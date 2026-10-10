Britaniyalik bog‘bon 1,3 tonnalik qovoq yetishtirib, jahon rekordini yangiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 65 yoshli britaniyalik Ien Peyton qariyb 1,3 tonnalik qovoq yetishtirib, Ginness jahon rekordini yangiladi.
- Uning rekordchi qovoqidan oldingi yildagi hosili 17 kilogramm yengil bo‘lgan.
- Qovoqni parvarish qilish uchun kuniga 500 litr suv sarflangan va o‘sish davrida bir sutkada 20 kilogrammgacha vazn orttirgan.
- Ien Peyton kelgusida 1,36 tonnadan oshiq qovoq yetishtirishni maqsad qilgan.
Buyuk Britaniyalik 65 yoshli Ien Peyton qariyb 1,3 tonna vaznga ega bo‘lgan ulkan qovoq yetishtirib, yangi Ginness jahon rekordini o‘rnatdi. Uning noodatiy hosili og‘irligi va ko‘lami bilan e’tiborni tortib, gigant sabzavotlar yetishtirish bo‘yicha yangi natijani qayd etdi. Bu haqda UPI xabar berdi.
Qayd etilishicha, erkak Berkshir grafligida tashkil etilgan ulkan sabzavotlarni tortish marosimida yangi jahon rekordini o‘rnatgan. Peyton yetishtirgan qovoqning vazni u o‘tgan yili egizak akasi Styuart bilan birgalikda yetishtirgan avvalgi rekordchi qovoqdan qariyb 17 kilogramm og‘irroq chiqqan.
Ulkan sabzavotning og‘irligi deyarli begemotnikiga teng bo‘lib, uning aylanasi esa 6 metrdan oshgan. Bu natija qovoqni nafaqat hajmi, balki salmog‘i jihatidan ham alohida rekordchiga aylantirdi.
Qovoq parvarishi uchun kuniga 500 litr suv sarflangan
Ien Peyton ulkan qovoqni yetishtirish uchun katta mehnat va muntazam parvarish talab etiladigan jarayonga jiddiy e’tibor qaratgan. Bog‘bon o‘simlikka kuniga 6 soatgacha vaqt ajratgan va uni sug‘orish uchun har kuni qariyb 500 litr suv sarflagan.
Qovoqning o‘sishi ayniqsa faol kechgan davrda sabzavot bir sutka ichida 20 kilogrammgacha vazn qo‘shgan. Bu esa ulkan hosilni yetishtirishda muntazam parvarish va qulay o‘sish sharoitlari muhim ahamiyatga ega bo‘lganini ko‘rsatadi.
Joriy yilda Peyton ilk bor gigant qovoqni bir o‘zi yetishtirgan. Bunga uning egizak akasi Styuartning qarorini sabab qilib ko‘rsatish mumkin: aka-uka 50 yil davomida birgalikda shu mashg‘ulot bilan shug‘ullanganidan so‘ng, Styuart nafaqaga chiqishga qaror qilgan.
Rekordchi qovoq chorva mollariga yem qilib beriladi
Ginness rekordini qayd etgan ulkan qovoq Xempshir grafligidagi fermaga ko‘rgazma uchun olib borilgan. U yerda tashrif buyuruvchilar noodatiy hosilni tomosha qilishlari mumkin. Ko‘rgazma yakunlanganidan keyin esa qovoq chorva mollariga yem sifatida berilishi rejalashtirilgan.
Ien Peyton esa kelgusi yillar uchun ham katta maqsadlar qo‘ygan. Fermer allaqachon 2,6 mingdan ortiq urug‘ yig‘ib olgan. U shu urug‘lardan foydalanib, kelgusida og‘irligi 1,36 tonnadan ham oshib ketadigan ulkan qovoq yetishtirishni rejalashtirmoqda.
Shunday qilib, 65 yoshli britan bog‘bonining navbatdagi yutug‘i gigant sabzavotlar yetishtirishga bo‘lgan ko‘p yillik qiziqish va tinimsiz mehnatning natijasi bo‘ldi.
Izohlar 0
…