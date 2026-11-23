Vitaliy Levchenko yana chempion! «Istiqlol» 13 yillik hukmronligini davom ettirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Vitaliy Levchenko boshqaruvidagi Dushanbe shahrining «Istiqlol» klubi «Barkchi» ustidan 5:1 hisobida g‘alaba qozonib, Tojikiston chempionligini muddatidan oldin rasmiylashtirdi.
- Bu muvaffaqiyat jamoa uchun tarixiy 15-chempionlik va ketma-ket 13-mavsumdagi zafar bo‘ldi.
- O‘tgan yili O‘zbekiston Superligasida «Neftchi» bilan chempion bo‘lgan Vitaliy Levchenko qisqa vaqt ichida ikki mamlakatda g‘oliblikka erishdi.
Tojikistonda chempionlik taqdiri muddatidan oldin hal bo‘ldi. Vitaliy Levchenko boshqaruvidagi Dushanbe shahrining «Istiqlol» klubi safarda «Barkchi»ni 5:1 hisobida mag‘lub etib, mamlakat chempionligini qo‘lga kiritdi. Bu g‘alaba jamoa uchun tarixiy 15-chempionlik va ketma-ket 13-mavsumdagi zafar bo‘ldi.
«Istiqlol» raqibiga imkoniyat qoldirmadi
Tojikiston Oliy ligasining 21-turida «Istiqlol» mehmonda «Barkchi» bilan kuch sinashdi. Uchrashuvda Dushanbe jamoasi yaqqol ustunlik namoyish etib, raqib darvozasiga beshta gol urdi va o‘z darvozasidan faqat bitta to‘p olib chiqdi — 5:1.
Mazkur g‘alaba orqali Vitaliy Levchenko shogirdlari chempionlikni muddatidan oldin rasmiylashtirdi. Endi qolgan turlar natijasidan qat’i nazar, Tojikistonning eng kuchli klubi nomi aniq bo‘ldi.
15-chempionlik va ketma-ket 13 yillik hukmronlik
«Istiqlol» uchun bu oddiy chempionlik emas. Dushanbe klubi o‘z tarixida 15-marta mamlakat chempionatida tengsiz ekanini isbotladi.
E’tiborlisi, jamoa ketma-ket 13 yildan beri Tojikiston chempionligi kubogini hech kimga bermay kelmoqda. Bu natija klubning mamlakat futbolidagi uzoq yillik ustunligini yana bir bor namoyon etdi.
13 mavsumlik seriya — nafaqat maydondagi g‘alabalar, balki barqarorlik, kuchli tarkib va yuqori talablar asosida ishlash natijasidir.
Levchenko O‘zbekistondan keyin Tojikistonda ham chempion
Vitaliy Levchenko uchun ham bu muvaffaqiyat alohida ahamiyatga ega. U o‘tgan yili O‘zbekiston Superligasida «Neftchi» klubi bilan chempionlikni qo‘lga kiritgan edi.
Joriy yil boshida esa mutaxassis Dushanbe shahrining «Istiqlol» klubini qabul qildi. Endi u yangi jamoasi bilan ham mamlakat chempionligiga erishdi.
Shunday qilib, Levchenko qisqa vaqt ichida ikki mamlakatda chempionlikni qo‘lga kiritib, murabbiylik faoliyatidagi muvaffaqiyatli davomiylikni namoyish etdi.
Tojikiston Oliy ligasi. 21-tur
Uchrashuv
Hisob
«Barkchi» — «Istiqlol»
1:5
«Istiqlol»ning navbatdagi chempionligi klub tarixidagi yangi sahifa bo‘ldi. Vitaliy Levchenko esa O‘zbekistondagi zafaridan keyin Tojikistonda ham chempionlikni nishonladi. Dushanbe jamoasining 13 yillik hukmronligi davom etayotgani esa mamlakat futbolidagi eng e’tiborli seriyalardan biri bo‘lib qolmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…