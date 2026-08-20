Samsung yarimoʻtkazgichlar narxini 15 foizgacha oshirdi
Samsung ilg'or texnologik jarayonlar asosida mikrochiplarni shartnoma asosida ishlab chiqarish narxlarini 15 foizgacha oshirdi va yangi tariflar joriy yilning iyul oyidan amal qila boshladi. Narxlar 4 nanometrli (SF4) va 5 nanometrli texnologiyalar bo'yicha AQSh va Xitoy buyurtmachilari uchun 10-15 foizga, 8 nanometrli tugun bo'yicha esa deyarli 10 foizga qimmatlashdi.
Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung oʻzining ilgʻor texnologik jarayonlar asosida mikrochiplarni shartnoma asosida ishlab chiqarish narxlarini 15 foizgacha oshirdi. Reuters agentligining oʻz manbalariga tayanib xabar berishicha, yangi narxlar joriy yilning iyul oyidan boshlab amalda qoʻllanila boshlagan boʻlib, bu global yarimoʻtkazgichlar bozorida jiddiy oʻzgarishlar yuzaga kelayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, narxlarning eng yuqori oʻsishi 4 nanometrli (SF4) hamda 5 nanometrli ilgʻor texnologik jarayonlarga toʻgʻri keldi. Ushbu yoʻnalishdagi xizmatlar AQSh va Xitoydan kelgan buyurtmachilar uchun 10-15 foizga qimmatlashgan. Shuningdek, biroz eskiroq hisoblangan 8 nanometrli tugun narxi ham deyarli 10 foizga oshgani qayd etildi.
Bozordagi talab va raqobat muhitiNarxlarning keskin oshishiga sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi va uning ortidan kelib chiqqan global bumm sabab boʻldi. Sanoat yetakchisi hisoblangan TSMC kompaniyasining quvvatlari qisqa fursatda toʻlib qolishi mijozlarni muqobil variantlarni qidirishga majbur qildi. Natijada yillar davomida raqobatda qiynalib kelgan Samsung ilk bor oʻz narx siyosatini dictat qilish imkoniyatiga ega boʻldi.
Ayniqsa, bu holat Xitoy kompaniyalariga ogʻir botdi. AQShning eksport cheklovlari tufayli ilgʻor asbob-uskunalardan mahrum boʻlgan Xitoy korxonalari boshqa muqobil zavodlarni tanlash imkoniyatidan mahrum va shuning uchun qimmatroq shartlarga rozilik berishga majbur boʻlmoqda.
Moliyaviy koʻrsatkichlar va yangi hamkorlarTahlilchilarning prognozlariga koʻra, agar narxlarning joriy darajasi saqlanib qolsa, 2022 yildan beri asosan zaruriyat bilan ishlab kelayotgan Samsung litiy biznesi 2027 yilga borib foyda keltira boshlashi mumkin. Pxyontxekdagi SF4 zavodining yuklamasi Qualcomm buyurtmalari hamda yuqori tezlikdagi HBM xotirasi uchun bazaviy kristallar ishlab chiqarish evaziga 2025 yil oxiridan beri toʻliq quvvatda ishlamoqda.
Sunʼiy intellekt va yuqori texnologiyalarga boʻlgan talabning ortishi Samsung uchun yirik mijozlar eshigini ochdi. Xususan, kompaniya Tesla, Apple va Broadcom kabi gigantlar bilan shartnomalar tuzishga muvaffaq boʻldi. Shuning bilan birga, hozirgi kunda Google kompaniyasi bilan hamkorlik boʻyicha muzokaralar qizgʻin davom etmoqda.
…