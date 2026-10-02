To‘rabek Xabibullayev Xitoy vakilini mag‘lub etib, chempion bo‘ldi

·56·Sport
To‘rabek Xabibullayev Xitoy vakilini mag‘lub etib, chempion bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • To'rabek Xabibullayev Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o'yinlarida Xitoy vakili Xan Syuechjen ustidan 5:0 hisobida g'alaba qozonib, chempion bo'ldi.
  • Ikkinchi raundda Xabibullayev raqibini nokdaunga uchratib, jangdagi ustunligini yanada mustahkamladi.
  • Bu g'alaba O'zbekiston delegatsiyasi uchun 17-oltin medalni taqdim etdi.

Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi uchun yana bir oltin medal qo‘lga kiritildi. Boks bo‘yicha -90 kg vazn toifasida ringga chiqqan To‘rabek Xabibullayev final jangida Xitoy vakili Xan Syuechjenni ishonchli tarzda mag‘lub etdi.

Final jangining eng muhim lahzasi esa ikkinchi raundda yuz berdi. Habibullayev raqibini nokdaun holatiga tushirib, bahsdagi ustunligini yanada kuchaytirdi.

Finalda 5:0 hisobidagi ishonchli g‘alaba

Oltin medal uchun kechgan jangda o‘zbekistonlik bokschi har bir raundda faol harakat qildi va hakamlar ishonchini qozondi.

Jang yakunida barcha hakamlar To‘rabek Xabibullayevning ustunligini qayd etdi.

Yakuniy hisob — 5:0.

Shu tariqa, Xabibullayev Xan Syuechjenni mag‘lub etib, Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi.

Ikkinchi raunddagi nokdaun final jangining eng muhim burilish nuqtalaridan biri bo‘ldi.

O‘zbekiston delegatsiyasi uchun 17-oltin

To‘rabek Xabibullayevning chempionligi O‘zbekiston delegatsiyasining Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlaridagi oltin medallari sonini yana bittaga oshirdi.

Shu tariqa, hamyurtimiz mamlakatimiz delegatsiyasiga 17-oltin medalni taqdim etdi.

Boks ringidan navbatdagi chempionlik kelgani O‘zbekistonning Aichi–Nagoya-2026dagi medallar jamg‘armasi uchun muhim qo‘shimcha bo‘ldi.

Xabibullayev finalda o‘z so‘zini aytdi

Oltin medal uchun jangda raqibning nomi yoki musobaqa bosqichining o‘zi emas, balki ringdagi harakat hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi.

Xabibullayev esa finalning eng muhim pallasida ustunlikni o‘z tomoniga og‘dirdi. Ikkinchi raunddagi nokdaundan keyin ham u jangni nazoratda ushlab, yakunda hakamlarning bir ovozdan qarorini qo‘lga kiritdi.

Natijada To‘rabek Xabibullayev Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining oltin medalini qo‘lga kiritdi va O‘zbekiston delegatsiyasiga 17-oltinni olib keldi.

To‘rabek XabibullayevAichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlariO‘zbekiston delegatsiyasiXan Syuechjen
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Feruza Kazakova Osiyo o‘yinlarida bronza medalini qo‘lga kiritdiFeruza Kazakova Osiyo o‘yinlarida bronza medalini qo‘lga kiritdi30 sentabr 10:45Osiyo o‘yinlarida oltin kun: 3 nafar bokschimiz ertaga chempionlik uchun ringga chiqadiOsiyo o‘yinlarida oltin kun: 3 nafar bokschimiz ertaga chempionlik uchun ringga chiqadiKecha 19:43To‘rabek Xabibullayev Osiyo o‘yinlari finaliga chiqdiTo‘rabek Xabibullayev Osiyo o‘yinlari finaliga chiqdi30 sentabr 12:32To‘rt bokschimiz final uchun ringga chiqadi: janglar vaqti ma’lumTo‘rt bokschimiz final uchun ringga chiqadi: janglar vaqti ma’lum29 sentabr 17:30O‘zbekistonning to‘rt bokschisi Osiyo o‘yinlari yarimfinalidaO‘zbekistonning to‘rt bokschisi Osiyo o‘yinlari yarimfinalida28 sentabr 17:14Osiyo o‘yinlarida shiddatli kun: Ertaga o‘zbekistonlik 5 nafar bokschi ringga ko‘tariladiOsiyo o‘yinlarida shiddatli kun: Ertaga o‘zbekistonlik 5 nafar bokschi ringga ko‘tariladi27 sentabr 21:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi