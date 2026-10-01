Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning to‘rt hududida sezildi

·11·O‘zbekiston
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning to‘rt hududida sezildi

Bugun, 1 oktyabr kuni Qirg‘izistonning Jalolobod viloyatida yer silkinishi qayd etildi. Zilzila O‘zbekistonning ayrim hududlarida ham sezilgan. Bu haqda Seysmoprognostik monitoring Respublika markazi ma’lum qildi.

Markaz xabar berishicha, yer qimirlashi soat 13:17 da sodir bo‘lgan. Qayd etilgan zilzilaning magnitudasi 4,3 ni tashkil etgan, o‘choq chuqurligi esa 10 kilometr bo‘lgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, zilzila epitsentri Toshkent shahriga nisbatan 333 kilometr shimoliy-sharqda, Qirg‘izistonning Jalolobod viloyati hududida joylashgan.

Zilzilaning geografik koordinatalari 41,39 daraja shimoliy kenglik va 73,2 daraja sharqiy uzunlik sifatida ko‘rsatilgan.

Yer silkinishi O‘zbekiston hududining ayrim nuqtalarida 2 ball kuch bilan sezilgan.

Xususan, zilzila ta’siri quyidagi hududlarda qayd etilgan:

  • Xonobod tumanida — 2 ball, epitsentrdan 68 kilometr;

  • Qo‘rg‘ontepa tumanida — 2 ball, 75 kilometr;

  • Paxtaobod tumanida — 2 ball, 80 kilometr;

  • Jalaquduq tumanida — 2 ball, 88 kilometr.

Shu tariqa, Qirg‘izistondagi yer silkinishi O‘zbekistonning mazkur to‘rt hududida yengil darajada sezilgan.

Eslatib o‘tamiz, joriy yilning 17 sentyabr kuni ham Qirg‘iziston hududida zilzila sodir bo‘lgani haqida xabar berilgan edi.

Kirgizstan zilzilaJalolobod viloyatiToshkentSeysmoprognostik monitoring
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«20 ta ot va 100 gramm tillaga qolaman»: O‘zbek qizi va qirg‘iz yigiti muloqoti tarmoqlarni yondirdi«20 ta ot va 100 gramm tillaga qolaman»: O‘zbek qizi va qirg‘iz yigiti muloqoti tarmoqlarni yondirdi16 sentabr 19:11Qirg‘izistondagi 3,7 magnitudali zilzila O‘zbekistonning ikki tumanida sezildiQirg‘izistondagi 3,7 magnitudali zilzila O‘zbekistonning ikki tumanida sezildi17 sentabr 11:48Toshkent viloyatida zilzila qayd etildi: kuchi ma’lum...Toshkent viloyatida zilzila qayd etildi: kuchi ma’lum...28 sentabr 09:13Afg‘onistondagi zilzila Surxondaryoda 2 ball sezildiAfg‘onistondagi zilzila Surxondaryoda 2 ball sezildiBugun 06:47Oshdagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildiOshdagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildi15 sentabr 09:46Buxoro viloyatida yer silkindi: Seysmologlar zilzila kuchini ma’lum qildiBuxoro viloyatida yer silkindi: Seysmologlar zilzila kuchini ma’lum qildi31 avgust 21:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi