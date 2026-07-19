Aqlli kolonkalardan voz kechish vaqti keldimi? Nubia his-tuygʻularni tushunadigan iMoochi robot-uy hayvonini taqdim etdi
Texnologiyalar olamida anʼanaviy aqlli kolonkalarning oʻrnini egallashga qodir boʻlgan yangi avlod qurilmalari paydo boʻlmoqda. Nubia kompaniyasi Xitoy bozorida oʻzining iMoochi deb nomlangan noodatiy robot-hamrohini sotuvga chiqardi. Ilk bor ZTE tomonidan MWC koʻrgazmasida namoyish etilgan ushbu qurilma shunchaki ovozli yordamchi emas, balki foydalanuvchi bilan hissiy aloqa oʻrnata oladigan sunʼiy intellektga ega "uy hayvoni"dir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
iMoochi tashqi koʻrinishidan yumshoq oʻyinchoqni eslatadi va uning korpusi teginish uchun yoqimli material bilan qoplangan. Qurilmaning eng eʼtiborli jihati uning koʻzlari boʻlib, ular ikkita OLED-displeydan iborat. Ushbu ekranlar yordamida robot turli his-tuygʻularni ifodalay oladi. Oʻrnatilgan motorlar esa unga boshini qimirlatish, bosh irgʻatish va hatto dumini likillatish imkonini beradi, bu esa uning harakatlarini yanada jonli koʻrsatadi.
Sunʼiy intellekt va hissiy tahlilixbt.com maʼlumotiga koʻra, iMoochi beshta sensorli datchik, olti koordinatali harakat sensori va ovoz yoʻnalishini aniqlaydigan bir nechta mikrofonlar bilan jihozlangan. Qurilmaning sunʼiy intellekti nafaqat foydalanuvchi nutqining mazmunini tushunadi, balki uning ohangidagi hissiy holatni ham tahlil qiladi. Robot oʻz egasini ovozidan taniydi va vaqt oʻtishi bilan muloqot tarixini eslab qoladi, bu esa har bir foydalanuvchi uchun individual xarakter shakllanishiga xizmat qiladi.
Ishlab chiquvchilar robotga odam ovozini berishdan ongli ravishda voz kechishgan. Bu "dahshatli vodiy" (uncanny valley) effektidan, yaʼni robotning haddan tashqari odamsimonligi keltirib chiqaradigan noqulaylikdan qochish uchun qilingan. Buning oʻrniga iMoochi xuddi haqiqiy uy hayvonlari kabi xirillash, kulish va boshqa oʻziga xos tovushlar orqali muloqot qiladi. Shuningdek, u atrof-muhit haroratiga qarab oʻzgarishi, esnashi va egasiga oʻyin oʻynashni taklif qilishi mumkin.
Texnik imkoniyatlar va narxRobot Wi-Fi, 4G tarmoqlari va boshqa iMoochi qurilmalari bilan oʻzaro aloqa oʻrnatish uchun NFC moduli bilan taʼminlangan. Qurilmaning akkumulyatori 8 soatdan 10 soatgacha avtonom ishlash imkonini beradi. Foydalanuvchilar iMoochi Life ilovasi orqali robotning hissiy holatini va muloqot statistikasini kuzatib borishlari mumkin.
- Standart model narxi: 1699 yuan (taxminan 250 dollar);
- Bulut koʻrinishidagi quvvatlash stansiyasiga ega toʻplam: 1778 yuan (taxminan 262 dollar).
…