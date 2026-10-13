Balida benzin taqchilligi sabab yuzlab skuterlarning navbati paydo bo‘ldi (video)

·35·Dunyo
Balida benzin taqchilligi sabab yuzlab skuterlarning navbati paydo bo‘ldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Indoneziyaning mashhur Bali orolida yoqilg‘i taqchilligi yuzaga kelib, benzin olish uchun yuzlab skuter va mototsikl haydovchilaridan iborat ulkan navbatlar paydo bo‘ldi.
  • Yetkazib berishdagi uzilishlar, ommaviy sarosima va orolning asosiy harakat vositasi skuterlar ekanligi vaziyatni yanada keskinlashtirdi.
  • Hozirda orol ma’muriyati va ta’minotchi kompaniyalar logistika muammosini bartaraf etish bo‘yicha tezkor choralarni ko‘rmoqda.

Dunyoning eng mashhur sayyohlik markazlaridan biri bo‘lgan Indoneziyaning Bali orolida keskin yoqilg‘i taqchilligi yuzaga keldi. Mahalliy yoqilg‘i quyish shoxobchalariga yetkazib berish tizimidagi uzilishlar ortidan orol bo‘ylab benzin olish uchun yuzlab, hatto minglab odamlardan iborat ulkan navbatlar shakllandi.

Holat aks etgan video va suratlarda AYOQSHlar oldida asosan skuter va mototsikl haydovchilari yo‘llarni butunlay to‘ldirib, soatlab navbatda turgani yaqqol ko‘rinadi.

Taqchillik sabablari: Yetkazib berishdagi uzilishlar

Oroldagi murakkab vaziyat quyidagi omillar sababli yanada keskinlashdi:

  • Kechikkan logistika: Bali oroliga yoqilg‘i olib keluvchi transport va tankerlar qatnovi kechikkani oqibatida benzin stansiyalarida zaxiralar tugab qoldi;

  • Ommaviy sarosima (panika): Zaxiralar kamaygani haqidagi xabarlar tarqalishi bilan mahalliy aholi va minglab xorijlik sayyohlar o‘z transportlarining baklarini to‘ldirib olish uchun shoxobchalarga yopirilib kela boshladi;

  • Transport tizimining falajlanishi: Oroldagi asosiy harakat vositasi aynan moped va skuterlar bo‘lgani bois, yoqilg‘isiz qolish xavfi kundalik hayot va sayyohlik faoliyatiga jiddiy putur yetkazdi.

AYOQSHlar qarshisidagi holat: Ikki g‘ildiraklilar tirbandi

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan kadrlar oroldagi vaziyat qanchalik og‘irlashganini namoyish etmoqda:

  • Stansiyalarning kirish qismi va yondosh ko‘chalar yuzlab motobayklar bilan to‘lib-toshgan bo‘lib, piyoda yoki avtomobilda o‘tishning deyarli imkoni qolmagan;

  • Odamlar issiq ob-havoga qaramay, yoqilg‘i kolonkalari oldida navbat kutib turishga majbur bo‘lmoqda;

  • Ayrim shoxobchalarda limitlar joriy qilinishi yoki yoqilg‘i tugab qolgani sababli faoliyat vaqtincha to‘xtatilgani kuzatilmoqda.

Hozirda orol ma’muriyati va ta’minotchi kompaniyalar logistika muammosini zudlik bilan bartaraf etish hamda Baliga qo‘shimcha yoqilg‘i partiyalarini yetkazib kelish bo‘yicha tezkor choralarni ko‘rmoqda.

Baliyoqilg‘i taqchilligiskutermototsikl
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Skuterlar hayot uchun xavf tug‘dirmoqda: Haydovchilik guvohnomasi talab etilishi sabablariSkuterlar hayot uchun xavf tug‘dirmoqda: Haydovchilik guvohnomasi talab etilishi sabablari6 oktabr 10:18Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladiHind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi7 sentabr 03:25Samarqandda olomon xitoylik sayyohni MrBeast deb o‘yladi (video)Samarqandda olomon xitoylik sayyohni MrBeast deb o‘yladi (video)Bugun 05:28«Erkakni o‘ziga oshiq qilish siri»: Munosabatlarni saqlab qoluvchi 6 oltin qoida«Erkakni o‘ziga oshiq qilish siri»: Munosabatlarni saqlab qoluvchi 6 oltin qoida24 iyul 10:36Zebo Rahimovaning 30-sayohat davlati bu safar Monako bo‘ldi!Zebo Rahimovaning 30-sayohat davlati bu safar Monako bo‘ldi!10 iyul 19:38Balida maymun sayyohning telefonini o‘g‘irlab, o‘nlab selfilarga tushdi!Balida maymun sayyohning telefonini o‘g‘irlab, o‘nlab selfilarga tushdi!1 iyul 22:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda