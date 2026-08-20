Samsung yarimoʻtkazgichlar narxini 15 foizgacha oshirdi

·10·Texno
Samsung yarimoʻtkazgichlar narxini 15 foizgacha oshirdi
Qisqacha

Samsung ilg'or texnologik jarayonlar asosida mikrochiplarni shartnoma asosida ishlab chiqarish narxlarini 15 foizgacha oshirdi va yangi tariflar joriy yilning iyul oyidan amal qila boshladi. Narxlar 4 nanometrli (SF4) va 5 nanometrli texnologiyalar bo'yicha AQSh va Xitoy buyurtmachilari uchun 10-15 foizga, 8 nanometrli tugun bo'yicha esa deyarli 10 foizga qimmatlashdi.

Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung oʻzining ilgʻor texnologik jarayonlar asosida mikrochiplarni shartnoma asosida ishlab chiqarish narxlarini 15 foizgacha oshirdi. Reuters agentligining oʻz manbalariga tayanib xabar berishicha, yangi narxlar joriy yilning iyul oyidan boshlab amalda qoʻllanila boshlagan boʻlib, bu global yarimoʻtkazgichlar bozorida jiddiy oʻzgarishlar yuzaga kelayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, narxlarning eng yuqori oʻsishi 4 nanometrli (SF4) hamda 5 nanometrli ilgʻor texnologik jarayonlarga toʻgʻri keldi. Ushbu yoʻnalishdagi xizmatlar AQSh va Xitoydan kelgan buyurtmachilar uchun 10-15 foizga qimmatlashgan. Shuningdek, biroz eskiroq hisoblangan 8 nanometrli tugun narxi ham deyarli 10 foizga oshgani qayd etildi.

Bozordagi talab va raqobat muhiti

Narxlarning keskin oshishiga sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi va uning ortidan kelib chiqqan global bumm sabab boʻldi. Sanoat yetakchisi hisoblangan TSMC kompaniyasining quvvatlari qisqa fursatda toʻlib qolishi mijozlarni muqobil variantlarni qidirishga majbur qildi. Natijada yillar davomida raqobatda qiynalib kelgan Samsung ilk bor oʻz narx siyosatini dictat qilish imkoniyatiga ega boʻldi.

Ayniqsa, bu holat Xitoy kompaniyalariga ogʻir botdi. AQShning eksport cheklovlari tufayli ilgʻor asbob-uskunalardan mahrum boʻlgan Xitoy korxonalari boshqa muqobil zavodlarni tanlash imkoniyatidan mahrum va shuning uchun qimmatroq shartlarga rozilik berishga majbur boʻlmoqda.

Moliyaviy koʻrsatkichlar va yangi hamkorlar

Tahlilchilarning prognozlariga koʻra, agar narxlarning joriy darajasi saqlanib qolsa, 2022 yildan beri asosan zaruriyat bilan ishlab kelayotgan Samsung litiy biznesi 2027 yilga borib foyda keltira boshlashi mumkin. Pxyontxekdagi SF4 zavodining yuklamasi Qualcomm buyurtmalari hamda yuqori tezlikdagi HBM xotirasi uchun bazaviy kristallar ishlab chiqarish evaziga 2025 yil oxiridan beri toʻliq quvvatda ishlamoqda.

Sunʼiy intellekt va yuqori texnologiyalarga boʻlgan talabning ortishi Samsung uchun yirik mijozlar eshigini ochdi. Xususan, kompaniya Tesla, Apple va Broadcom kabi gigantlar bilan shartnomalar tuzishga muvaffaq boʻldi. Shuning bilan birga, hozirgi kunda Google kompaniyasi bilan hamkorlik boʻyicha muzokaralar qizgʻin davom etmoqda.

SamsungMikrochiplarTexnologiyalarSuniy intellektTSMC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi avtomatik tortish kuchiga ega yangi aqlli oshxona vytyajkasini chiqardiXiaomi avtomatik tortish kuchiga ega yangi aqlli oshxona vytyajkasini chiqardiBugun, 22:23Janubiy Koreyaning Sebit raketasi sinovida favqulodda holat yuz berdiJanubiy Koreyaning Sebit raketasi sinovida favqulodda holat yuz berdiBugun, 21:29Samsung dunyodagi ilk 300 Gs chastotali OLED-panni namoyish etdiSamsung dunyodagi ilk 300 Gs chastotali OLED-panni namoyish etdiBugun, 20:56Litimi talab etmaydigan yangi turdagi xavfsiz akkumulyator yaratildiLitimi talab etmaydigan yangi turdagi xavfsiz akkumulyator yaratildiBugun, 20:28Sennheiser Momentum True Wireless 5 taqdim etildiSennheiser Momentum True Wireless 5 taqdim etildiBugun, 19:55Google Pixel 11 turkumidagi smartfonlar savdosi boshlandiGoogle Pixel 11 turkumidagi smartfonlar savdosi boshlandiBugun, 19:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi