8 oktyabr - Dunyo taqvimini o‘zgartirgan muhim voqealar, bayramlar va tarixiy sanalar

·1·Dunyo
8 oktyabr - Dunyo taqvimini o‘zgartirgan muhim voqealar, bayramlar va tarixiy sanalar

Taqvimdagi har bir kun insoniyat tarixida o‘ziga xos burilish yasagan hodisalar, muhim siyosiy qarorlar va qiziqarli kashfiyotlar bilan muhrlanadi. 8 oktyabr sanasi ham milliy tariximizdagi jiddiy o‘zgarishlar, global xavfsizlikka ta’sir qilgan qadamlar hamda dunyo miqyosida nishonlanadigan e’tiborga molik sanalar bilan ajralib turadi.

Quyida ushbu kunning eng sara voqealari va tarixiy xronikasi jamlandi.

Xalqaro va milliy bayramlar

8 oktyabr sanasida jahon bo‘ylab bir nechta muhim va noodatiy sanalar nishonlanmoqda:

  • Xalqaro pediatriya kuni: Bolalar salomatligini muhofaza qilish, sog‘lom avlodni tarbiyalash va pediatr shifokorlar mehnatini e’tirof etishga bag‘ishlangan kun;

  • Butunjahon sakkizoyoq kuni: Sayyoramizning eng sirli va aqlli dengiz jonzotlaridan biri bo‘lgan sakkizoyoqlar ekotizimiga bag‘ishlangan ekologik sana;

  • Germaniyada Buvilar kuni: Oilaviy qadriyatlar va keksa avlod vakillariga mehr-e’tibor ko‘rsatishga qaratilgan milliy bayram;

  • Eronda Bolalarni himoya qilish kuni: Mamlakatda yosh avlodning huquqlari va ijtimoiy himoyasiga bag‘ishlangan maxsus sana.

Tarix zarvaraqlari: Bu kun nimasi bilan yodda qolgan?

8 oktyabr kuni turli asrlarda yuz bergan shov-shuvli voqealar:

  • 1873 yil: AQSHda tarixdagi birinchi maxsus ayollar qamoqxonasi o‘z faoliyatini boshlagan;

  • 1893 yil: Dunyo bo‘ylab eng ommaviy salqin ichimliklardan biriga aylangan afsonaviy Coca-Cola brendi rasman sanoat ko‘lamida ishlab chiqarila boshlandi;

  • 1920 yil: Mintaqamiz tarixida yangi siyosiy tuzilma — Buxoro Xalq Sovet Respublikasi tashkil etilgani e’lon qilindi;

  • 2006 yil: Shimoliy Koreya (KXDR) o‘z tarixida ilk bor yer osti yadro quroli sinovini muvaffaqiyatli amalga oshirib, global geosiyosatda keskin burilish yasadi.

Kun qahramoni: Tavallud kunlar

  • 1958 yil 8 oktyabr: Zamonaviy Yevropa siyosatining eng nufuzli shaxslaridan biri, Germaniya sobiq mudofaa vaziri hamda 2019 yil 2 iyuldan buyon Yevropa Komissiyasi Prezidenti lavozimida faoliyat yuritib kelayotgan Ursula fon der Lyayen tavallud topgan.

8 oktyabr sanasida sodir bo‘lgan bu voqealar jahon siyosati, madaniyati va kundalik hayotimizga chuqur ta’sir ko‘rsatib, tarixning ajralmas bo‘lagiga aylangan.

8 oktyabrUrsula fon der LyayenXalqaro pediatriya kuniButunjahon sakkizoyoq kuni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni keskin cheklovchi qarorni e’lon qildiYevropa bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni keskin cheklovchi qarorni e’lon qildi17 sentabr 13:51Yevropaning o‘z NATOsi bo‘ladimi? Ursula fon der Lyayen inqilobiy tashabbus bilan chiqmoqdaYevropaning o‘z NATOsi bo‘ladimi? Ursula fon der Lyayen inqilobiy tashabbus bilan chiqmoqda16 sentabr 08:2911 sentyabr: tarixda qolgan sana — bu kunda dunyoda qanday voqealar yuz bergan?11 sentyabr: tarixda qolgan sana — bu kunda dunyoda qanday voqealar yuz bergan?11 sentabr 10:19Ispaniyada shifokorlar namoyishga chiqmoqda: yangi qonun mojarosi nima bilan tugaydi?Ispaniyada shifokorlar namoyishga chiqmoqda: yangi qonun mojarosi nima bilan tugaydi?8 sentabr 13:19Sulh imkoniyati bormi? Putin va Zelenskiy muzokaralar qayta boshlanishiga ishora qildiSulh imkoniyati bormi? Putin va Zelenskiy muzokaralar qayta boshlanishiga ishora qildi5 sentabr 08:37Kaliforniyada Ramazon va Qurbon hayitlari rasmiy dam olish kunlari deb e’lon qilindiKaliforniyada Ramazon va Qurbon hayitlari rasmiy dam olish kunlari deb e’lon qilindi6 oktabr 08:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?