Balida benzin taqchilligi sabab yuzlab skuterlarning navbati paydo bo‘ldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Indoneziyaning mashhur Bali orolida yoqilg‘i taqchilligi yuzaga kelib, benzin olish uchun yuzlab skuter va mototsikl haydovchilaridan iborat ulkan navbatlar paydo bo‘ldi.
- Yetkazib berishdagi uzilishlar, ommaviy sarosima va orolning asosiy harakat vositasi skuterlar ekanligi vaziyatni yanada keskinlashtirdi.
- Hozirda orol ma’muriyati va ta’minotchi kompaniyalar logistika muammosini bartaraf etish bo‘yicha tezkor choralarni ko‘rmoqda.
Dunyoning eng mashhur sayyohlik markazlaridan biri bo‘lgan Indoneziyaning Bali orolida keskin yoqilg‘i taqchilligi yuzaga keldi. Mahalliy yoqilg‘i quyish shoxobchalariga yetkazib berish tizimidagi uzilishlar ortidan orol bo‘ylab benzin olish uchun yuzlab, hatto minglab odamlardan iborat ulkan navbatlar shakllandi.
Holat aks etgan video va suratlarda AYOQSHlar oldida asosan skuter va mototsikl haydovchilari yo‘llarni butunlay to‘ldirib, soatlab navbatda turgani yaqqol ko‘rinadi.
Taqchillik sabablari: Yetkazib berishdagi uzilishlar
Oroldagi murakkab vaziyat quyidagi omillar sababli yanada keskinlashdi:
Kechikkan logistika: Bali oroliga yoqilg‘i olib keluvchi transport va tankerlar qatnovi kechikkani oqibatida benzin stansiyalarida zaxiralar tugab qoldi;
Ommaviy sarosima (panika): Zaxiralar kamaygani haqidagi xabarlar tarqalishi bilan mahalliy aholi va minglab xorijlik sayyohlar o‘z transportlarining baklarini to‘ldirib olish uchun shoxobchalarga yopirilib kela boshladi;
Transport tizimining falajlanishi: Oroldagi asosiy harakat vositasi aynan moped va skuterlar bo‘lgani bois, yoqilg‘isiz qolish xavfi kundalik hayot va sayyohlik faoliyatiga jiddiy putur yetkazdi.
AYOQSHlar qarshisidagi holat: Ikki g‘ildiraklilar tirbandi
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan kadrlar oroldagi vaziyat qanchalik og‘irlashganini namoyish etmoqda:
Stansiyalarning kirish qismi va yondosh ko‘chalar yuzlab motobayklar bilan to‘lib-toshgan bo‘lib, piyoda yoki avtomobilda o‘tishning deyarli imkoni qolmagan;
Odamlar issiq ob-havoga qaramay, yoqilg‘i kolonkalari oldida navbat kutib turishga majbur bo‘lmoqda;
Ayrim shoxobchalarda limitlar joriy qilinishi yoki yoqilg‘i tugab qolgani sababli faoliyat vaqtincha to‘xtatilgani kuzatilmoqda.
Hozirda orol ma’muriyati va ta’minotchi kompaniyalar logistika muammosini zudlik bilan bartaraf etish hamda Baliga qo‘shimcha yoqilg‘i partiyalarini yetkazib kelish bo‘yicha tezkor choralarni ko‘rmoqda.
Izohlar 0
…