Istanbulda yetti qavatli bino qulab tushdi, besh kishi halok bo‘ldi

·0·Dunyo
Istanbulda yetti qavatli bino qulab tushdi, besh kishi halok bo‘ldi

Turkiyaning Istanbul shahri Maltepe tumanida yetti qavatli turar joy binosining quyi uch qavati qulab tushdi. Hodisa oqibatida besh kishi halok bo‘ldi, 10 kishi vayronalar ostidan tirik qutqarildi.

Voqea 8 oktyabr kuni ertalab Jevizli mahallasidagi Dog‘u ko‘chasida sodir bo‘lgan. Binoning pastki qavatlari noma’lum sababga ko‘ra qulab tushgan. Shundan so‘ng hodisa joyiga qutqaruvchilar, o‘t o‘chiruvchilar, politsiya va tibbiyot xodimlari yetib kelgan.

Qutqaruv ishlari davomida vayronalar ostidan 10 kishi tirik olib chiqilgan. Dastlab ikki kishining jasadi topilgan bo‘lsa, keyinchalik yana uch kishining jasadi aniqlangan. Halok bo‘lganlar orasida besh yoshli qiz ham bor.

Turkiya Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi (AFAD) muvofiqlashtirgan qutqaruv-qidiruv ishlari yakunlangan. 10 oktyabr kuni vayronalarni olib tashlash ishlari ham tugallangani xabar qilindi.

Hodisa yuzasidan tergov boshlangan. Dastlabki xabarlarda binoning qulash sababi noma’lum ekani aytilgan.

MaltepeDog‘u ko‘chasiAFAD8 oktyabr
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 oktyabr - Dunyo taqvimini o‘zgartirgan muhim voqealar, bayramlar va tarixiy sanalar8 oktyabr - Dunyo taqvimini o‘zgartirgan muhim voqealar, bayramlar va tarixiy sanalar8 oktabr 09:41Olmatada vahima: Talabalar saroyi tomi qulab tushdimi yoki rejali demontaj?Olmatada vahima: Talabalar saroyi tomi qulab tushdimi yoki rejali demontaj?25 sentabr 09:07Istanbulda 4 qavatli bino soniyalar ichida qulab tushdiIstanbulda 4 qavatli bino soniyalar ichida qulab tushdi7 avgust 13:0823 metrdan ajal parvozi: Hindistonda 4 nafar talaba bo‘lgan BMW estakadadan qulab tushdi23 metrdan ajal parvozi: Hindistonda 4 nafar talaba bo‘lgan BMW estakadadan qulab tushdi22 sentabr 09:38Los-Anjelesda avtohalokatni yoritayotgan NBC vertolyoti qulab, uch kishi halok bo‘ldi (video)Los-Anjelesda avtohalokatni yoritayotgan NBC vertolyoti qulab, uch kishi halok bo‘ldi (video)16 sentabr 16:11«Makka» bitimi: Istanbulda muhim yig‘ilish boshlanadi«Makka» bitimi: Istanbulda muhim yig‘ilish boshlanadi31 avgust 10:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi