Britaniyalik bog‘bon 1,3 tonnalik qovoq yetishtirib, jahon rekordini yangiladi

·20·Dunyo
Britaniyalik bog‘bon 1,3 tonnalik qovoq yetishtirib, jahon rekordini yangiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 65 yoshli britaniyalik Ien Peyton qariyb 1,3 tonnalik qovoq yetishtirib, Ginness jahon rekordini yangiladi.
  • Uning rekordchi qovoqidan oldingi yildagi hosili 17 kilogramm yengil bo‘lgan.
  • Qovoqni parvarish qilish uchun kuniga 500 litr suv sarflangan va o‘sish davrida bir sutkada 20 kilogrammgacha vazn orttirgan.
  • Ien Peyton kelgusida 1,36 tonnadan oshiq qovoq yetishtirishni maqsad qilgan.

Buyuk Britaniyalik 65 yoshli Ien Peyton qariyb 1,3 tonna vaznga ega bo‘lgan ulkan qovoq yetishtirib, yangi Ginness jahon rekordini o‘rnatdi. Uning noodatiy hosili og‘irligi va ko‘lami bilan e’tiborni tortib, gigant sabzavotlar yetishtirish bo‘yicha yangi natijani qayd etdi. Bu haqda UPI xabar berdi.

Qayd etilishicha, erkak Berkshir grafligida tashkil etilgan ulkan sabzavotlarni tortish marosimida yangi jahon rekordini o‘rnatgan. Peyton yetishtirgan qovoqning vazni u o‘tgan yili egizak akasi Styuart bilan birgalikda yetishtirgan avvalgi rekordchi qovoqdan qariyb 17 kilogramm og‘irroq chiqqan.

Ulkan sabzavotning og‘irligi deyarli begemotnikiga teng bo‘lib, uning aylanasi esa 6 metrdan oshgan. Bu natija qovoqni nafaqat hajmi, balki salmog‘i jihatidan ham alohida rekordchiga aylantirdi.

Qovoq parvarishi uchun kuniga 500 litr suv sarflangan

Ien Peyton ulkan qovoqni yetishtirish uchun katta mehnat va muntazam parvarish talab etiladigan jarayonga jiddiy e’tibor qaratgan. Bog‘bon o‘simlikka kuniga 6 soatgacha vaqt ajratgan va uni sug‘orish uchun har kuni qariyb 500 litr suv sarflagan.

Qovoqning o‘sishi ayniqsa faol kechgan davrda sabzavot bir sutka ichida 20 kilogrammgacha vazn qo‘shgan. Bu esa ulkan hosilni yetishtirishda muntazam parvarish va qulay o‘sish sharoitlari muhim ahamiyatga ega bo‘lganini ko‘rsatadi.

Britaniya bayrog‘i fonida ulkan, och sariq rangli qovoq turibdi.

Joriy yilda Peyton ilk bor gigant qovoqni bir o‘zi yetishtirgan. Bunga uning egizak akasi Styuartning qarorini sabab qilib ko‘rsatish mumkin: aka-uka 50 yil davomida birgalikda shu mashg‘ulot bilan shug‘ullanganidan so‘ng, Styuart nafaqaga chiqishga qaror qilgan.

Rekordchi qovoq chorva mollariga yem qilib beriladi

Ginness rekordini qayd etgan ulkan qovoq Xempshir grafligidagi fermaga ko‘rgazma uchun olib borilgan. U yerda tashrif buyuruvchilar noodatiy hosilni tomosha qilishlari mumkin. Ko‘rgazma yakunlanganidan keyin esa qovoq chorva mollariga yem sifatida berilishi rejalashtirilgan.

Ien Peyton esa kelgusi yillar uchun ham katta maqsadlar qo‘ygan. Fermer allaqachon 2,6 mingdan ortiq urug‘ yig‘ib olgan. U shu urug‘lardan foydalanib, kelgusida og‘irligi 1,36 tonnadan ham oshib ketadigan ulkan qovoq yetishtirishni rejalashtirmoqda.

Shunday qilib, 65 yoshli britan bog‘bonining navbatdagi yutug‘i gigant sabzavotlar yetishtirishga bo‘lgan ko‘p yillik qiziqish va tinimsiz mehnatning natijasi bo‘ldi.

Ien PeytonGinness rekordigigant qovoqBerkshir grafligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ikki yoshli bola uch yoshigacha ikki rekord o‘rnatdiIkki yoshli bola uch yoshigacha ikki rekord o‘rnatdi27 sentabr 20:58Ginnes rekordi 3-marotaba sindi: 52 santimetrli qalampir qanday yetishtirildi?Ginnes rekordi 3-marotaba sindi: 52 santimetrli qalampir qanday yetishtirildi?28 avgust 10:4312 yoshli bola yetishtirgan qovoq 817 kilogram chiqdi — rekord hosil barchani hayratda qoldirdi!12 yoshli bola yetishtirgan qovoq 817 kilogram chiqdi — rekord hosil barchani hayratda qoldirdi!13 sentabr 01:10Fermer ulkan sarimsoq yetishtirdi va rekord o‘rnatdiFermer ulkan sarimsoq yetishtirdi va rekord o‘rnatdi16 iyul 22:34Meksikada mashhur «Bogʻbon» laqabli narkobaron qoʻlga olindiMeksikada mashhur «Bogʻbon» laqabli narkobaron qoʻlga olindi28 aprel 11:54AQSHda 50 yil o‘lim jazosini kutgan mahbus qatldan qutqarildiAQSHda 50 yil o‘lim jazosini kutgan mahbus qatldan qutqarildiBugun 12:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi