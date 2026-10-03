Olimlar saratonga sabab bo‘lishi mumkin infeksiyalarni aniqladi

·52·Dunyo
Olimlar saratonga sabab bo‘lishi mumkin infeksiyalarni aniqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2024-yilda aniqlangan saraton holatlarining qariyb 12 foizi, ya’ni taxminan 2,3 million bemor infeksiyalar bilan bog‘liq bo‘lgan.
  • Tadqiqotda Helicobacter pylori, inson papilloma virusi (HPV), B va C gepatiti viruslari hamda Epstein–Barr virusi saraton rivojlanishiga olib kelishi mumkin bo‘lgan asosiy infeksiyalar sifatida ko‘rsatilgan.

Dunyoda har sakkizinchi saraton holatiga ayrim infeksiyalar sabab bo‘lishi mumkin. Yangi tadqiqotda olimlar saraton rivojlanishi bilan bog‘liq bo‘lgan bir nechta infeksiya turlarini aniqladi. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, ular tufayli kelib chiqadigan ko‘plab holatlarning oldini olish imkoni bor.

Saratonni o‘rganish bo‘yicha xalqaro agentlik (IARC) olimlari o‘tkazgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, 2024 yilda dunyoda qayd etilgan barcha saraton tashxislarining qariyb 12 foizi infeksiyalar bilan bog‘liq bo‘lgan. Bu taxminan 2,3 million nafar bemor degani. Ilmiy tadqiqot natijalari The Lancet Oncology jurnalida chop etilgan.

Tadqiqotchilar saraton rivojlanishiga olib kelishi mumkin bo‘lgan asosiy infeksiyalar qatoriga Helicobacter pylori bakteriyasi, inson papilloma virusi (HPV), B va C gepatiti viruslari, shuningdek, Epstein–Barr virusini kiritgan.

Tahlillar shuni ko‘rsatganki, yangi saraton holatlarining qariyb 4 foizi H. pylori bakteriyasi bilan bog‘liq bo‘lgan. Yana taxminan 4 foiz holatga HPV sabab bo‘lgan. B gepatiti virusi qariyb 2 foiz, Epstein–Barr virusi esa 1 foiz holatda aniqlangan.

Olimlarning ma’lum qilishicha, infeksiyalar 20 dan ortiq saraton turi rivojlanishiga sabab bo‘lishi mumkin. Ular orasida oshqozon, jigar va bachadon bo‘yni saratoni, shuningdek, qon saratonining ayrim turlari ham bor.

Infeksiyalarning saraton rivojlanishiga ta’siri bir xil emas. Ayrim viruslar hujayralar faoliyatini izdan chiqarishi yoki o‘zining DNKsini inson hujayralariga kiritishi mumkin. Bu esa hujayralarning normal ishlash jarayoniga ta’sir ko‘rsatadi.

Bakteriyalar esa organizmda uzoq vaqt davom etadigan yallig‘lanish jarayonini keltirib chiqarishi mumkin. Bunday holat hujayralarda mutatsiyalar yuzaga kelish ehtimolini oshiradi va vaqt o‘tishi bilan saraton rivojlanishiga sharoit yaratishi mumkin.

Shu bilan birga, olimlar mazkur infeksiyalar tufayli yuzaga keladigan ko‘plab saraton holatlarining oldini olish mumkinligini ta’kidlamoqda. Buning uchun mavjud tibbiy imkoniyatlardan o‘z vaqtida foydalanish muhim.

Hozirgi kunda HPV va B gepatitiga qarshi vaksinalar mavjud. Shuningdek, Helicobacter pylori infeksiyasini maxsus tekshiruvlar orqali aniqlash va antibiotiklar yordamida davolash mumkin.

C gepatitini davolashda esa virusga qarshi dorilardan foydalaniladi. Mutaxassislarning fikricha, infeksiyalarni erta aniqlash, profilaktika choralariga amal qilish va mavjud davolash usullaridan foydalanish saratonning ayrim turlarini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega.

SaratonIARCInfeksiyalarThe Lancet Oncology
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JSST ogohlantirdi: har besh insondan biri saratonga chalinadiJSST ogohlantirdi: har besh insondan biri saratonga chalinadi9 iyul 00:32Moskva aeroporti hojatxonasidan ayol va chaqaloq jasadi topildiMoskva aeroporti hojatxonasidan ayol va chaqaloq jasadi topildiBugun 14:54Osmondagi dahshat: Flydubai uchuvchisi samolyotni Isroilga qulatmoqchi bo‘lganini bo‘yniga oldiOsmondagi dahshat: Flydubai uchuvchisi samolyotni Isroilga qulatmoqchi bo‘lganini bo‘yniga oldiBugun 14:5176 kg dan ortiq vazn tashlagan ayol hayotidagi o‘zgarishlarni aytdi76 kg dan ortiq vazn tashlagan ayol hayotidagi o‘zgarishlarni aytdiBugun 14:45Gruziyada 13 yoshli Ozarbayjon fuqarosi egizak farzandli bo‘ldiGruziyada 13 yoshli Ozarbayjon fuqarosi egizak farzandli bo‘ldiBugun 14:2726 yoshli inflyuyenser oshqozon saratonidan vafot etdi26 yoshli inflyuyenser oshqozon saratonidan vafot etdiBugun 14:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota