaniyasi oʻzining mashhur flagman smartfonlari qatori — Samsung Galaxy S23 uchun navbatdagi dasturiy taʼminot yangilanishini tarqatishni boshladi. @tarunvats33 insayderining maʼlumotiga koʻra, ushbu yangilanish qurilmalarning xavfsizlik darajasini oshirishga qaratilgan boʻlib, dastlab Hindiston bozorida foydalanuvchilarga taqdim etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Jarayon doirasida Samsung Galaxy S23 Ultra modeli uchun S918BXXSAFZI1, S918BOXMAFZI1 va S918BXXSAFZE1 indekslariga ega proshivka versiyalari chiqarildi. Yuklab olish uchun moʻljallangan paket hajmi 562 megabaytni tashkil qiladi va u tizimni yanada barqaror ishlashini taʼminlaydi.

Xavfsizlik va dasturiy taʼminot xususiyatlari

Mazkur yangilanish qurilmadagi mavjud One UI hamda Android tizimining asosiy qobiqlarini saqlab qolgan holda, operatsion tizimning xavfsizlik darajasini kelgusi davr talablariga moslashtiradi. Yangilanish tavsifiga koʻra, asosiy eʼtibor aniqlangan zaifliklarni bartaraf etish va foydalanuvchi maʼlumotlarining umumiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan.

Kompaniya anʼanaga koʻra dasturiy yangilanishlarni bosqichma-bosqich tarqatadi. Shu sababli, paketning turli mamlakatlar va muayyan mintaqalardagi foydalanuvchilarga yetib borish vaqti model hamda hududga qarab farq qilishi mumkin.

Eslatib oʻtamiz, biroz oldin Samsung oʻzining yana bir ilgʻor flagmani — Samsung Galaxy S24 Ultra modellari uchun ham Yevropa mintaqasida xavfsizlik патчлариni tarqatishni boshlagani haqida xabarlar berilgan edi. Bu esa koreys gigantining oʻz qurilmalarini qoʻllab-quvvatlash borasida tizimli ish olib borayotganini koʻrsatadi.

SamsungGalaxy S23TexnologiyalarYangilanishSmartfon
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindi8 avgust 08:59Samsung Galaxy S23 turkumi uchun muhim xavfsizlik yangilanishi taqdim etildiSamsung Galaxy S23 turkumi uchun muhim xavfsizlik yangilanishi taqdim etildi26 iyun 11:53Samsung Galaxy S27 Ultra kamerasi sezilarli darajada yangilanadiSamsung Galaxy S27 Ultra kamerasi sezilarli darajada yangilanadi29 sentabr 12:27Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani rekord darajadagi akkumulyatorga ega boʻladiSamsung Galaxy S27 Ultra flagmani rekord darajadagi akkumulyatorga ega boʻladi25 sentabr 14:29Samsung One UI 9.0 yangilanishining xalqaro chiqish sanalarini oshkor qildiSamsung One UI 9.0 yangilanishining xalqaro chiqish sanalarini oshkor qildi19 sentabr 15:52Galaxy S26 Ultra ekranidagi qizil tus muammosi toʻliq bartaraf etilmadiGalaxy S26 Ultra ekranidagi qizil tus muammosi toʻliq bartaraf etilmadi31 avgust 15:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi