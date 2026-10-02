Humoyun Sultonov yana bronza oldi: Tennischimiz tarixiy natijani takrorladi

·30·Sport
Humoyun Sultonov yana bronza oldi: Tennischimiz tarixiy natijani takrorladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Humoyun Sultonov Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida erkaklar o‘rtasidagi yakkalik bahslarida bronza medalni qo‘lga kiritdi.
  • Yarimfinalda u Gonkong vakili Koleman Vongga yutqazib, final yo‘llanmasidan mosuvo bo‘ldi.
  • Ushbu natija bilan Sultonov ketma-ket ikkinchi Osiyo o‘yinlarida yakkalik bahslarida shohsupaga ko‘tarilib, tarixiy natijani takrorladi.

O‘zbekiston terma jamoasi vakili Humoyun Sultonov Aichi–Nagoya-2026 XX Osiyo o‘yinlarida o‘zbek tennisiga navbatdagi medalni taqdim etdi. Hamyurtimiz erkaklar o‘rtasidagi yakkalik bahslarini bronza medal bilan yakunladi.

Yarimfinalda kortga chiqqan Sultonov final yo‘llanmasi uchun Gonkong vakili Koleman Vongga qarshi bahs olib bordi. Muhim uchrashuvda tennischimiz raqibiga imkoniyatni boy berdi va musobaqadagi ishtirokini uchinchi o‘rin bilan yakunladi.

Yarimfinalda final yo‘llanmasi uchun kurash

Humoyun Sultonov Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida yakkalik bahslarida munosib ishtirok etdi.

Biroq hal qiluvchi bosqichda uni Gonkongning kuchli vakili Koleman Vong kutib turdi. Finalga chiqish uchun kechgan yarimfinal bahsida Sultonov raqibiga yutqazdi.

Shu tariqa o‘zbekistonlik tennischi oltin medal uchun kurashni davom ettira olmadi. Biroq yarimfinalga qadar yetib kelgani unga bronza medalni kafolatladi.

Humoyun Sultonov Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarini bronza medal bilan yakunladi.

Eng e’tiborlisi — natija takrorlandi

Sultonovning bu natijasi yana bir jihati bilan ahamiyatli.

Hamyurtimiz bundan avval Hangjou-2022 Osiyo o‘yinlarida ham erkaklar o‘rtasidagi yakkalik bahslarida bronza medalga ega chiqqan edi.

Demak, Humoyun Sultonov Osiyo o‘yinlarining ketma-ket ikki musobaqasida yakkalik bahslarida shohsupaga ko‘tarildi.

Musobaqa

Yo‘nalish

Natija

Hangjou-2022

Erkaklar yakkaligi

Bronza

Aichi–Nagoya-2026

Erkaklar yakkaligi

Bronza

O‘zbek tennisi uchun navbatdagi medal

Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida Humoyun Sultonovning bronza medali O‘zbekiston delegatsiyasi uchun yana bir qimmatli natija bo‘ldi.

Tennischi finalga chiqish imkoniyatini qo‘ldan boy bergan bo‘lsa-da, ketma-ket ikkinchi Osiyo o‘yinlarida yakkalik bahslarida bronza medalni qo‘lga kiritishi uning barqaror natijalaridan dalolat beradi.

Eng muhimi, Sultonov Osiyo miqyosidagi eng yirik musobaqalardan birida yana shohsupadan joy oldi. Aichi–Nagoya-2026 esa uning sport faoliyatida navbatdagi medalli Osiyo o‘yinlari sifatida tarixda qoladi.

Humoyun SultonovNagoya-2026 Osiyo o‘yinlariO‘zbekiston tennisiBronza medali
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘rtinchi kun dramasi va 4 ta yangi bronza: O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 14-o‘ringa tushdiTo‘rtinchi kun dramasi va 4 ta yangi bronza: O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 14-o‘ringa tushdi23 sentabr 19:37Bugun Aichi–Nagoyada O‘zbekistondan 9 ta medal: ikki oltin qo‘lga kiritildiBugun Aichi–Nagoyada O‘zbekistondan 9 ta medal: ikki oltin qo‘lga kiritildi30 sentabr 19:43Kutilmagan iste’fo: «Xorazm» Sergey Tokov bilan shartnomani bekor qildiKutilmagan iste’fo: «Xorazm» Sergey Tokov bilan shartnomani bekor qildi14 sentabr 23:58Shohista Nazarova Aichi–Nagoya-2026da bronza medal oldiShohista Nazarova Aichi–Nagoya-2026da bronza medal oldi28 sentabr 14:56Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladiOsiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladi24 sentabr 17:24Samariddin Qo‘chqorov tojikistonlik raqibini yengib, bronza oldiSamariddin Qo‘chqorov tojikistonlik raqibini yengib, bronza oldi30 sentabr 18:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi