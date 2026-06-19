TerraMow X AWD: Bogʻ uchun 28 yadroli protsessorga ega aqlli mini-tank taqdim etildi
Bogʻdorchilik texnologiyalari olamida haqiqiy inqilob yuz bermoqda: TerraMow kompaniyasi Kickstarter platformasida oʻzining yangi flagmani — TerraMow X AWD robotlashtirilgan maysazor oʻrgichini namoyish etdi. Tashqi koʻrinishidan mini-tankni eslatuvchi ushbu qurilma nafaqat dizayni, balki quvvati va sunʼiy intellekt imkoniyatlari bilan ham soha mutaxassislarini hayratda qoldirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma katta maydonlarni avtonom tarzda parvarish qilish uchun moʻljallangan. TerraMow X AWD toʻliq privodli (AWD) tizim va mustaqil podveska bilan jihozlangan boʻlib, u hatto eng murakkab relyefli bogʻlarda ham bemalol harakatlana oladi. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning apparat taʼminotida — robot 28 yadroli kuchli protsessor yordamida ishlaydi, bu esa murakkab hisob-kitoblarni soniyalarda amalga oshirish imkonini beradi.
Sunʼiy intellekt va yuqori unumdorlikNavigatsiya masalasida muhandislar anʼanaviy datchiklardan voz kechib, AI Vision tizimiga tayanishgan. Korpus atrofi boʻylab oʻrnatilgan oltita kamera qurilmaga atrof-muhitni 360 darajada koʻrish va toʻsiqlarni aniqlash imkonini beradi. TerraMow X AWD soatiga 1200 kvadrat metrgacha maydonni oʻra oladi, bu esa uni oʻz toifasidagi eng tezkor robotlardan biriga aylantiradi.
Robotning harakatlanish algoritmi ham oʻziga xos: u qator oxiriga yetganda ortga burilmasdan, shunchaki yon tomonga siljiydi va teskari yoʻnalishda harakatni davom ettiradi. Bunday yondashuv ish vaqtini tejash bilan birga, maysa qoplamasiga ortiqcha bosim tushishining oldini oladi. Qurilma 6000 m2 maydonni erkin qamrab oladi, qoʻshimcha akkumulyatorlar bilan esa bu koʻrsatkichni 11 000 m2 gacha yetkazish mumkin.
Texnik imkoniyatlar va narxTerraMow X AWD ogʻir sharoitlarda ishlash uchun moslashtirilgan. U 42 darajagacha boʻlgan qiyaliklarni va 7 santimetrgacha boʻlgan notekisliklarni osonlik bilan bosib oʻtadi. Kesish bloki uchta diskdan iborat boʻlib, umumiy qamrov kengligi 50,2 santimetrni tashkil qiladi. Maysaning balandligini esa 25 millimetrdan 100 millimetrgacha boʻlgan diapazonda sozlash mumkin.
- Toʻliq privod va mustaqil podveska;
- 28 yadroli protsessor va 6 ta kamera;
- 42 darajali qiyaliklarni zabt etish qobiliyati;
- Trimmer kabi qoʻshimcha uskunalar uchun maxsus interfeys;
- Vazni — taxminan 40 kg.
…