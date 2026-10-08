Vladimir Norov Markaziy Osiyo nega bir tomonni tanlamasligi kerakligini tushuntirdi

·67·Dunyo
Vladimir Norov Markaziy Osiyo nega bir tomonni tanlamasligi kerakligini tushuntirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Vladimir Norovning fikricha, AQSH va Xitoy o‘rtasidagi texnologik raqobat sharoitida Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O‘zbekiston uchun bir tomonni tanlash strategik va iqtisodiy jihatdan manfaatli emas.
  • O‘zbekiston Xitoyning investitsiyalaridan foydalanish bilan birga AQSH, Yevropa Ittifoqi va boshqa davlatlar bilan hamkorlikni rivojlantirib, yakkahokimlik xavfini oldini olmoqda.

AQSH va Xitoy o‘rtasida sun’iy intellekt, mikrochiplar va yuqori texnologiyalar sohasidagi global raqobat yangi cho‘qqiga chiqqan bir davrda, Markaziy Osiyo davlatlari uchun geosiyosiy va texnologik tanlov masalasi tobora jiddiy tus olmoqda. O‘zbekiston sobiq tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov Ispaniyaning nufuzli xalqaro tahliliy platformasi — Atalayar nashrida e’lon qilingan maqolasida mintaqa davlatlarining ushbu kurashdagi o‘rni va strategik pozitsiyasini chuqur tahlil qildi.

Diplomatning asosiy tezisiga ko‘ra, Vashington va Pekin o‘rtasida tobora kuchayib borayotgan texnologik qarama-qarshilik fonida Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan, O‘zbekiston uchun faqat bir tomonni tanlash strategik va iqtisodiy jihatdan mutlaqo manfaatli emas.

To‘liq bog‘lanib qolishdan himoya: Keng qamrovli sheriklik tarmog‘i

Vladimir Norov O‘zbekiston tashqi siyosatda texnologik va moliyaviy yakkahokimlik xavfini to‘g‘ri baholayotganini ta’kidlaydi:

  • Investitsiyalarni diversifikatsiya qilish: Rasmiy Toshkent Xitoyning yirik investitsiyalari va innovatsion ishlanmalaridan samarali foydalanish bilan bir qatorda, AQSH, Yevropa Ittifoqi, Janubiy Koreya, Yaponiya, Turkiya hamda Fors ko‘rfazi monarxiyalari bilan mustahkam sheriklik aloqalarini izchil rivojlantirmoqda;

  • Qaramlikni bartaraf etish: Bunday keng qamrovli tashqi siyosat mamlakat raqamli infratuzilmasi va iqtisodiyotining yagona tashqi kuchga yoki sherikka haddan tashqari qaram bo‘lib qolishiga yo‘l qo‘ymaslik maqsadiga xizmat qiladi;

  • Amaliy manfaat: Hudud uchun mavhum siyosiy shiorlar emas, balki aniq amaliy natijalar — data-markazlar qurish, hisoblash quvvatlarini kengaytirish va milliy mutaxassislarni tayyorlash kabi loyihalar birlamchi hisoblanadi.

«Muvozanatlashgan texnologik diplomatiya» formulasi

Muallif O‘zbekiston milliy taraqqiyoti uchun eng maqbul yo‘l sifatida «muvozanatlashgan va ko‘p vektorli texnologik diplomatiya» konsepsiyasini ilgari suradi:

  • Iqtisodiy reallikni saqlash: Toshkent XXR bilan savdo-iqtisodiy va ishlab chiqarish aloqalarini barqaror davom ettirishi lozim, chunki Xitoy texnologiyalari arzonligi va qulayligi bilan Global Janub uchun muhim ahamiyatga ega;

  • G‘arb bilan ilg‘or hamkorlik: Shu bilan birga, AQSH va G‘arb davlatlari bilan eng ilg‘or yuqori texnologiyalar va innovatsiyalar yo‘nalishida aloqalarni mustahkamlash zarur;

  • Kritik raqamli xavfsizlik: Mamlakatning hayotiy muhim raqamli tizimlari, davlat boshqaruvi va mudofaa infratuzilmasini faqat birgina davlat yoki xorijiy korporatsiya nazoratiga topshirib qo‘ymaslik suveren xavfsizlikning bosh mezonidir.

Tanlov emas, mustaqillik: Milliy manfaat birinchi o‘rinda

Sobiq vazir maqolasining yakuniy va bosh xulosasi shundan iboratki, bugungi kunda O‘zbekiston oldida «AQSHmi yoki Xitoy?» degan keskin «yo u, yo bu» tanlovini qo‘yish noto‘g‘ri yondashuvdir.

Tashkentning asosiy vazifasi — geosiyosiy va texnologik gigantlar o‘rtasidagi raqobat maydonidan qochmasdan, ushbu kurashdan milliy iqtisodiyot manfaatlari yo‘lida unumli foydalanish va mamlakatning strategik hamda texnologik mustaqilligini saqlab qolishdan iborat.

Vladimir NorovAtalayarMikrochiplarTexnologik diplomatiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyning CXMT kompaniyasi oʻzining HBM3E xotirasini ishlab chiqarishni boshladiXitoyning CXMT kompaniyasi oʻzining HBM3E xotirasini ishlab chiqarishni boshladi31 avgust 23:28Samsung yarimoʻtkazgichlar narxini 15 foizgacha oshirdiSamsung yarimoʻtkazgichlar narxini 15 foizgacha oshirdi20 avgust 21:59Sunʼiy intellekt mikrochiplarni qizishdan saqlaydigan yangi materiallarni qidirmoqdaSunʼiy intellekt mikrochiplarni qizishdan saqlaydigan yangi materiallarni qidirmoqda10 avgust 17:24AMD sunʼiy intellekt modellarini oʻzida mujassam etuvchi Taalas startapini sotib oldiAMD sunʼiy intellekt modellarini oʻzida mujassam etuvchi Taalas startapini sotib oldi8 avgust 17:54Mikrochiplar bozorida narxlar urushi: TSMC narxni oshirmoqda, Rapidus esa mijozlarni chorlamoqdaMikrochiplar bozorida narxlar urushi: TSMC narxni oshirmoqda, Rapidus esa mijozlarni chorlamoqda14 iyul 00:53Mikrochiplar inqilobi: Olimlar tranzistorlarni 4 nanometrdan past darajagacha kichraytirish yoʻlini topdiMikrochiplar inqilobi: Olimlar tranzistorlarni 4 nanometrdan past darajagacha kichraytirish yoʻlini topdi21 iyun 14:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?