Shahzoda Uilyam va Keyt Middltonning qishloqdagi uyiga o‘g‘rilikka urinish bo‘ldi
Buyuk Britaniya shahzodasi Uilyam va uning rafiqasi Keyt Middltonning Norfolk grafligidagi qishloq qarorgohida o‘g‘rilik sodir etishga urinish bo‘lgan. Hodisadan so‘ng politsiya ikki nafar erkakni qo‘lga oldi. Voqea paytida qirollik oilasi a’zolari uyda bo‘lmagan. Bu haqda mahalliy politsiya ma’lumotlariga tayanib, Reuters xabar berdi.
Gap qirollik oilasiga tegishli Sandringem mulki hududida joylashgan Anmer-holl (Anmer Hall) qarorgohi haqida bormoqda. Norfolk politsiyasi 23 noyabr kuni kechqurun soat 18:00 ga yaqin manzilda shubhali faollik kuzatilgani haqida xabar olgan.
Shundan so‘ng hududda qidiruv ishlari boshlangan. Unda politsiya xizmat itlari, dronlar va Milliy politsiya aviatsiya xizmati vertolyotidan foydalanilgan. Natijada mulk hududida ikki nafar erkak o‘g‘rilik va ruxsatsiz kirish gumoni bilan qo‘lga olingan. Ular hozirda politsiya tomonidan ushlab turilmoqda. Holat yuzasidan tergov davom etmoqda.
Politsiya ma’lumotiga ko‘ra, hodisa sodir bo‘lgan vaqtda qarorgoh bo‘sh bo‘lgan. Uilyam va Keyt uch farzandi — Jorj, Sharlotta va Lui bilan Vindzordagi boshqa qarorgohida bo‘lgani xabar qilindi. Kensington saroyi xavfsizlik masalalari yuzasidan izoh berishdan bosh tortgan.
Ma’lumot uchun, Anmer-holl 10 ta yotoqxonaga ega qishloq qarorgohi bo‘lib, marhum qirolicha Yelizaveta II tomonidan 2011 yilda Uilyam va Keytga to‘y sovg‘asi sifatida berilgan. Oila ushbu uydan dam olish kunlari va ta’til paytida foydalanadi. Qarorgoh hududida xususiy basseyn va tennis maydonchasi ham bor.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…