SpaceX AQSH Kosmik kuchlari buyurtmasi bilan maxfiy missiyani uchirdi: nimalar ma’lum?
SpaceX kosmik kompaniyasi AQSH Kosmik kuchlari (USSF) buyurtmasi asosida maxfiy missiya doirasida Falcon 9 raketasini muvaffaqiyatli uchirdi. Bu haqda 21 noyabr kuni Space.com portali xabar berdi.
Manbaga ko‘ra, Falcon 9 eltuvchi raketasi Vandenberg kosmik kuchlari bazasidan USSF-317 nomli missiya doirasida start olgan. Missiya maxfiy xarakterga ega bo‘lgani bois foydali yuk tarkibi va raketaning ikkinchi pog‘onasi yo‘nalgan yakuniy nuqta haqida ma’lumotlar oshkor etilmagan.
Starshield va harbiy kuzatuv taxminlari
Ekspertlarning fikricha, Falcon 9 past yer orbitasiga SpaceX'ning Starshield sun’iy yo‘ldoshlar guruhini olib chiqqan bo‘lishi mumkin. Bunday apparatlar AQSH Kosmik kuchlarining harbiy kuzatuv va nishonni aniqlash tizimida qo‘llanilib, dunyoning turli mintaqalaridagi ehtimoliy nishonlarni kuzatish imkonini beradi.
Parametr / Jihat
Tafsilotlar
Kompaniya va buyurtmachi
SpaceX / AQSH Kosmik kuchlari (USSF)
Missiya nomi va sanasi
USSF-317, 21 noyabr
Uchirish nuqtasi
Vandenberg kosmik kuchlari bazasi
Ma’lumot maqomi
Yuk tarkibi va orbital yakuniy nuqta sir tutilgan
Bog‘liq loyiha
2,29 mlrd dollarlik SDN Backbone shartnomasi (27 mayda e’lon qilingan)
2,29 milliard dollarlik SDN Backbone tarmog‘i
Ma’lumotlarga ko‘ra, AQSH Kosmik kuchlari 27 may kuni Ilon Maskning SpaceX kompaniyasi bilan past yer orbitasida SDN Backbone yuqori tezlikdagi sun’iy yo‘ldosh aloqa tarmog‘ini jadal ishlab chiqish va joylashtirish bo‘yicha 2,29 milliard dollar qiymatida shartnoma imzolanganini ma’lum qilgan edi. Ushbu tarmoq butun dunyo bo‘ylab datchik va qurollanish tizimlari o‘rtasida uzluksiz hamda himoyalangan aloqani ta’minlovchi harbiy kommunikatsiya arxitekturasining asosiy unsurlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.
Sizningcha, tijorat kosmik kompaniyalarining mudofaa va orbital aloqa infratuzilmasidagi roli tobora kuchayib borishi global kosmik sohadagi raqobatga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…