Tomas Tuxel Rahim Sterlingning karerasidagi tushkunlik haqida fikr bildirdi

·44·Sport
Tomas Tuxel Rahim Sterlingning karerasidagi tushkunlik haqida fikr bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tomas Tuxel sobiq shogirdi Rahim Sterlingning professional faoliyatidagi keskin pasayishidan afsusda ekanini bildirdi.
  • Sterling may oyida M25 va M3 avtomagistrallarida Lamborghini rusumli mashinasini temir darvozaga urib yuborgan va politsiya oltita kulgi gazi ballonini topgan.
  • Tuxelning fikricha, Sterling Manchester Siti va Pep Gvardiola qo'l ostidagi yorqin davridan keyin boshqa jamoalarda o'zining avvalgi ahamiyatini isbotlay olmadi.

Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel o'zining sobiq shogirdi Rahim Sterlingning og'ir damlarni boshdan kechirayotgani va professional faoliyatidagi keskin pasayish uning e'tiboridan chetda qolmaganini aytdi. Goal.com xabar qilishicha, tajribali mutaxassis futbolchining ham maydonda, ham uning tashqarisidagi muammolaridan afsusdaligini bildirib, unga hamdardlik izhor etgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma'lum bo'lishicha, 31 yoshli hujumchi oxir-vaqtlarda jiddiy qonunbuzarliklarga yo'l qo'ygan. Rahim Sterling xavfli tarzda avtomobil boshqarish, kulgi gazi (natriy oksidi) saqlash va tekshiruv uchun namuna topshirishdan bosh tortish kabi ayblarga iqror bo'lgan. May oyida M25 va M3 avtomagistrallarida u o'zining Lamborghini rusumli mashinasini temir darvozaga urib yuborgan edi.

Voqea joyiga yetib kelgan politsiya xodimlari shikastlangan avtomobildan oltita kulgi gazi ballonini topgan. Bodycam yozuvlarida futbolchi ularni orqa o'rindiqqa yashirishga uringani aks etgan. Katta jamoatchilik e'tiboridan so'ng Sterling ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida qisqacha «Mukammallikdan ko'ra taraqqiyot muhimroq» degan sirli xabarni qoldirgan.

Kareradagi keskin o'zgarishlar va qiyinchiliklar

Hozirda sud hukmini kutayotgan futbolchi haydovchilik huquqidan mahrum qilingan. Sterlingning advokati uning shaxsiy qiyinchiliklarini bartaraf etish uchun ixtiyoriy ravishda qadamlar tashlaganini ta'kidlagan. Tomas Tuxel 2022-yilda Chelsi jamoasiga ushbu futbolchini olib kelish uchun o'zi kurashganini eslab, uning Manchester Siti safidagi eng yuqori sport formasini keyinchalik qayta tiklay olmaganidan afsusda ekanini yashirmadi.

Tuxelning fikricha, Manchester Siti va Pep Gvardiola qo'l ostidagi yorqin davridan keyin Sterling boshqa jamoalarda o'zining avvalgi ahamiyatini isbotlay olmadi. Olmoniyalik mutaxassis futbolchining shaxsiy fazilatlariga ham to'xtalib o'tdi: «U o'z farzandlari uchun g'amxo'r ota va oilaparvar inson edi. Uning qiyin davrni boshdan kechirayotganini ko'rish achinarli».

Murabbiyning qo'shimcha qilishicha, ba'zida inson hayotida g'alati pasayish davri boshlanadi va barchasida faqat futbolchining o'zini ayblab bo'lmaydi. U Sterling bu vaziyatdan chiqib keta olishiga ishonishini va unga eng ezgu tilaklarini yo'llashini bildirdi.

Ajoyib o'tmish va bugungi tushkun holat

Rahim Sterling faoliyatining bu qadar tushkun tus olgani uning avvalgi yutuqlariga mutlaqo zid keladi. Etixad Stadium stadionida o'tkazgan yetti yillik omadli davrida u to'rt karra Angliya chempioni unvonini qo'lga kiritib, mamlakat futbolining eng yorqin yulduzlaridan biriga aylangandi.

Biroq, Manchester klubini tark etgach, uning karera traektoriyasi pasayib ketdi. Chelsi va Arsenal safidagi omadsiz o'yinlardan so'ng, 2026-yil yanvar oyida Stamford Bridge jamoasi bilan shartnomasi o'zaro kelishuvga ko'ra bekor qilindi. Shundan so'ng Niderlandiyaning Feyenoord klubiga ko'chib o'tgan futbolchi u yerda o'tkazilgan sakkizta uchrashuvda birorta ham samarali harakatni amalga oshira olmadi va natijada klubni tark etishga majbur bo'ldi.

Tomas TuxelRahim SterlingAngliya terma jamoasiPremyer-ligaFutbol yangiliklari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tomas Tuxel Garri Maguayrga qattiq shart qoʻydi va terma jamoadagi kelajagiga nuqta qoʻydiTomas Tuxel Garri Maguayrga qattiq shart qoʻydi va terma jamoadagi kelajagiga nuqta qoʻydi20 sentabr 11:36Tomas Tuxel Argentinaga qarshi magʻlubiyatni azob deb atadiTomas Tuxel Argentinaga qarshi magʻlubiyatni azob deb atadi17 sentabr 12:39Tomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusdaTomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusda16 sentabr 09:11Entoni Gordon Tomas Tuxelning bahsli qaroridan hayratda qolganini aytdiEntoni Gordon Tomas Tuxelning bahsli qaroridan hayratda qolganini aytdi24 sentabr 11:51Jon Stounz tezlikni oshirgani uchun jarimaga tortildiJon Stounz tezlikni oshirgani uchun jarimaga tortildi30 sentabr 10:59Roberto Manshini Manchester Siti ishi boʻyicha izoh berdiRoberto Manshini Manchester Siti ishi boʻyicha izoh berdiKecha 23:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi