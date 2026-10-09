Lamin Yamalning sevgilisiga yozgan izohi ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda

·93·Dunyo
Lamin Yamalning sevgilisiga yozgan izohi ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda

“Barselona” klubi va Ispaniya terma jamoasi hujumchisi Lamin Yamalning sevgilisi suratiga qoldirgan izohi internet foydalanuvchilari e’tiborini tortdi. Futbolchi ispaniyalik bloger Ines Garciyaning ijtimoiy tarmoqdagi postiga “Ayolim, yulduzim” deya munosabat bildirgan. Mazkur izoh qisqa vaqt ichida ko‘plab layklarni to‘plab, muxlislar orasida turli taxminlarga sabab bo‘ldi.

Ayrim kuzatuvchilar Yamalning bu so‘zlarini juftlik o‘rtasidagi munosabatlar jiddiy tus olganining belgisi sifatida baholamoqda. Boshqalar esa futbolchining izohini shunchaki mehr va samimiylik ifodasi deb hisoblamoqda. Hozircha ushbu fikrlar ortida qanday ma’no borligi haqida juftlik tomonidan rasmiy bayonot berilmagan.

Lamine Yamalning Instagramdagi rus tilidagi interfeysli izohlari skrinshoti.

Muxlislar Yamal va Ines Garsiyaning bir-biriga bo‘lgan munosabatini avval ham payqashgan. Ularning ijtimoiy tarmoqlardagi yozishmalari va izohlari 2026 yil aprel oyidayoq kuzatuvchilar diqqatini jalb qilgan edi. May oyi oxirida esa futbolchi sevgilisini “Barselona”ning mavsum yakuniga bag‘ishlangan tadbirida omma oldida tanishtirgani aytiladi.

Yamalning so‘nggi izohi esa juftlik munosabatlariga doir qiziqishlarni yana kuchaytirdi.

Lamin YamalInes GarsiyaBarselona klubiFutbolchining izohlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdiYamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi17 avgust 17:30Lamin Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladiLamin Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladi25 avgust 18:40Lamin Yamal stadionda Inesga turmush qurishni taklif qildimi?Lamin Yamal stadionda Inesga turmush qurishni taklif qildimi?22 iyul 16:34G‘azoda Lamin Yamalga bag‘ishlangan mural paydo bo‘ldiG‘azoda Lamin Yamalga bag‘ishlangan mural paydo bo‘ldi15 may 09:15Ronaldu Messi postidagi izohi bilan Instagram rekordini yangiladiRonaldu Messi postidagi izohi bilan Instagram rekordini yangiladi18 avgust 21:50Ispaniya hukumati rahbari Lamin Yamalni himoya qilib chiqdi...Ispaniya hukumati rahbari Lamin Yamalni himoya qilib chiqdi...15 may 16:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi