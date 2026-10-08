8 oktyabr - Dunyo taqvimini o‘zgartirgan muhim voqealar, bayramlar va tarixiy sanalar
Taqvimdagi har bir kun insoniyat tarixida o‘ziga xos burilish yasagan hodisalar, muhim siyosiy qarorlar va qiziqarli kashfiyotlar bilan muhrlanadi. 8 oktyabr sanasi ham milliy tariximizdagi jiddiy o‘zgarishlar, global xavfsizlikka ta’sir qilgan qadamlar hamda dunyo miqyosida nishonlanadigan e’tiborga molik sanalar bilan ajralib turadi.
Quyida ushbu kunning eng sara voqealari va tarixiy xronikasi jamlandi.
Xalqaro va milliy bayramlar
8 oktyabr sanasida jahon bo‘ylab bir nechta muhim va noodatiy sanalar nishonlanmoqda:
Xalqaro pediatriya kuni: Bolalar salomatligini muhofaza qilish, sog‘lom avlodni tarbiyalash va pediatr shifokorlar mehnatini e’tirof etishga bag‘ishlangan kun;
Butunjahon sakkizoyoq kuni: Sayyoramizning eng sirli va aqlli dengiz jonzotlaridan biri bo‘lgan sakkizoyoqlar ekotizimiga bag‘ishlangan ekologik sana;
Germaniyada Buvilar kuni: Oilaviy qadriyatlar va keksa avlod vakillariga mehr-e’tibor ko‘rsatishga qaratilgan milliy bayram;
Eronda Bolalarni himoya qilish kuni: Mamlakatda yosh avlodning huquqlari va ijtimoiy himoyasiga bag‘ishlangan maxsus sana.
Tarix zarvaraqlari: Bu kun nimasi bilan yodda qolgan?
8 oktyabr kuni turli asrlarda yuz bergan shov-shuvli voqealar:
1873 yil: AQSHda tarixdagi birinchi maxsus ayollar qamoqxonasi o‘z faoliyatini boshlagan;
1893 yil: Dunyo bo‘ylab eng ommaviy salqin ichimliklardan biriga aylangan afsonaviy Coca-Cola brendi rasman sanoat ko‘lamida ishlab chiqarila boshlandi;
1920 yil: Mintaqamiz tarixida yangi siyosiy tuzilma — Buxoro Xalq Sovet Respublikasi tashkil etilgani e’lon qilindi;
2006 yil: Shimoliy Koreya (KXDR) o‘z tarixida ilk bor yer osti yadro quroli sinovini muvaffaqiyatli amalga oshirib, global geosiyosatda keskin burilish yasadi.
Kun qahramoni: Tavallud kunlar
1958 yil 8 oktyabr: Zamonaviy Yevropa siyosatining eng nufuzli shaxslaridan biri, Germaniya sobiq mudofaa vaziri hamda 2019 yil 2 iyuldan buyon Yevropa Komissiyasi Prezidenti lavozimida faoliyat yuritib kelayotgan Ursula fon der Lyayen tavallud topgan.
8 oktyabr sanasida sodir bo‘lgan bu voqealar jahon siyosati, madaniyati va kundalik hayotimizga chuqur ta’sir ko‘rsatib, tarixning ajralmas bo‘lagiga aylangan.
Izohlar 0
…