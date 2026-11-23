Urumchida kuchli dovul: shamol tezligi qariyb 150 km/soatga yetdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yil noyabr oyida Xitoyning Urumchi shahrida shamol tezligi soatiga 148,7 kilometrgacha yetgan kuchli dovul kuzatildi.
- Shahar hududlarida shamol tezligi 90–108 km/soatni tashkil etgan bo'lsa, tog'li va Tyanshan tumani yaqinidagi nuqtalarda eng yuqori ko'rsatkichlar qayd etildi.
- Tabiiy ofat oqibatida ko'chalarda harakatlanayotgan piyodalar va talabalar muvozanatni yo'qotib, yiqilish holatlariga duch keldi.
2026 yil noyabr oyida Xitoyning Shinjon-Uyg‘ur avtonom rayonidagi Urumchi shahri va unga yaqin hududlarda kuchli shamol kuzatildi. Ayrim kuzatuv stansiyalarida shamol tezligi 148,7 km/soatgacha (qariyb 150 km/soat) ko‘tarildi.
Shahar va tog‘li hududlardagi tezlik farqi
Ma’lumotlarga ko‘ra, shamol porivlari hududga qarab turlicha darajada qayd etilgan:
Shahar hududlarida: shamol porivlari asosan 90–108 km/soat atrofida kuzatilgan.
Tog‘li va Tyanshan tumani yaqinidagi nuqtalarda: tezlik 148,7 km/soatgacha yetgan.
Kadrlardagi vaziyat va ogohlantirishlar
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolavhalardan olingan kadrlarda kuchli shamol kunduz va kechki vaqtda ko‘cha hamda ta’lim maskanlari yaqinida harakatlanayotgan piyodalar va talabalarni muvozanatdan chiqarib, yiqitgani aks etgan. Ayrim lavhalarda odamlar shamol zarbidan egilib qolgani, yerga yiqilgani, bir-birini tutib qolishga uringani yoki devor va to‘siqlarga suyanib qolgani ko‘rinadi.
Mahalliy meteorologiya xizmatlari kuchli shamol sabab ogohlantirishlar e’lon qilib, aholiga ochiq joylarda ehtiyot bo‘lishni va xavfsizlik choralariga rioya etishni tavsiya etgan.
Ko‘rsatkich / Ma’lumot
Tafsilotlar
Hudud va vaqt
Urumchi va yaqin hududlar (Shinjon), 2026 yil noyabr
Shahar hududidagi shamol porivlari
Asosan 90–108 km/soat
Maksimal qayd etilgan tezlik
148,7 km/soatgacha (tog‘li va Tyanshan tumani yaqinidagi nuqtalarda)
Kuzatilgan holatlar
Piyodalar va talabalarning yiqilishi, ustun/to‘siqlarga tutinish holatlari
Rasmiy tavsiya
Ochiq joylarda ehtiyot bo‘lish bo‘yicha meteorologik ogohlantirishlar
Sizningcha, kuchli dovul va qattiq shamol kuzatiladigan ob-havo sharoitida shahar va ochiq hududlarda xavfsizlikni ta’minlash uchun eng muhim qoidalar qaysilar? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…