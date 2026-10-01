Texnologiya olamida burilish: Nima uchun yangi AI bitimi “ma’naviy konstitutsiya” deb atalmoqda?

·1·Texno
Texnologiya olamida burilish: Nima uchun yangi AI bitimi “ma’naviy konstitutsiya” deb atalmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Dunyoning oltita yetakchi texnologiya kompaniyasi, jumladan Google, Meta, Nvidia, OpenAI, Anthropic va xAI, sun’iy intellekt tizimlarini xavfsiz rivojlantirish va ulardan mas’uliyat bilan foydalanish bo‘yicha fundamental qoidalar to‘plamini qabul qilishga kelishib oldi.
  • Ushbu kelishuv raqamli kelajakning «ma’naviy konstitutsiyasi» sifatida baholanmoqda, chunki u AI texnologiyalarining nazoratsiz tarqalishini oldini olishda xalqaro filtr vazifasini bajaradi.

Sun’iy intellekt texnologiyalarining shiddatli taraqqiyoti insoniyat tarixidagi eng katta kelishuvlardan birini kun tartibiga olib chiqdi. Jahonning yetakchi texnologiya gigantlari sun’iy intellekt tizimlarini xavfsiz rivojlantirish va ulardan mas’uliyat bilan foydalanish bo‘yicha yagona fundamental qoidalar to‘plamini qabul qilishga kelishib oldilar.

Soha rivojini nazorat ostiga olish va ehtimoliy tahdidlarning oldini olishga qaratilgan ushbu qadam ekspertlar va siyosatchilar tomonidan raqamli kelajakning «ma’naviy konstitutsiyasi» sifatida baholanmoqda.

Raqobat chetga surildi: Ittifoqda kimlar bor?

Global bozorda o‘zaro shiddatli raqobat olib borayotgan va texnologik poyganing eng oldingi safida turgan olti yirik korporatsiya umumiy maqsad yo‘lida birlashdi:

  • Google va Meta — milliardlab foydalanuvchilarga ega ekotizimlar egalari;

  • Nvidia — sun’iy intellekt infratuzilmasi va hisoblash chiplarining bosh ishlab chiqaruvchisi;

  • OpenAI hamda Anthropic — ilg‘or intellektual tizimlar (ChatGPT, Claude) yaratuvchilari;

  • xAI — Ilon Maskning rivojlanib borayotgan sun’iy intellekt laboratoriyasi.

Ushbu kompaniyalarning bir platformada umumiy xavfsizlik protokollariga qo‘l qo‘yishi AI texnologiyalari nazoratsiz tarqalishining oldini olishda yagona xalqaro filtr vazifasini bajaradi.

Trampning ta’rifi: «Deyarli konstitutsiya»

Donald Tramp erishilgan ushbu kelishuvning ahamiyatiga to‘xtalar ekan, uni zamonaviy texnologiyalar davri uchun mutlaqo yangi huquqiy va axloqiy bosqich deb atadi:

  • Ma’naviy majburiyat: Tramp qabul qilingan qoidalarni shunchaki tavsiya emas, balki insoniyat xavfsizligi oldidagi yuksak «ma’naviy majburiyat» deb ta’rifladi;

  • Qonunchilik poydevori: Uning qayd etishicha, ushbu hujjat «deyarli konstitutsiya» maqomiga ega bo‘lib, yaqin kelajakda AQSHda va ehtimol butun dunyoda sun’iy intellektni boshqarish bo‘yicha rasmiy, majburiy davlat standartlarining mustahkam poydevoriga aylanadi.

IT sanoati yetakchilarining davlat rahbariyati bilan birlashgan holda bunday cheklov va xavfsizlik normalarini joriy etishi texnologik inqilobning boshboshdoq emas, balki aniq tartib-qoidalar asosida davom etishini ta’minlashga qaratilgan.

GoogleMetaOpenAINvidia
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt kompaniyalarida 90 soatlik ish haftasi fosh etildiSunʼiy intellekt kompaniyalarida 90 soatlik ish haftasi fosh etildi12 avgust 14:20Samsung xotirani bozor narxidan besh baravar arzon sotmoqdaSamsung xotirani bozor narxidan besh baravar arzon sotmoqda31 avgust 21:27Ijtimoiy tarmoqlar voyaga yetmaganlar qaramligi boʻyicha sudga tortilmoqdaIjtimoiy tarmoqlar voyaga yetmaganlar qaramligi boʻyicha sudga tortilmoqda10 avgust 23:58Sunʼiy intellekt gigantlari AQSH hukumatini ochiq kodli modellarni cheklamaslikka chaqirdiSunʼiy intellekt gigantlari AQSH hukumatini ochiq kodli modellarni cheklamaslikka chaqirdi24 iyul 20:56Apple va Google kabi xorijiy kompaniyalar O‘zbekistonga qancha soliq to‘ladi?Apple va Google kabi xorijiy kompaniyalar O‘zbekistonga qancha soliq to‘ladi?31 iyul 22:33NVIDIA va OpenAI qiymati 500 milliard dollarlik yirik loyihani muhokama qilmoqdaNVIDIA va OpenAI qiymati 500 milliard dollarlik yirik loyihani muhokama qilmoqda27 iyul 14:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi