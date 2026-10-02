Braziliya terma jamoasi Hindistondagi oʻrtoqlik oʻyini oldidan xavfsizlikni kuchaytirdi

·39·Sport
Braziliya terma jamoasi Hindistondagi oʻrtoqlik oʻyini oldidan xavfsizlikni kuchaytirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Braziliya futbol konfederatsiyasi (CBF)
  • Hindistonning Kalkuta shahrida oʻtadigan oʻrtoqlik oʻyini oldidan sakkiz kishidan iborat maxsus xususiy qoʻriqlash guruhini safarbar qildi.
  • Besh karra jahon chempionlari Lionel Messi safari chogʻida yuzaga kelgan tartibsizliklar takrorlanmasligi uchun oʻta qatʼiy xavfsizlik choralarini koʻrmoqda.

Braziliya futbol konfederatsiyasi (CBF) Hindistonning Kalkuta shahrida oʻtadigan tarixiy oʻrtoqlik oʻyini oldidan sakkiz kishidan iborat maxsus xususiy qoʻriqlash guruhini safarbar qildi. Besh karra jahon chempionlari Lionel Messi safari chogʻida yuzaga kelgan tartibsizliklar takrorlanishining oldini olish maqsadida oʻta qatʼiy xavfsizlik choralarini koʻrmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar qilishicha, Braziliya terma jamoasi joriy yilning dekabr oyida Salt-Leyk stadionida yuz bergan olomon tartibsizligi va noroziliklaridan saboq chiqargan. Oʻshanda VIP shaxslar koʻrinishni toʻsib qoʻygani uchun gʻazablangan muxlislar oʻrindiqlarni sindirib tashlagan edi. Shundan kelib chiqib, mezbonlar bu gal xavfsizlikka har qachongidan ham jiddiy yondashmoqda.

Maxsus xavfsizlik choralari va qoʻriqlash kuchaytirilishi

Tashkilotchilarning maʼlumotiga koʻra, tashrif buyurgan delegatsiya xavfsizligini taʼminlash uchun janubiy amerikalik mutaxassislar va sobiq harbiylardan iborat maxsus guruh jalb etilgan. Ushbu qoʻriqlash xizmati mahalliy huquq-tartibot idoralari bilan yaqindan hamkorlik qilib, barcha harakatlar xalqaro standartlarga mos kelishini kafolatlaydi.

Hozirda futbolchilar joylashgan mehmonxona aslida qoʻriqlanadigan qalʼaga aylantirilgan boʻlib, har bir qavat tunu kun nazorat ostiga olingan. Shuningdek, terma jamoaning yopiq mashgʻulot bazasi atrofida qoʻshimcha panjaralar oʻrnatilib, tashqi taʼsirlardan toʻliq himoyalangan.

Yulduzli tarkib va boʻlajak sinov

Jamoa sardori Markinyos boshchiligidagi Vinisius Junior, Gabriel Magalyans va Bruno Gimaraes kabi yulduz futbolchilardan iborat tarkib chorshanba kuni qatʼiy protokollar asosida Kalkutaga yetib keldi. Bu safar besh karra mundial gʻoliblari xavfsizlik masalasida hech qanday tavakkalchilikka yoʻl qoʻymaslikka qaror qilishgan.

Salt-Leyk stadionida oʻtadigan mazkur xalqaro uchrashuv dunyoning beshinchi raqamli jamoasi uchun hujumkor kombinatsiyalarni sinovdan oʻtkazish imkoniyatini bersa, reytingda 138-oʻrinni egallab turgan Hindiston terma jamoasi uchun jiddiy taktik imtihon boʻladi. Panama bilan kechgan bahsda durang oʻynagan mezbonlar kuchli raqibga qarshi butun uchrashuv davomida murosasiz himoyalanishga majbur boʻladi.

BraziliyaHindistonFutbolXavfsizlikLionel Messi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Estevao Braziliya terma jamoasiga qaytdi va JChdagi omadsizlikni esladiEstevao Braziliya terma jamoasiga qaytdi va JChdagi omadsizlikni esladi23 sentabr 00:55Lionel Messi Braziliya terma jamoasida oʻynashi mumkinmidi: Tarixiy tadqiqot tafsilotlariLionel Messi Braziliya terma jamoasida oʻynashi mumkinmidi: Tarixiy tadqiqot tafsilotlari25 iyul 14:17Karlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyati yakunlanganini tasdiqladiKarlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyati yakunlanganini tasdiqladi14 sentabr 17:51Eng antiqa hiyla: Braziliyalik atlet birdaniga 11 ta homiyning pulini qanday oldi?Eng antiqa hiyla: Braziliyalik atlet birdaniga 11 ta homiyning pulini qanday oldi?10 sentabr 09:32Neymar katta futboldagi qaytishi va Lionel Messi bilan doʻstligi haqida gapirdiNeymar katta futboldagi qaytishi va Lionel Messi bilan doʻstligi haqida gapirdi26 iyun 00:10Neymar Santos muxlislarini tanqid qildi: Agar yomon kayfiyatda boʻlsangiz, uyda oʻtiringNeymar Santos muxlislarini tanqid qildi: Agar yomon kayfiyatda boʻlsangiz, uyda oʻtiring14 avgust 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi