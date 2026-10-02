Humoyun Sultonov yana bronza oldi: Tennischimiz tarixiy natijani takrorladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Humoyun Sultonov Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida erkaklar o‘rtasidagi yakkalik bahslarida bronza medalni qo‘lga kiritdi.
- Yarimfinalda u Gonkong vakili Koleman Vongga yutqazib, final yo‘llanmasidan mosuvo bo‘ldi.
- Ushbu natija bilan Sultonov ketma-ket ikkinchi Osiyo o‘yinlarida yakkalik bahslarida shohsupaga ko‘tarilib, tarixiy natijani takrorladi.
O‘zbekiston terma jamoasi vakili Humoyun Sultonov Aichi–Nagoya-2026 XX Osiyo o‘yinlarida o‘zbek tennisiga navbatdagi medalni taqdim etdi. Hamyurtimiz erkaklar o‘rtasidagi yakkalik bahslarini bronza medal bilan yakunladi.
Yarimfinalda kortga chiqqan Sultonov final yo‘llanmasi uchun Gonkong vakili Koleman Vongga qarshi bahs olib bordi. Muhim uchrashuvda tennischimiz raqibiga imkoniyatni boy berdi va musobaqadagi ishtirokini uchinchi o‘rin bilan yakunladi.
Yarimfinalda final yo‘llanmasi uchun kurash
Humoyun Sultonov Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida yakkalik bahslarida munosib ishtirok etdi.
Biroq hal qiluvchi bosqichda uni Gonkongning kuchli vakili Koleman Vong kutib turdi. Finalga chiqish uchun kechgan yarimfinal bahsida Sultonov raqibiga yutqazdi.
Shu tariqa o‘zbekistonlik tennischi oltin medal uchun kurashni davom ettira olmadi. Biroq yarimfinalga qadar yetib kelgani unga bronza medalni kafolatladi.
Humoyun Sultonov Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarini bronza medal bilan yakunladi.
Eng e’tiborlisi — natija takrorlandi
Sultonovning bu natijasi yana bir jihati bilan ahamiyatli.
Hamyurtimiz bundan avval Hangjou-2022 Osiyo o‘yinlarida ham erkaklar o‘rtasidagi yakkalik bahslarida bronza medalga ega chiqqan edi.
Demak, Humoyun Sultonov Osiyo o‘yinlarining ketma-ket ikki musobaqasida yakkalik bahslarida shohsupaga ko‘tarildi.
Musobaqa
Yo‘nalish
Natija
Hangjou-2022
Erkaklar yakkaligi
Bronza
Aichi–Nagoya-2026
Erkaklar yakkaligi
Bronza
O‘zbek tennisi uchun navbatdagi medal
Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida Humoyun Sultonovning bronza medali O‘zbekiston delegatsiyasi uchun yana bir qimmatli natija bo‘ldi.
Tennischi finalga chiqish imkoniyatini qo‘ldan boy bergan bo‘lsa-da, ketma-ket ikkinchi Osiyo o‘yinlarida yakkalik bahslarida bronza medalni qo‘lga kiritishi uning barqaror natijalaridan dalolat beradi.
Eng muhimi, Sultonov Osiyo miqyosidagi eng yirik musobaqalardan birida yana shohsupadan joy oldi. Aichi–Nagoya-2026 esa uning sport faoliyatida navbatdagi medalli Osiyo o‘yinlari sifatida tarixda qoladi.
Izohlar 0
…