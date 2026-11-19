Qozog‘istonda o‘zbekistonlik professor "josuslik"da ayblanib, 10 yilga qamaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qozog‘iston sudi O‘zbekiston fuqarosi va xalqaro munosabatlar professori Ikboljon Qoraboyevni josuslikda aybdor deb topib, 10 yilga ozodlikdan mahrum qildi.
- Astana shahridagi Maqsut Narikbayev universitetida dars bergan 46 yoshli olim 2026 yil 3 iyul kuni hibsga olingan edi.
- Davlat sirlari mavjudligi sababli yopiq tarzda o‘tgan sud jarayonining tafsilotlari va ayblov dalillari jamoatchilikka oshkor qilinmagan.
Qozog‘iston sudi O‘zbekiston fuqarosi, xalqaro munosabatlar professori Ikboljon Qoraboyevni josuslikda ayblab, 10 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Maxfiylik sharoitida o‘tgan sud jarayoni va ishning tafsilotlari jamoatchilikka to‘liq oshkor qilinmagan. Professorning oilasi hukm haqida o‘z manbalari orqali xabar topganini bildirib, uni apellyatsiya tartibida shikoyat qilish va oqlashga erishish niyatida. Bu haqda Qozog‘istonning KazTAG agentligi xabar berdi.
Astanadagi universitetda dars bergan
46 yoshli Ikboljon Qoraboyev hibsga olingunga qadar Astana shahridagi Maqsut Narikbayev universitetida (MNU) xalqaro munosabatlar fanidan professor sifatida faoliyat yuritgan.
Uning ilmiy qiziqishlari mintaqaviy integratsiya, geoiqtisodiyot va Markaziy Osiyoda strategik ahamiyatga ega bo‘lgan kritik mineral resurslar bilan bog‘liq masalalarni qamrab olgan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, olim 2026 yil 3 iyul kuni Astanada qo‘lga olingan. Uning hibsga olingani haqida keng jamoatchilik avgust oyida xabar topgan.
2026 yil sentyabr oyida Qozog‘iston Milliy xavfsizlik qo‘mitasi (MXQ) O‘zbekiston bu ish haqida diplomatik kanallar orqali rasman xabardor qilinganini ma’lum qilgan.
Professor 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi
Qozog‘iston Jinoyat kodeksining 176-moddasi — josuslik bo‘yicha Ikboljon Qoraboyevga 10 yillik ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Ushbu moddada josuslik uchun 10 yildan 15 yilgacha qamoq jazosi nazarda tutilgan.
Sud jarayoni yopiq tarzda o‘tkazilgan. Bunga ish materiallarida davlat sirlariga oid ma’lumotlar mavjudligi sabab qilib ko‘rsatilgan.
Hozirgacha Qozog‘istonning rasmiy idoralari va sud organlari, shuningdek, O‘zbekiston hukumati hukm bo‘yicha ommaviy izoh bermagan.
Ayblovning tafsilotlari va dalillar ochiqlanmagan
Professorning yaqinlari hukm haqida o‘z manbalari orqali xabar topganini bildirgan. Ularning aytishicha, tergov materiallari bilan tanishish imkoniyati bo‘lmagan va ayblov aynan qaysi davlat manfaati uchun josuslik qilingani yoki qanday dalillarga asoslangani haqida ularda ma’lumot yo‘q.
Qoraboyev hibsga olingan paytda kuchishlatar idoralar tomonidan ma’lumotlarni O‘zbekistonning Astanadagi konsulxonasi yoki elchixonasi xodimiga yetkazish bilan bog‘liq versiya tilga olingani haqida xabarlar tarqalgan. Biroq bu ma’lumot rasmiy ravishda tasdiqlanmagan.
Professorning hamkasblari esa uning kritik minerallar bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarida faqat ochiq manbalardan foydalanganini ta’kidlamoqda.
Olim aybini tan olmagan, oila hukm ustidan shikoyat qilmoqchi
Ikboljon Qoraboyev o‘zini aybdor deb hisoblamaydi. Uning oilasi sud hukmi ustidan apellyatsiya shikoyati berish va professorning to‘liq oqlanishiga erishish niyatida ekanini bildirgan.
Hozircha ish bo‘yicha ayblovning to‘liq mazmuni, sudda keltirilgan dalillar va hukmning batafsil asoslari jamoatchilikka ochiq emas.
Shu sababli professorga nisbatan qo‘yilgan ayblov va ishning ayrim tafsilotlari haqidagi xabarlarni rasmiy tasdiqlangan ma’lumotlardan farqlash muhim.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…