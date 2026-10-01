Texnologiya olamida burilish: Nima uchun yangi AI bitimi “ma’naviy konstitutsiya” deb atalmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Dunyoning oltita yetakchi texnologiya kompaniyasi, jumladan Google, Meta, Nvidia, OpenAI, Anthropic va xAI, sun’iy intellekt tizimlarini xavfsiz rivojlantirish va ulardan mas’uliyat bilan foydalanish bo‘yicha fundamental qoidalar to‘plamini qabul qilishga kelishib oldi.
- Ushbu kelishuv raqamli kelajakning «ma’naviy konstitutsiyasi» sifatida baholanmoqda, chunki u AI texnologiyalarining nazoratsiz tarqalishini oldini olishda xalqaro filtr vazifasini bajaradi.
Sun’iy intellekt texnologiyalarining shiddatli taraqqiyoti insoniyat tarixidagi eng katta kelishuvlardan birini kun tartibiga olib chiqdi. Jahonning yetakchi texnologiya gigantlari sun’iy intellekt tizimlarini xavfsiz rivojlantirish va ulardan mas’uliyat bilan foydalanish bo‘yicha yagona fundamental qoidalar to‘plamini qabul qilishga kelishib oldilar.
Soha rivojini nazorat ostiga olish va ehtimoliy tahdidlarning oldini olishga qaratilgan ushbu qadam ekspertlar va siyosatchilar tomonidan raqamli kelajakning «ma’naviy konstitutsiyasi» sifatida baholanmoqda.
Raqobat chetga surildi: Ittifoqda kimlar bor?
Global bozorda o‘zaro shiddatli raqobat olib borayotgan va texnologik poyganing eng oldingi safida turgan olti yirik korporatsiya umumiy maqsad yo‘lida birlashdi:
Google va Meta — milliardlab foydalanuvchilarga ega ekotizimlar egalari;
Nvidia — sun’iy intellekt infratuzilmasi va hisoblash chiplarining bosh ishlab chiqaruvchisi;
OpenAI hamda Anthropic — ilg‘or intellektual tizimlar (ChatGPT, Claude) yaratuvchilari;
xAI — Ilon Maskning rivojlanib borayotgan sun’iy intellekt laboratoriyasi.
Ushbu kompaniyalarning bir platformada umumiy xavfsizlik protokollariga qo‘l qo‘yishi AI texnologiyalari nazoratsiz tarqalishining oldini olishda yagona xalqaro filtr vazifasini bajaradi.
Trampning ta’rifi: «Deyarli konstitutsiya»
Donald Tramp erishilgan ushbu kelishuvning ahamiyatiga to‘xtalar ekan, uni zamonaviy texnologiyalar davri uchun mutlaqo yangi huquqiy va axloqiy bosqich deb atadi:
Ma’naviy majburiyat: Tramp qabul qilingan qoidalarni shunchaki tavsiya emas, balki insoniyat xavfsizligi oldidagi yuksak «ma’naviy majburiyat» deb ta’rifladi;
Qonunchilik poydevori: Uning qayd etishicha, ushbu hujjat «deyarli konstitutsiya» maqomiga ega bo‘lib, yaqin kelajakda AQSHda va ehtimol butun dunyoda sun’iy intellektni boshqarish bo‘yicha rasmiy, majburiy davlat standartlarining mustahkam poydevoriga aylanadi.
IT sanoati yetakchilarining davlat rahbariyati bilan birlashgan holda bunday cheklov va xavfsizlik normalarini joriy etishi texnologik inqilobning boshboshdoq emas, balki aniq tartib-qoidalar asosida davom etishini ta’minlashga qaratilgan.
Izohlar 0
…