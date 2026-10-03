Yangi tug‘ilgan qizaloq 15 marta pichoqlangan holda topildi

·85·Dunyo
Yangi tug‘ilgan qizaloq 15 marta pichoqlangan holda topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Buyuk Britaniyaning Sheffild shahrida yangi tug‘ilgan chaqaloq Mariya Skopovaning o‘limi bilan bog‘liq og‘ir jinoyat ishi ko‘rib chiqilmoqda, unda chaqaloq tanasida ko‘plab og‘ir jarohatlar aniqlangan.
  • Bu ish bo‘yicha chaqaloqning 20 yoshli onasi Andrea Skopova, 19 yoshli Piter Xorvat, 38 yoshli Piter Xorvat va 37 yoshli Nina Xorvatova javobgarlikka tortilgan, ular bolaning o‘limiga aloqadorlikda va jinoyat joyini tozalashda ayblanmoqda.

Buyuk Britaniyaning Sheffild shahrida yangi tug‘ilgan qizaloqning o‘limi bilan bog‘liq og‘ir jinoyat ishi sudda ko‘rib chiqilmoqda. Hodisa yuzasidan to‘rt nafar katta yoshli shaxs, jumladan, chaqaloqning 20 yoshli onasi Andrea Skopova javobgarlikka tortilgan. Shuningdek, 15 yoshli qiz ham odil sudlov jarayoniga to‘sqinlik qilishda ayblanmoqda. Bu haqda “Daily Mail” xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, 20 yoshli Andrea Skopova, 19 yoshli Piter Xorvat, 38 yoshli Piter Xorvat va 37 yoshli Nina Xorvatova Slovakiya fuqarolari hisoblanadi. Ular yangi tug‘ilgan qizaloqning o‘limiga aloqadorlikda ayblanmoqda.

Chaqaloq dastlab sud hujjatlarida “Baby S” nomi bilan qayd etilgan. Biroq shu hafta boshida Sheffildda boshlangan sud jarayonida uning haqiqiy ismi Mariya Skopova ekani ma’lum bo‘ldi.

Prokuror sudda chaqaloq tanasida ko‘plab jarohatlar aniqlanganini ma’lum qildi. Uning ta’kidlashicha, qizaloqning yuzi hamda tanasining old va orqa qismida og‘ir jarohatlar bo‘lgan.

Mariyaning jasadi joriy yilning 30 avgust kuni Janubiy Yorkshirning Sheffild shahridagi Uinkobank hududida joylashgan uyga qarashli qo‘shimcha binodan topilgan. Chaqaloq sochiqqa o‘ralgan holda, ko‘k rangli sumkaga solingan va kir yuvish mashinasi ustiga qo‘yilgan bo‘lgan.

Sudda prokuror Skopova chaqaloqning onasi ekanini, bolaning otasi esa noma’lumligini aytdi. Skopovaning sevgilisi Piter Xorvat ham ayblanuvchilar qatorida. Xorvat qolgan ikki katta yoshli sudlanuvchi — Piter Xorvat va Nina Xorvatovaning o‘g‘li hisoblanadi. Biroq sudda uning chaqaloqning biologik otasi emasligi ma’lum qilindi.

To‘rt nafar katta yoshli sudlanuvchiga bolaning o‘limiga sabab bo‘lgan yoki uning o‘limiga yo‘l qo‘yganlik bilan bir qatorda, jinoyat sodir etilgan joyni tozalash va shu orqali odil sudlov jarayoniga to‘sqinlik qilish bilan bog‘liq qo‘shimcha ayblovlar ham qo‘yilgan.

Bundan tashqari, 15 yoshli qiz ham mazkur sud majlisida odil sudlov jarayoniga to‘sqinlik qilishda ayblangan. Qonun talablariga ko‘ra, uning shaxsi oshkor qilinmagan.

Sudlanuvchilar 2 oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan majlisda o‘zlariga qo‘yilgan ayblovlarni na tan olgan, na rad etgan. Sudya Jeremi Richardson barcha sudlanuvchilarni hibsda saqlash haqida qaror qabul qilgan.

Navbatdagi sud majlisi joriy yilning 14 dekabriga belgilangan.

Ma’lum qilinishicha, ish bo‘yicha asosiy sud jarayoni 2027 yil 12 apreldan boshlanishi rejalashtirilgan. Asosiy sud muhokamalari olti-yetti hafta davom etishi kutilmoqda.

SheffildMariya SkopovaAndrea SkopovaJanubiy Yorkshir
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ukrainada mashhur «Qizaloq va maymoq» multfilmini ko‘rishga taqiq qo‘yildiUkrainada mashhur «Qizaloq va maymoq» multfilmini ko‘rishga taqiq qo‘yildi21 avgust 14:59Xitoylik 6 yoshli qizaloq Rubik kubigini 4 soniyada yig‘ib jahon rekordini o‘rnatdi!Xitoylik 6 yoshli qizaloq Rubik kubigini 4 soniyada yig‘ib jahon rekordini o‘rnatdi!23 sentabr 14:59Hindistonda 4 yoshli qizaloq 12-qavatdan qulab halok bo‘ldi (video)Hindistonda 4 yoshli qizaloq 12-qavatdan qulab halok bo‘ldi (video)28 iyul 15:38Nepalda 6 yoshli qizaloq 3 kundan so‘ng vayronalar orasidan tirik topildiNepalda 6 yoshli qizaloq 3 kundan so‘ng vayronalar orasidan tirik topildi1 sentabr 09:12Ispaniyada avtomobil ichida unutib qoldirilgan ikki yoshli qizaloq vafot etdiIspaniyada avtomobil ichida unutib qoldirilgan ikki yoshli qizaloq vafot etdi22 may 17:37Otasi poyezdda, qizaloq esa perronda yolg‘iz qolib ketdiOtasi poyezdda, qizaloq esa perronda yolg‘iz qolib ketdi13 iyul 10:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota