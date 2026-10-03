Tomas Tuxel Rahim Sterlingning karerasidagi tushkunlik haqida fikr bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Tomas Tuxel sobiq shogirdi Rahim Sterlingning professional faoliyatidagi keskin pasayishidan afsusda ekanini bildirdi.
- Sterling may oyida M25 va M3 avtomagistrallarida Lamborghini rusumli mashinasini temir darvozaga urib yuborgan va politsiya oltita kulgi gazi ballonini topgan.
- Tuxelning fikricha, Sterling Manchester Siti va Pep Gvardiola qo'l ostidagi yorqin davridan keyin boshqa jamoalarda o'zining avvalgi ahamiyatini isbotlay olmadi.
Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel o'zining sobiq shogirdi Rahim Sterlingning og'ir damlarni boshdan kechirayotgani va professional faoliyatidagi keskin pasayish uning e'tiboridan chetda qolmaganini aytdi. Goal.com xabar qilishicha, tajribali mutaxassis futbolchining ham maydonda, ham uning tashqarisidagi muammolaridan afsusdaligini bildirib, unga hamdardlik izhor etgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ma'lum bo'lishicha, 31 yoshli hujumchi oxir-vaqtlarda jiddiy qonunbuzarliklarga yo'l qo'ygan. Rahim Sterling xavfli tarzda avtomobil boshqarish, kulgi gazi (natriy oksidi) saqlash va tekshiruv uchun namuna topshirishdan bosh tortish kabi ayblarga iqror bo'lgan. May oyida M25 va M3 avtomagistrallarida u o'zining Lamborghini rusumli mashinasini temir darvozaga urib yuborgan edi.
Voqea joyiga yetib kelgan politsiya xodimlari shikastlangan avtomobildan oltita kulgi gazi ballonini topgan. Bodycam yozuvlarida futbolchi ularni orqa o'rindiqqa yashirishga uringani aks etgan. Katta jamoatchilik e'tiboridan so'ng Sterling ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida qisqacha «Mukammallikdan ko'ra taraqqiyot muhimroq» degan sirli xabarni qoldirgan.
Kareradagi keskin o'zgarishlar va qiyinchiliklarHozirda sud hukmini kutayotgan futbolchi haydovchilik huquqidan mahrum qilingan. Sterlingning advokati uning shaxsiy qiyinchiliklarini bartaraf etish uchun ixtiyoriy ravishda qadamlar tashlaganini ta'kidlagan. Tomas Tuxel 2022-yilda Chelsi jamoasiga ushbu futbolchini olib kelish uchun o'zi kurashganini eslab, uning Manchester Siti safidagi eng yuqori sport formasini keyinchalik qayta tiklay olmaganidan afsusda ekanini yashirmadi.
Tuxelning fikricha, Manchester Siti va Pep Gvardiola qo'l ostidagi yorqin davridan keyin Sterling boshqa jamoalarda o'zining avvalgi ahamiyatini isbotlay olmadi. Olmoniyalik mutaxassis futbolchining shaxsiy fazilatlariga ham to'xtalib o'tdi: «U o'z farzandlari uchun g'amxo'r ota va oilaparvar inson edi. Uning qiyin davrni boshdan kechirayotganini ko'rish achinarli».
Murabbiyning qo'shimcha qilishicha, ba'zida inson hayotida g'alati pasayish davri boshlanadi va barchasida faqat futbolchining o'zini ayblab bo'lmaydi. U Sterling bu vaziyatdan chiqib keta olishiga ishonishini va unga eng ezgu tilaklarini yo'llashini bildirdi.
Ajoyib o'tmish va bugungi tushkun holatRahim Sterling faoliyatining bu qadar tushkun tus olgani uning avvalgi yutuqlariga mutlaqo zid keladi. Etixad Stadium stadionida o'tkazgan yetti yillik omadli davrida u to'rt karra Angliya chempioni unvonini qo'lga kiritib, mamlakat futbolining eng yorqin yulduzlaridan biriga aylangandi.
Biroq, Manchester klubini tark etgach, uning karera traektoriyasi pasayib ketdi. Chelsi va Arsenal safidagi omadsiz o'yinlardan so'ng, 2026-yil yanvar oyida Stamford Bridge jamoasi bilan shartnomasi o'zaro kelishuvga ko'ra bekor qilindi. Shundan so'ng Niderlandiyaning Feyenoord klubiga ko'chib o'tgan futbolchi u yerda o'tkazilgan sakkizta uchrashuvda birorta ham samarali harakatni amalga oshira olmadi va natijada klubni tark etishga majbur bo'ldi.
Izohlar 0
…