Gruziyada oddiy og‘riq qoldiruvchi dori uchun qozog‘istonlik 16 yilga qamaldi

·0·Dunyo
Gruziyada oddiy og‘riq qoldiruvchi dori uchun qozog‘istonlik 16 yilga qamaldi

Qozog‘istonlik yuk mashinasi haydovchisi Gruziyada avtomobilidagi dori qutisida olib yurgan og‘riq qoldiruvchi preparat sababli 16 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Erkakning oilasi sud qaroridan shikoyat qilishni rejalashtirmoqda.

Tengrinews xabariga ko‘ra, Shuchinsk shahrida yashovchi haydovchi aprel oyida Gruziyaning Poti portida qo‘lga olingan. U bel va umurtqa pog‘onasidagi kuchli og‘riqlar tufayli o‘zi bilan og‘riqsizlantiruvchi dori olib yurgan.

Biroq Gruziya qonunchiligiga ko‘ra, ushbu preparat psixotrop va giyohvandlik moddalari qatoriga kiritilgan. Shu bois haydovchi hibsga olingan va unga nisbatan sud jarayoni boshlangan.

Haydovchining rafiqasi besh oy davomida turmush o‘rtog‘ini ozodlikka chiqarish uchun harakat qilgan. Masalaga Burabay tumani hokimligi va prokuratura ham aralashgan.

Ma’lum qilinishicha, preparatni erkakka Germaniyadagi shifokor tavsiya qilganini tasdiqlovchi dalillarni taqdim etishning imkoni bo‘lmagan. Endi oila sud hukmi ustidan apellyatsiya shikoyati berishni ko‘zlamoqda. Gruziya qonunchiligida buning uchun bir oy muddat belgilangan.

Qozog‘iston Tashqi ishlar vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, konsullik xodimlari hibsdagi fuqaro bilan uchrashgan, sud majlislarida qatnashgan va unga advokat topishda yordam bergan. Vazirlik fuqaroga konsullik hamda huquqiy ko‘mak ko‘rsatish davom ettirilishini bildirgan.

Qozog‘istonGruziyaTengrinyusGruziya Poti porti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jonli efirdagi provokatsiya: Qozog‘iston rossiyalik strimerni mamlakatdan chiqarib yubordiJonli efirdagi provokatsiya: Qozog‘iston rossiyalik strimerni mamlakatdan chiqarib yubordi14 avgust 12:04Qirg‘iziston va Qozog‘iston 49 yilga yer almashishga kelishib oldiQirg‘iziston va Qozog‘iston 49 yilga yer almashishga kelishib oldi29 iyun 20:03Quyoshning ko‘rinmas tomonida olimlar kutmagan o‘zgarish aniqlandiQuyoshning ko‘rinmas tomonida olimlar kutmagan o‘zgarish aniqlandi15 iyul 01:44Mudofaa vazirlarining "qora qismati": Gruziyaning sobiq vaziri korrupsiyada ayblanib qamaldiMudofaa vazirlarining "qora qismati": Gruziyaning sobiq vaziri korrupsiyada ayblanib qamaldi12 sentabr 17:42Shifokorlar ayolning ikki a’zosini olib tashlab, yanglishdiShifokorlar ayolning ikki a’zosini olib tashlab, yanglishdi24 avgust 13:57Gruziya Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq rahbari Grigol Liluashvili 13 yilga qamaldiGruziya Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq rahbari Grigol Liluashvili 13 yilga qamaldi17 sentabr 14:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi