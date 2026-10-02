Qozog‘istonda motam kunida jonli efir qilgan bloger 10 sutkaga qamaldi

·0·Dunyo
Qozog‘istonda motam kunida jonli efir qilgan bloger 10 sutkaga qamaldi

Qozog‘istonning Petropavlovsk shahrida 42 yoshli bloger Irina Antonenko 10 sutkaga ma’muriy qamoq jazosiga hukm qilindi. Bu haqda Shimoliy Qozog‘iston viloyati politsiyasi xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, 25 sentyabr kuni Qozog‘istonda Kaspiy dengizidagi harbiy mashg‘ulotlar vaqtida halok bo‘lgan 14 nafar harbiy xizmatchi xotirasiga umummilliy motam kuni e’lon qilingan.

Shu kuni Irina Antonenko ijtimoiy tarmoqda jonli efirga chiqib, musiqa ostida raqsga tushgan. Uning efirdagi xatti-harakatlari jamoatchilik e’tiboriga tushganidan so‘ng, politsiya holat yuzasidan tekshiruv o‘tkazgan.

Shimoliy Qozog‘iston viloyati politsiyasi tekshiruv yakunida to‘plangan materiallarni sudga yuborgan. 29 sentyabr kuni sud Antonenkoga nisbatan ishni ko‘rib chiqib, uni mayda bezorilikda aybdor deb topgan va 10 sutka ma’muriy qamoq jazosi tayinlagan.

Avvalroq politsiya bloger bilan profilaktik suhbat o‘tkazgani va unga ogohlantirish bergani haqida xabar qilingan. Keyinchalik Antonenko ijtimoiy tarmoqlarda uzr so‘ragan.

Qayd etish kerak, blogerning jazolanishiga sabab sifatida sud tomonidan aynan “mayda bezorilik” huquqbuzarligi ko‘rsatilgan. Politsiya uning motam kunidagi xatti-harakatlariga qonunda belgilangan tartibda huquqiy baho berilganini ma’lum qilgan.

Irina AntonenkoPetropavlovskKaspiy dengizidagi harbiy mashg‘ulotlarmayda bezorilik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tojmahal: Boburiylar zakovati, marmarga singigan motam va tirik tarix sirlariTojmahal: Boburiylar zakovati, marmarga singigan motam va tirik tarix sirlari11 sentabr 12:2925 sentyabr — Qozog‘istonda milliy motam kuni: Mang‘istovdagi fojia tafsilotlari25 sentyabr — Qozog‘istonda milliy motam kuni: Mang‘istovdagi fojia tafsilotlari25 sentabr 08:34Qozog‘iston Prezidenti Mudofaa vaziri Dauren Kosanovni zudlik bilan ishdan bo‘shatdi!Qozog‘iston Prezidenti Mudofaa vaziri Dauren Kosanovni zudlik bilan ishdan bo‘shatdi!27 sentabr 21:52Xitoylik strimer qiz jonli efirda 1 mlrd rubllik Rossiya mahsulotlarini sotdiXitoylik strimer qiz jonli efirda 1 mlrd rubllik Rossiya mahsulotlarini sotdi5 sentabr 14:29Eronda 6 kunlik motam: O‘zbekiston delegatsiyasi ham qatnashadiEronda 6 kunlik motam: O‘zbekiston delegatsiyasi ham qatnashadi1 iyul 22:4924 yoshli mukbang blogeri so‘nggi videodan keyin vafot etdi24 yoshli mukbang blogeri so‘nggi videodan keyin vafot etdi10 sentabr 12:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota