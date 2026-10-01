Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning to‘rt hududida sezildi
Bugun, 1 oktyabr kuni Qirg‘izistonning Jalolobod viloyatida yer silkinishi qayd etildi. Zilzila O‘zbekistonning ayrim hududlarida ham sezilgan. Bu haqda Seysmoprognostik monitoring Respublika markazi ma’lum qildi.
Markaz xabar berishicha, yer qimirlashi soat 13:17 da sodir bo‘lgan. Qayd etilgan zilzilaning magnitudasi 4,3 ni tashkil etgan, o‘choq chuqurligi esa 10 kilometr bo‘lgan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, zilzila epitsentri Toshkent shahriga nisbatan 333 kilometr shimoliy-sharqda, Qirg‘izistonning Jalolobod viloyati hududida joylashgan.
Zilzilaning geografik koordinatalari 41,39 daraja shimoliy kenglik va 73,2 daraja sharqiy uzunlik sifatida ko‘rsatilgan.
Yer silkinishi O‘zbekiston hududining ayrim nuqtalarida 2 ball kuch bilan sezilgan.
Xususan, zilzila ta’siri quyidagi hududlarda qayd etilgan:
Xonobod tumanida — 2 ball, epitsentrdan 68 kilometr;
Qo‘rg‘ontepa tumanida — 2 ball, 75 kilometr;
Paxtaobod tumanida — 2 ball, 80 kilometr;
Jalaquduq tumanida — 2 ball, 88 kilometr.
Shu tariqa, Qirg‘izistondagi yer silkinishi O‘zbekistonning mazkur to‘rt hududida yengil darajada sezilgan.
Eslatib o‘tamiz, joriy yilning 17 sentyabr kuni ham Qirg‘iziston hududida zilzila sodir bo‘lgani haqida xabar berilgan edi.
Izohlar 0
…