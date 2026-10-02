To‘rabek Xabibullayev Xitoy vakilini mag‘lub etib, chempion bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- To'rabek Xabibullayev Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o'yinlarida Xitoy vakili Xan Syuechjen ustidan 5:0 hisobida g'alaba qozonib, chempion bo'ldi.
- Ikkinchi raundda Xabibullayev raqibini nokdaunga uchratib, jangdagi ustunligini yanada mustahkamladi.
- Bu g'alaba O'zbekiston delegatsiyasi uchun 17-oltin medalni taqdim etdi.
Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi uchun yana bir oltin medal qo‘lga kiritildi. Boks bo‘yicha -90 kg vazn toifasida ringga chiqqan To‘rabek Xabibullayev final jangida Xitoy vakili Xan Syuechjenni ishonchli tarzda mag‘lub etdi.
Final jangining eng muhim lahzasi esa ikkinchi raundda yuz berdi. Habibullayev raqibini nokdaun holatiga tushirib, bahsdagi ustunligini yanada kuchaytirdi.
Finalda 5:0 hisobidagi ishonchli g‘alaba
Oltin medal uchun kechgan jangda o‘zbekistonlik bokschi har bir raundda faol harakat qildi va hakamlar ishonchini qozondi.
Jang yakunida barcha hakamlar To‘rabek Xabibullayevning ustunligini qayd etdi.
Yakuniy hisob — 5:0.
Shu tariqa, Xabibullayev Xan Syuechjenni mag‘lub etib, Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi.
Ikkinchi raunddagi nokdaun final jangining eng muhim burilish nuqtalaridan biri bo‘ldi.
O‘zbekiston delegatsiyasi uchun 17-oltin
To‘rabek Xabibullayevning chempionligi O‘zbekiston delegatsiyasining Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlaridagi oltin medallari sonini yana bittaga oshirdi.
Shu tariqa, hamyurtimiz mamlakatimiz delegatsiyasiga 17-oltin medalni taqdim etdi.
Boks ringidan navbatdagi chempionlik kelgani O‘zbekistonning Aichi–Nagoya-2026dagi medallar jamg‘armasi uchun muhim qo‘shimcha bo‘ldi.
Xabibullayev finalda o‘z so‘zini aytdi
Oltin medal uchun jangda raqibning nomi yoki musobaqa bosqichining o‘zi emas, balki ringdagi harakat hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi.
Xabibullayev esa finalning eng muhim pallasida ustunlikni o‘z tomoniga og‘dirdi. Ikkinchi raunddagi nokdaundan keyin ham u jangni nazoratda ushlab, yakunda hakamlarning bir ovozdan qarorini qo‘lga kiritdi.
Natijada To‘rabek Xabibullayev Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining oltin medalini qo‘lga kiritdi va O‘zbekiston delegatsiyasiga 17-oltinni olib keldi.
Izohlar 0
…