Aqlli kolonkalardan voz kechish vaqti keldimi? Nubia his-tuygʻularni tushunadigan iMoochi robot-uy hayvonini taqdim etdi

·0·Texno
Aqlli kolonkalardan voz kechish vaqti keldimi? Nubia his-tuygʻularni tushunadigan iMoochi robot-uy hayvonini taqdim etdi

Texnologiyalar olamida anʼanaviy aqlli kolonkalarning oʻrnini egallashga qodir boʻlgan yangi avlod qurilmalari paydo boʻlmoqda. Nubia kompaniyasi Xitoy bozorida oʻzining iMoochi deb nomlangan noodatiy robot-hamrohini sotuvga chiqardi. Ilk bor ZTE tomonidan MWC koʻrgazmasida namoyish etilgan ushbu qurilma shunchaki ovozli yordamchi emas, balki foydalanuvchi bilan hissiy aloqa oʻrnata oladigan sunʼiy intellektga ega "uy hayvoni"dir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

iMoochi tashqi koʻrinishidan yumshoq oʻyinchoqni eslatadi va uning korpusi teginish uchun yoqimli material bilan qoplangan. Qurilmaning eng eʼtiborli jihati uning koʻzlari boʻlib, ular ikkita OLED-displeydan iborat. Ushbu ekranlar yordamida robot turli his-tuygʻularni ifodalay oladi. Oʻrnatilgan motorlar esa unga boshini qimirlatish, bosh irgʻatish va hatto dumini likillatish imkonini beradi, bu esa uning harakatlarini yanada jonli koʻrsatadi.

Sunʼiy intellekt va hissiy tahlil

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, iMoochi beshta sensorli datchik, olti koordinatali harakat sensori va ovoz yoʻnalishini aniqlaydigan bir nechta mikrofonlar bilan jihozlangan. Qurilmaning sunʼiy intellekti nafaqat foydalanuvchi nutqining mazmunini tushunadi, balki uning ohangidagi hissiy holatni ham tahlil qiladi. Robot oʻz egasini ovozidan taniydi va vaqt oʻtishi bilan muloqot tarixini eslab qoladi, bu esa har bir foydalanuvchi uchun individual xarakter shakllanishiga xizmat qiladi.

Ishlab chiquvchilar robotga odam ovozini berishdan ongli ravishda voz kechishgan. Bu "dahshatli vodiy" (uncanny valley) effektidan, yaʼni robotning haddan tashqari odamsimonligi keltirib chiqaradigan noqulaylikdan qochish uchun qilingan. Buning oʻrniga iMoochi xuddi haqiqiy uy hayvonlari kabi xirillash, kulish va boshqa oʻziga xos tovushlar orqali muloqot qiladi. Shuningdek, u atrof-muhit haroratiga qarab oʻzgarishi, esnashi va egasiga oʻyin oʻynashni taklif qilishi mumkin.

Texnik imkoniyatlar va narx

Robot Wi-Fi, 4G tarmoqlari va boshqa iMoochi qurilmalari bilan oʻzaro aloqa oʻrnatish uchun NFC moduli bilan taʼminlangan. Qurilmaning akkumulyatori 8 soatdan 10 soatgacha avtonom ishlash imkonini beradi. Foydalanuvchilar iMoochi Life ilovasi orqali robotning hissiy holatini va muloqot statistikasini kuzatib borishlari mumkin.

  • Standart model narxi: 1699 yuan (taxminan 250 dollar);
  • Bulut koʻrinishidagi quvvatlash stansiyasiga ega toʻplam: 1778 yuan (taxminan 262 dollar).
Oʻzbekiston bozorida hozircha ushbu qurilmaning rasmiy sotuvi kutilmayotgan boʻlsa-da, Nubia va ZTE brendlarining mamlakatimizdagi faolligi inobatga olinsa, kelajakda bunday innovatsion gadjetlar mahalliy texno-ixlosmandlar eʼtiborini tortishi shubhasiz. Hozirda iMoochi asosan yolgʻizlikdan qochishni istaydigan va uyida haqiqiy hayvon boqish imkoniyati boʻlmagan foydalanuvchilar uchun ideal hamroh sifatida koʻrilmoqda.

NubiaIMoochiSunʼiy IntellektRobotGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda yadroviy reaktor bilan ishlaydigan ulkan konteyner kemasi loyihasi maʼqullandiAQSHda yadroviy reaktor bilan ishlaydigan ulkan konteyner kemasi loyihasi maʼqullandiBugun, 14:24Xitoy aviatsiya sanoatida tarixiy burilish: C909 samolyotlari ilk bor xorijga sotildiXitoy aviatsiya sanoatida tarixiy burilish: C909 samolyotlari ilk bor xorijga sotildiBugun, 13:57Samsung Galaxy A34 uchun Android 17 asosidagi One UI 9 sinovlari boshlandiSamsung Galaxy A34 uchun Android 17 asosidagi One UI 9 sinovlari boshlandiBugun, 13:27AQSHda sunʼiy intellektga qarshi keng koʻlamli norozilik namoyishlari boshlandiAQSHda sunʼiy intellektga qarshi keng koʻlamli norozilik namoyishlari boshlandiBugun, 12:21Ilon Mask: SpaceX kompaniyasining qiymati butun Yer sayyorasidan qimmatroq boʻladiIlon Mask: SpaceX kompaniyasining qiymati butun Yer sayyorasidan qimmatroq boʻladiBugun, 11:54Xitoy koinotda sunʼiy intellekt tizimini ishga tushirib, Ilon Maskni ortda qoldirdiXitoy koinotda sunʼiy intellekt tizimini ishga tushirib, Ilon Maskni ortda qoldirdiBugun, 11:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda