Toshkentda 10 yoshli bola ko‘p qavatli uyning tomidan yiqildi (video)
Toshkent shahrining Yashnobod tumanida 10 yoshli bola ko‘p qavatli uyning tom osti qismidan pastga qulab tushdi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, u tengdoshlari bilan bekinmachoq o‘ynayotgan vaqtida hodisa yuz bergan.
Bosh prokuratura matbuot xizmatining ma’lum qilishicha, voqea 2026 yil 22 noyabr kuni soat 14:30 atrofida Yashnobod tumanidagi “Iltifot” mahallasida sodir bo‘lgan.
Qayd etilishicha, bola do‘stlari bilan bekinmachoq o‘ynab, besh qavatli uyning tom osti qismiga yashiringan. U yerda harakatlanayotib, bino chetidagi plastik konstruksiya ustiga bosgan. Konstruksiya uning og‘irligini ko‘tara olmagan va bola pastga qulab tushgan.
Hodisa oqibatida bolaning son suyagi hamda chap yelka suyagi singan. U 2-sonli bolalar klinik shifoxonasiga yetkazilgan va hozirda davolanmoqda.
Mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…