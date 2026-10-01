iPhone 18 Pro va Pro Max dinamiklarida yangi nuqson aniqlandi

·29·Texno
iPhone 18 Pro va Pro Max dinamiklarida yangi nuqson aniqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • iPhone 18 Pro va Pro Max dinamiklaridan g'ayrioddiy yot tovushlar — tarsillash, jiringlash va tasodifiy tiqillashlar eshitilmoqda.
  • Bu muammo asosan suhbat paytida ishlatiladigan yuqori qismdagi so'zlashuv dinamigida sezilmoqda va ilovalar ishga tushirilganda, bildirishnomalar kelganda yoki qo'ng'iroqlar vaqtida yaqqol namoyon bo'ladi. iOS 27.0.1 yangilanishi bu muammoni hal qilmagan, hatto almashtirilgan qurilmalarda ham shu holat kuzatilmoqda.

Apple kompaniyasining soʻnggi flagman modellari hisoblangan iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max egalari yangi texnik muammoga duch kelishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, foydalanuvchilar qurilma dinamiklaridan tarqalayotgan gʻayrioddiy yot tovushlar — tarsillash, jiringlash va tasodifiy tiqillashlardan shikoyat qilishmoqda. Bu holat kundalik foydalanishda qator noqulayliklarni keltirib chiqarib, muhim qoʻngʻiroqlar va multimedia kontentini isteʼmol qilishda toʻsqinlik qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislar va jabrlanganlarning kuzatishlaricha, mazkur nosozlik asosan asosiy musiqa dinamigida emas, balki suhbat paytida ishlatiladigan yuqori qismdagi soʻzlashuv dinamigida yaqqol namoyon boʻlmoqda. Muammoning xarakteri turlicha boʻlib, ayrim egalar gʻalati tovushlarni deyarli tinimsiz eshitayotganini taʼkidlashmoqda. Boshqalar esa bu nuqsonni faqat maʼlum bir harakatlar vaqtida sezishmoqda.

Nosozlikning yuzaga kelish shartlari

Foydalanuvchilarning ijtimoiy tarmoqlar va forumlardagi xabarlariga tayanib aytganda, tarsillash ovozlari quyidagi holatlarda yaqqol seziladi:

  • ilovalar ishga tushirilganda va veb-sahifalar sahifalanganda;
  • bildirishnomalar kelib tushganda yoki klaviatura ochilganda;
  • mobil tarmoq orqali amalga oshiriladigan qoʻngʻiroqlar vaqtida;
  • aviarejim yoqib-oʻchirilganda yoxud ekran yorqinligi keskin oʻzgartirilganda.
Ushbu holatlarning koʻprik-kuzatuv xususiyati shundaki, ular muntazam ravishda takrorlanib, smartfondan toʻlaqonli foydalanish imkoniyatini cheklaydi va xaridorlarda haqli norozilikni keltirib chiqarmoqda.

Dasturiy yangilanishlar yordam bermayapti

Yuzaga kelgan vaziyatni bartaraf etish maqsadida Apple avvalroq Face ID xatosi tufayli yuzaga keladigan qayta yuklanish muammosini hal qilish uchun iOS 27.0.1 yangilanishini chiqargan edi. Biroq, koʻpchilik foydalanuvchilarning taʼkidlashicha, ushbu dasturiy taʼminot paketi dinamiklardagi tarsillash muammosini hal qilmagan.

Ayrim xaridorlar nuqsonli qurilmani kafolat asosida almashtirish uchun rasmiy xizmat koʻrsatish markazlariga topshirishgan. Afsuski, oʻrniga berilgan yangi smartfonlarda ham aynan shunday tovush muammosi saqlanib qolgani aniqlangan. Bu esa muammoning koʻlami kutilganidan kengroq boʻlishi mumkinligini koʻrsatadi.

Kelgusidagi choralar va noaniqlik

Hozirgi vaqtda Apple kompaniyasi mazkur nosozlik rasman mavjudligini hali tan olgani yoʻq. Muammoning kelib chiqish sabablari hamon sir qolmoqda — u dasturiy taʼminotdagi xatolik tufayli yuzaga kelganmi yoki apparat qismidagi (temir) nuqsonmi, hozircha nomaʼlum.

Agar masala dasturiy xarakterga ega boʻlsa, uni navbatdagi iOS yangilanishi orqali tuzatish imkoni mavjud. Biroq, muammo apparat qismiga borib taqalsa, bu yanada jiddiy chora-tadbirlar va ehtimoliy servis kampaniyalarini talab qilishi mumkin. Foydalanuvchilar esa rasmiy bayonotni kutishmoqda.

AppleiPhoneSmartfonMuammoYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya smartfon bozorida narxlar oshishi ikkilamchi savdoni kuchaytirmoqdaYaponiya smartfon bozorida narxlar oshishi ikkilamchi savdoni kuchaytirmoqdaKecha 00:55Ayrim iPhone 18 Pro smartfonlarida nosozlik aniqlandiAyrim iPhone 18 Pro smartfonlarida nosozlik aniqlandi28 sentabr 14:53iPhone 18 Pro Max quvvat olish tezligi boʻyicha Galaxy S26 Ultraʼni ortda qoldirdiiPhone 18 Pro Max quvvat olish tezligi boʻyicha Galaxy S26 Ultraʼni ortda qoldirdi17 sentabr 11:25iPhone 18 Pro Max batareyasi uchun maxsus rejim joriy etildiiPhone 18 Pro Max batareyasi uchun maxsus rejim joriy etildi19 sentabr 20:28iPhone 18 Pro savdosi boshlandi: navbatlar va taqchillikiPhone 18 Pro savdosi boshlandi: navbatlar va taqchillik18 sentabr 11:51Apple oʻzining ilk buklama iPhone smartofonini taqdim etishga hozirlanmoqdaApple oʻzining ilk buklama iPhone smartofonini taqdim etishga hozirlanmoqda8 sentabr 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi