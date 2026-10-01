Avstraliyada ayolni boshqa bemor bilan adashtirib, noto‘g‘ri operatsiya qilishdi

·2·Dunyo
Avstraliyada ayolni boshqa bemor bilan adashtirib, noto‘g‘ri operatsiya qilishdi

Avstraliyaning Melburn shahrida 69 yoshli ayol shifoxonada boshqa bemor bilan adashtirilib, unga mo‘ljallanmagan jarrohlik amaliyoti o‘tkazilgani aytilmoqda. Hodisa yuzasidan rasmiy tekshiruv boshlangan.

Debra Byukenen 2026 yil 23 yanvar kuni Melburn g‘arbidagi Joan Kirner Women's and Children's Hospitalga kichik jarrohlik muolajasi uchun borgan. Uning maqsadi chanoq sohasidagi saraton bilan bog‘liq teri hosilasini olib tashlash bo‘lgan.

Biroq advokati ma’lum qilishicha, Byukenen operatsiyadan uyg‘onganida unga rejalashtirilgan muolaja emas, boshqa bemor uchun mo‘ljallangan jarrohlik amaliyoti bajarilganini bilgan. Natijada unda doimiy chandiq qolgani aytilmoqda.

Ma’lum bo‘lishicha, ayol operatsiyadan so‘ng aslida olib tashlanishi kerak bo‘lgan saratonli hosila saqlanib qolganini bilgan. Keyinchalik u dastlab rejalashtirilgan muolajani olish uchun yana operatsiyaga qaytishga majbur bo‘lgan.

Byukenenning advokati Errin Monsalve Firning aytishicha, hodisa bemor xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan bir qator nazorat choralari ishlamagani yoki bajarilmaganini ko‘rsatishi mumkin. U mijozi yetkazilgan zarar uchun tovon puli talab qilayotganini bildirgan.

Viktoriya shtati hukumati voqeani Safer Care Victoria tomonidan o‘rganilayotganini tasdiqlagan. Western Health esa bemorlarning maxfiyligi sababli alohida holatga izoh bera olmasligini, biroq tekshiruv jarayonida ochiq va shaffof yondashuvni ta’minlashini ma’lum qilgan.

Hozircha hodisa bo‘yicha yakuniy tekshiruv natijalari e’lon qilinmagan.

Debra ByukenenJoan Kirner Xo‘shni va Balalar Bo‘yicha ShifoxonaSafer Ker ViktoriyaVestern Helt
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Egizak farzandlarini ajratishda qiynalgan ona adashtirmaslik uchun g‘alati usul topdiEgizak farzandlarini ajratishda qiynalgan ona adashtirmaslik uchun g‘alati usul topdi29 sentabr 11:1251 yoshli ayol olti xil plastik amaliyotdan so‘ng vafot etdi51 yoshli ayol olti xil plastik amaliyotdan so‘ng vafot etdi28 avgust 13:20Turkiyada shifokorlar bemorning sog‘lom qulog‘ini operatsiya qilgani aytilmoqdaTurkiyada shifokorlar bemorning sog‘lom qulog‘ini operatsiya qilgani aytilmoqdaKecha 14:50Ilk bor SI yordamida miyadagi o‘simta olib tashlandiIlk bor SI yordamida miyadagi o‘simta olib tashlandi29 avgust 15:40Kana chaqishi sababli yuzaga kelgan go‘sht allergiyasi ilk bor o‘limga olib keldiKana chaqishi sababli yuzaga kelgan go‘sht allergiyasi ilk bor o‘limga olib keldi21 iyul 14:53Fransiyada Ebola aniqlangan ilk bemor sog‘ayib, shifoxonadan chiqdiFransiyada Ebola aniqlangan ilk bemor sog‘ayib, shifoxonadan chiqdi7 iyul 16:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota