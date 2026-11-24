«O‘zbekiston — juda yaxshi jamoa»: Italiya murabbiyi o‘zbek futbolchilarini baholadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya U-17 terma jamoasi bosh murabbiyi Daniele Francheskini U-17 Jahon chempionati guruh bosqichining 3-turida to‘qnash keladigan O‘zbekiston jamoasining individual mahorati va jamoaviy ruhini yuqori baholadi.
- Italiyalik mutaxassis raqibni kuchli jamoa deb atagan bo‘lsa-da, jamoasi har qanday holatda ham g‘alaba uchun bor kuchini ishga solishini ta’kidladi.
U-17 Jahon chempionatida O‘zbekiston va Italiya o‘smirlar terma jamoalari o‘rtasidagi bo‘lajak bahs oldidan italiyaliklar raqibning salohiyatini yuqori baholadi. Italiya bosh murabbiyi Daniele Francheskini o‘zbekistonlik futbolchilarning individual mahorati, jamoaviy ruhi va o‘yin sifatiga alohida e’tibor qaratdi.
U-17 Jahon chempionati guruh bosqichining 3-turida O‘zbekiston va Italiya terma jamoalari o‘zaro kuch sinashadi. Ushbu uchrashuv oldidan Italiya lagerida o‘zbek futbolchilariga nisbatan hurmat bilan yondashilayotgani sezildi. Biroq italiyaliklar g‘alaba uchun bor kuchini ishga solish niyatida ekanini ham yashirmadi.
Bo‘lajak bahs oldidan Italiya terma jamoasi vakillari va bosh murabbiy Daniele Francheskini jurnalistlar savollariga javob berib, O‘zbekiston haqidagi fikrlari, tayyorgarlik rejasi va guruhdagi vaziyatga munosabatini bildirishdi.
Italiya vakili O‘zbekistonga qarshi bahs oson bo‘lmasligini aytdi
Jurnalistlar Italiya vakilidan O‘zbekistonda o‘tgan yilgi mag‘lubiyat uchun revansh olish istagi kuchli ekani va bo‘lajak uchrashuv qanday kechishi mumkinligi haqida so‘rashdi.
Italiya vakili har bir bahsga jiddiy yondashishlarini, raqibning nomi yoki turnirdagi mavqeiga qarab tayyorgarlikni o‘zgartirmasliklarini ta’kidladi.
— Albatta, bu ham boshqa bellashuvlar kabi juda qiyin o‘tadi, chunki umuman olganda oson o‘yinlar bo‘lmaydi. Biz har doimgidek bor kuchimizni beramiz. Hafta davomida ishlaymiz, bugun kechqurun tiklanamiz, ertaga mashg‘ulot o‘tkazamiz, keyin nima qilish va qanday harakatlanishni ko‘rib chiqamiz. Lekin, albatta, o‘yinga tayyor bo‘lamiz va maydonda borimizni beramiz, — dedi Italiya vakili.
Uning so‘zlaridan italiyaliklar O‘zbekistonga qarshi uchrashuvni oddiy guruh bahsi sifatida qabul qilmayotgani anglashiladi.
Italiya O‘zbekistonning o‘yinini tahlil qilganmi?
Suhbatda italiyaliklardan O‘zbekiston terma jamoasining avvalgi uchrashuvlari kuzatilgani va raqibning taktik jihatlari o‘rganilgani haqida ham so‘raldi.
Italiya vakili hozircha asosiy e’tibor tiklanishga qaratilganini, raqibning o‘yinlarini tahlil qilish jarayoni keyinroq boshlanishini bildirdi.
— Hali hech narsa ko‘rmadik, hozir tiklanish haqida o‘ylayapmiz. Har bir o‘yinga alohida yondashamiz, shuning uchun hozircha raqib o‘yinlarini ko‘rib chiqmadik. Yaxshi o‘yin bo‘lishiga umid qilamiz, baribir bor kuchimizni ishga solamiz va jamoamiz musobaqada uzoqqa borishiga ishonchim komil, — dedi u.
Bu javob Italiya lagerining turnirdagi navbatdagi bahslarga tayyorgarlikni bosqichma-bosqich olib borayotganini ko‘rsatdi.
«O‘zbekiston — juda yaxshi jamoa»: Francheskini raqibni alohida ta’kidladi
Italiya U-17 terma jamoasi bosh murabbiyi Daniele Francheskini esa O‘zbekistonga qarshi uchrashuv haqida ancha batafsil fikr bildirdi. U o‘zbek futbolchilarining individual mahorati bilan birga jamoaviy harakatlarini ham yuqori baholadi.
— Albatta, biz ularni kuzatdik — juda yaxshi jamoa. Guruhimizga bugungi Kot-d'Ivuar kabi ikkita kuchli raqib tushdi. Endi kuchimizni tiklaymiz, ertadan boshlab esa futbol o‘ynashni biladigan, juda kuchli individual o‘yinchilarga ham, yaxshi jamoaviy ruhga ham ega bo‘lgan O‘zbekiston haqida o‘ylaymiz, — dedi Francheskini.
Italiyalik murabbiyning bu ta’rifi o‘zbek o‘smirlarining nafaqat alohida futbolchilar sifatida, balki bir-birini to‘ldiruvchi jamoa sifatida ham e’tiborga tushganini anglatadi.
Francheskini O‘zbekistonning biror futbolchisini alohida ajratmadi
Italiya bosh murabbiyidan O‘zbekiston tarkibida italiyaliklar uchun eng katta xavf tug‘dirishi mumkin bo‘lgan muayyan futbolchi bor-yo‘qligi ham so‘raldi.
Francheskini esa raqibning kuchini bir yoki ikki futbolchi bilan cheklab baholashni istamadi. U O‘zbekistonning jamoaviy o‘yini va individual iste’dodlariga e’tibor qaratdi.
— O‘zbekistonning jamoaviy o‘yini juda zo‘r. Takrorlayman, ularda yuqori saviyadagi ayrim o‘yinchilar bor, lekin bundan tashqari, har bir jamoada o‘yin taqdirini hal qila oladigan iste’dodli futbolchilar topiladi. Men yigitlarga avvalo o‘zimiz, o‘z o‘yin uslubimiz, o‘zligimiz va mentalitetimiz haqida o‘ylashimiz kerakligini aytaman. Eng muhimi — mana shu, — deya ta’kidladi Italiya murabbiyi.
Francheskinining fikrlaridan ko‘rinib turibdiki, Italiya O‘zbekistonning muayyan futbolchisiga emas, butun jamoaning o‘yin sifatiga jiddiy e’tibor qaratmoqda.
Italiya guruhdagi vaziyatga qaramay, g‘alaba uchun o‘ynaydi
Italiya dastlabki ikki uchrashuvda g‘alaba qozongani sababli, O‘zbekistonga qarshi bahsda nisbatan xotirjam harakat qilishi mumkinligi haqida ham savol berildi.
Francheskini bunday yondashuvni rad etdi. Uning ta’kidlashicha, Italiya terma jamoasining mentaliteti har bir uchrashuvda eng yuqori natija uchun kurashishdan iborat.
— Yo‘q, biz eng yuqori natija uchun o‘ynaymiz va doim shunday bo‘lgan — bizni hamisha ajratib turadigan mentalitet shu. Bundan tashqari, guruhda hali hamma narsa ochiq, chunki barcha jamoalarning taqdiri so‘nggi o‘yinga bog‘liq. Shuning uchun biz hech qanday hisob-kitob qilmaymiz, hech qachon qilmaganmiz ham va navbatdagi o‘yinda ham bor kuchimizni berishni o‘ylaymiz, — dedi murabbiy.
Shunday qilib, Italiya lagerida O‘zbekistonga nisbatan ehtiyotkor va hurmatli munosabat shakllangan. Biroq bu hurmat raqobatdan chekinish yoki natija uchun kurashda murosaga borishni anglatmaydi.
O‘zbekiston o‘smirlari uchun Italiyaga qarshi bahs guruh bosqichidagi muhim sinovlardan biri bo‘ladi. Raqib murabbiyining e’tiroflari o‘zbek jamoasining salohiyatini tan olishini ko‘rsatsa, maydonda bu salohiyatni natija bilan isbotlash futbolchilarning zimmasida.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…