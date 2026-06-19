TerraMow X AWD: Bogʻ uchun 28 yadroli protsessorga ega aqlli mini-tank taqdim etildi

·21·Texno
TerraMow X AWD: Bogʻ uchun 28 yadroli protsessorga ega aqlli mini-tank taqdim etildi

Bogʻdorchilik texnologiyalari olamida haqiqiy inqilob yuz bermoqda: TerraMow kompaniyasi Kickstarter platformasida oʻzining yangi flagmani — TerraMow X AWD robotlashtirilgan maysazor oʻrgichini namoyish etdi. Tashqi koʻrinishidan mini-tankni eslatuvchi ushbu qurilma nafaqat dizayni, balki quvvati va sunʼiy intellekt imkoniyatlari bilan ham soha mutaxassislarini hayratda qoldirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma katta maydonlarni avtonom tarzda parvarish qilish uchun moʻljallangan. TerraMow X AWD toʻliq privodli (AWD) tizim va mustaqil podveska bilan jihozlangan boʻlib, u hatto eng murakkab relyefli bogʻlarda ham bemalol harakatlana oladi. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning apparat taʼminotida — robot 28 yadroli kuchli protsessor yordamida ishlaydi, bu esa murakkab hisob-kitoblarni soniyalarda amalga oshirish imkonini beradi.

Sunʼiy intellekt va yuqori unumdorlik

Navigatsiya masalasida muhandislar anʼanaviy datchiklardan voz kechib, AI Vision tizimiga tayanishgan. Korpus atrofi boʻylab oʻrnatilgan oltita kamera qurilmaga atrof-muhitni 360 darajada koʻrish va toʻsiqlarni aniqlash imkonini beradi. TerraMow X AWD soatiga 1200 kvadrat metrgacha maydonni oʻra oladi, bu esa uni oʻz toifasidagi eng tezkor robotlardan biriga aylantiradi.

Robotning harakatlanish algoritmi ham oʻziga xos: u qator oxiriga yetganda ortga burilmasdan, shunchaki yon tomonga siljiydi va teskari yoʻnalishda harakatni davom ettiradi. Bunday yondashuv ish vaqtini tejash bilan birga, maysa qoplamasiga ortiqcha bosim tushishining oldini oladi. Qurilma 6000 m2 maydonni erkin qamrab oladi, qoʻshimcha akkumulyatorlar bilan esa bu koʻrsatkichni 11 000 m2 gacha yetkazish mumkin.

Texnik imkoniyatlar va narx

TerraMow X AWD ogʻir sharoitlarda ishlash uchun moslashtirilgan. U 42 darajagacha boʻlgan qiyaliklarni va 7 santimetrgacha boʻlgan notekisliklarni osonlik bilan bosib oʻtadi. Kesish bloki uchta diskdan iborat boʻlib, umumiy qamrov kengligi 50,2 santimetrni tashkil qiladi. Maysaning balandligini esa 25 millimetrdan 100 millimetrgacha boʻlgan diapazonda sozlash mumkin.

  • Toʻliq privod va mustaqil podveska;
  • 28 yadroli protsessor va 6 ta kamera;
  • 42 darajali qiyaliklarni zabt etish qobiliyati;
  • Trimmer kabi qoʻshimcha uskunalar uchun maxsus interfeys;
  • Vazni — taxminan 40 kg.
Hozirda loyihani moliyalashtirish bosqichida qurilmani 2700 dollar evaziga band qilish mumkin. Kelajakda uning chakana savdodagi narxi 3700 dollarni tashkil etishi kutilmoqda. Ilk buyurtmalar egalariga 2026-yilning sentyabr oyida yetkazib berilishi rejalashtirilgan. Oʻzbekiston sharoitida bunday texnika yirik kottej majmualari va golf maydonlarini avtomatlashtirilgan holda parvarish qilishda juda qoʻl kelishi mumkin.

TerraMowRobotTexnologiyaSunʼiy IntellektGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya elektronika sanoatida kutilmagan chekinish: 835 million rubllik loyiha bekor qilindiRossiya elektronika sanoatida kutilmagan chekinish: 835 million rubllik loyiha bekor qilindiBugun, 09:50Amazon sun’iy yo‘ldosh interneti O‘zbekistonda joriy yilda ishga tushadiAmazon sun’iy yo‘ldosh interneti O‘zbekistonda joriy yilda ishga tushadiBugun, 08:54Kanada mustaqil koinot davriga qadam qoʻymoqda: NordSpace yangi raketa zavodini ochdiKanada mustaqil koinot davriga qadam qoʻymoqda: NordSpace yangi raketa zavodini ochdiBugun, 08:27Rossiyada mikrosxemalar ishlab chiqarish uchun yangi texnologik majmua qurilmoqdaRossiyada mikrosxemalar ishlab chiqarish uchun yangi texnologik majmua qurilmoqdaBugun, 07:57Hindistonda Telegram bloklanishi VPN va muqobil messenjerlarga talabni keskin oshirdiHindistonda Telegram bloklanishi VPN va muqobil messenjerlarga talabni keskin oshirdiBugun, 06:26Elastic kompaniyasi DeductiveAI startapini 85 million dollarga sotib olmoqdaElastic kompaniyasi DeductiveAI startapini 85 million dollarga sotib olmoqdaBugun, 05:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi