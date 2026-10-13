Germaniyada robot 16 yoshli qizga nisbatan jinsiy tegajog‘lik qilganlikda gumon qilinmoqda

·79·Dunyo
Germaniyada robot 16 yoshli qizga nisbatan jinsiy tegajog‘lik qilganlikda gumon qilinmoqda

Germaniyaning Kyoln shahrida 16 yoshli qizga nisbatan jinsiy tegajog‘lik sodir etilgani haqidagi voqea politsiya tekshiruviga sabab bo‘ldi. Bild nashrining yozishicha, hodisada taxminan 1,2 metr bo‘yli robot ishtirok etgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, voqea 11 oktyabrga o‘tar kechasi shahar markazidagi restoran yaqinida yuz bergan. O‘sha paytda qiz ikki dugonasi bilan birga bo‘lgan. Robot unga yaqinlashib, orqa qismiga qo‘l tekkizgan va jinsiy xarakterdagi harakatlarni sodir etgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, robotning 16 yoshli egasi va uning 19 yoshli tanishi hodisani videoga olgan. Ular robotning harakatlariga izoh berib, voqeani ijtimoiy tarmoqdagi jonli efir orqali namoyish etgan bo‘lishi mumkin.

Voqea joyiga politsiya chaqirilganidan so‘ng, huquq-tartibot xodimlari hodisaga aloqador shaxslarni aniqladi. Robot esa avtomobil yukxonasiga yashirib qo‘yilgan holda topilgan.

Politsiya robotni va gumondorlarga tegishli ikkita mobil telefonni olib qo‘ydi. Hozirda qurilma qanday boshqarilgani, uning harakatlari ataylab yo‘naltirilganmi yoki yo‘qmi, shu jumladan hodisaning barcha tafsilotlari o‘rganilmoqda.

Mazkur holat yuzasidan jinsiy tegajog‘lik gumoni bilan tergov boshlangan. Tergov yakunlari va robotning harakatlariga kim mas’ul bo‘lgani haqidagi xulosalar hozircha ma’lum emas.

Kyolnrobotjinsiy tegajog‘likKyoln politsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariHonor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlari26 iyul 11:58Aqlli kolonkalardan voz kechish vaqti keldimi? Nubia his-tuygʻularni tushunadigan iMoochi robot-uy hayvonini taqdim etdiAqlli kolonkalardan voz kechish vaqti keldimi? Nubia his-tuygʻularni tushunadigan iMoochi robot-uy hayvonini taqdim etdi19 iyul 14:55Cuktech faol dam olish ixlosmandlari uchun yangi robot-ekzoskeletni namoyish etdiCuktech faol dam olish ixlosmandlari uchun yangi robot-ekzoskeletni namoyish etdi30 iyun 06:28TerraMow X AWD: Bogʻ uchun 28 yadroli protsessorga ega aqlli mini-tank taqdim etildiTerraMow X AWD: Bogʻ uchun 28 yadroli protsessorga ega aqlli mini-tank taqdim etildi19 iyun 09:20Xiaomi gumanoid roboti smartfonni bir qoʻlda boshqarib suratga tushirdiXiaomi gumanoid roboti smartfonni bir qoʻlda boshqarib suratga tushirdi8 iyun 12:55"Bavariya" Said El Malani transfer qilish uchun asosiy da'vogarga aylandi"Bavariya" Said El Malani transfer qilish uchun asosiy da'vogarga aylandi27 aprel 12:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda