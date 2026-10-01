iPhone 18 Pro va Pro Max dinamiklarida yangi nuqson aniqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- iPhone 18 Pro va Pro Max dinamiklaridan g'ayrioddiy yot tovushlar — tarsillash, jiringlash va tasodifiy tiqillashlar eshitilmoqda.
- Bu muammo asosan suhbat paytida ishlatiladigan yuqori qismdagi so'zlashuv dinamigida sezilmoqda va ilovalar ishga tushirilganda, bildirishnomalar kelganda yoki qo'ng'iroqlar vaqtida yaqqol namoyon bo'ladi. iOS 27.0.1 yangilanishi bu muammoni hal qilmagan, hatto almashtirilgan qurilmalarda ham shu holat kuzatilmoqda.
Apple kompaniyasining soʻnggi flagman modellari hisoblangan iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max egalari yangi texnik muammoga duch kelishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, foydalanuvchilar qurilma dinamiklaridan tarqalayotgan gʻayrioddiy yot tovushlar — tarsillash, jiringlash va tasodifiy tiqillashlardan shikoyat qilishmoqda. Bu holat kundalik foydalanishda qator noqulayliklarni keltirib chiqarib, muhim qoʻngʻiroqlar va multimedia kontentini isteʼmol qilishda toʻsqinlik qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislar va jabrlanganlarning kuzatishlaricha, mazkur nosozlik asosan asosiy musiqa dinamigida emas, balki suhbat paytida ishlatiladigan yuqori qismdagi soʻzlashuv dinamigida yaqqol namoyon boʻlmoqda. Muammoning xarakteri turlicha boʻlib, ayrim egalar gʻalati tovushlarni deyarli tinimsiz eshitayotganini taʼkidlashmoqda. Boshqalar esa bu nuqsonni faqat maʼlum bir harakatlar vaqtida sezishmoqda.
Nosozlikning yuzaga kelish shartlariFoydalanuvchilarning ijtimoiy tarmoqlar va forumlardagi xabarlariga tayanib aytganda, tarsillash ovozlari quyidagi holatlarda yaqqol seziladi:
- ilovalar ishga tushirilganda va veb-sahifalar sahifalanganda;
- bildirishnomalar kelib tushganda yoki klaviatura ochilganda;
- mobil tarmoq orqali amalga oshiriladigan qoʻngʻiroqlar vaqtida;
- aviarejim yoqib-oʻchirilganda yoxud ekran yorqinligi keskin oʻzgartirilganda.
Dasturiy yangilanishlar yordam bermayaptiYuzaga kelgan vaziyatni bartaraf etish maqsadida Apple avvalroq Face ID xatosi tufayli yuzaga keladigan qayta yuklanish muammosini hal qilish uchun iOS 27.0.1 yangilanishini chiqargan edi. Biroq, koʻpchilik foydalanuvchilarning taʼkidlashicha, ushbu dasturiy taʼminot paketi dinamiklardagi tarsillash muammosini hal qilmagan.
Ayrim xaridorlar nuqsonli qurilmani kafolat asosida almashtirish uchun rasmiy xizmat koʻrsatish markazlariga topshirishgan. Afsuski, oʻrniga berilgan yangi smartfonlarda ham aynan shunday tovush muammosi saqlanib qolgani aniqlangan. Bu esa muammoning koʻlami kutilganidan kengroq boʻlishi mumkinligini koʻrsatadi.
Kelgusidagi choralar va noaniqlikHozirgi vaqtda Apple kompaniyasi mazkur nosozlik rasman mavjudligini hali tan olgani yoʻq. Muammoning kelib chiqish sabablari hamon sir qolmoqda — u dasturiy taʼminotdagi xatolik tufayli yuzaga kelganmi yoki apparat qismidagi (temir) nuqsonmi, hozircha nomaʼlum.
Agar masala dasturiy xarakterga ega boʻlsa, uni navbatdagi iOS yangilanishi orqali tuzatish imkoni mavjud. Biroq, muammo apparat qismiga borib taqalsa, bu yanada jiddiy chora-tadbirlar va ehtimoliy servis kampaniyalarini talab qilishi mumkin. Foydalanuvchilar esa rasmiy bayonotni kutishmoqda.
Izohlar 0
…