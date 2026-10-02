Braziliya terma jamoasi Hindistondagi oʻrtoqlik oʻyini oldidan xavfsizlikni kuchaytirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Braziliya futbol konfederatsiyasi (CBF)
- Hindistonning Kalkuta shahrida oʻtadigan oʻrtoqlik oʻyini oldidan sakkiz kishidan iborat maxsus xususiy qoʻriqlash guruhini safarbar qildi.
- Besh karra jahon chempionlari Lionel Messi safari chogʻida yuzaga kelgan tartibsizliklar takrorlanmasligi uchun oʻta qatʼiy xavfsizlik choralarini koʻrmoqda.
Braziliya futbol konfederatsiyasi (CBF) Hindistonning Kalkuta shahrida oʻtadigan tarixiy oʻrtoqlik oʻyini oldidan sakkiz kishidan iborat maxsus xususiy qoʻriqlash guruhini safarbar qildi. Besh karra jahon chempionlari Lionel Messi safari chogʻida yuzaga kelgan tartibsizliklar takrorlanishining oldini olish maqsadida oʻta qatʼiy xavfsizlik choralarini koʻrmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar qilishicha, Braziliya terma jamoasi joriy yilning dekabr oyida Salt-Leyk stadionida yuz bergan olomon tartibsizligi va noroziliklaridan saboq chiqargan. Oʻshanda VIP shaxslar koʻrinishni toʻsib qoʻygani uchun gʻazablangan muxlislar oʻrindiqlarni sindirib tashlagan edi. Shundan kelib chiqib, mezbonlar bu gal xavfsizlikka har qachongidan ham jiddiy yondashmoqda.
Maxsus xavfsizlik choralari va qoʻriqlash kuchaytirilishiTashkilotchilarning maʼlumotiga koʻra, tashrif buyurgan delegatsiya xavfsizligini taʼminlash uchun janubiy amerikalik mutaxassislar va sobiq harbiylardan iborat maxsus guruh jalb etilgan. Ushbu qoʻriqlash xizmati mahalliy huquq-tartibot idoralari bilan yaqindan hamkorlik qilib, barcha harakatlar xalqaro standartlarga mos kelishini kafolatlaydi.
Hozirda futbolchilar joylashgan mehmonxona aslida qoʻriqlanadigan qalʼaga aylantirilgan boʻlib, har bir qavat tunu kun nazorat ostiga olingan. Shuningdek, terma jamoaning yopiq mashgʻulot bazasi atrofida qoʻshimcha panjaralar oʻrnatilib, tashqi taʼsirlardan toʻliq himoyalangan.
Yulduzli tarkib va boʻlajak sinovJamoa sardori Markinyos boshchiligidagi Vinisius Junior, Gabriel Magalyans va Bruno Gimaraes kabi yulduz futbolchilardan iborat tarkib chorshanba kuni qatʼiy protokollar asosida Kalkutaga yetib keldi. Bu safar besh karra mundial gʻoliblari xavfsizlik masalasida hech qanday tavakkalchilikka yoʻl qoʻymaslikka qaror qilishgan.
Salt-Leyk stadionida oʻtadigan mazkur xalqaro uchrashuv dunyoning beshinchi raqamli jamoasi uchun hujumkor kombinatsiyalarni sinovdan oʻtkazish imkoniyatini bersa, reytingda 138-oʻrinni egallab turgan Hindiston terma jamoasi uchun jiddiy taktik imtihon boʻladi. Panama bilan kechgan bahsda durang oʻynagan mezbonlar kuchli raqibga qarshi butun uchrashuv davomida murosasiz himoyalanishga majbur boʻladi.
Izohlar 0
…