Gvardiola faoliyati davomida qaysi futbolchi bilan birga ishlashni orzu qilganini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xosep Gvardiola o'z murabbiylik faoliyati davomida braziliyalik yulduz Neymar bilan birga ishlashni juda istaganini ma'lum qildi.
- Ispaniyalik mutaxassis 2012 yilda «Barselona»ni tark etgani, Neymar esa klubga 2013 yilda kelib qo'shilgani sababli ularning yo'llari bir mavsum farq bilan kesishmay qolgan.
- Hozirgi kunda Gvardiola «Manchester Siti»dan ketganidan so'ng ta'tilda bo'lsa, 34 yoshli Neymar «Santos» klubida to'p tepmoqda.
«Barselona», «Bavariya» va «Manchester Siti» klublarining sobiq bosh murabbiyi Xosep Gvardiola o‘z faoliyati davomida qo‘l ostida shug‘ullantirishga ulgurmagan, ammo bir jamoada birga ishlashni juda istagan futbolchi nomini ma’lum qildi. Ispaniyalik mutaxassis bu borada braziliyalik yulduz Neymarni tanladi.
Atigi bir yillik farq tufayli amalga oshmagan hamkorlik
Mashhur Romario TV loyihasiga bergan intervyusida Gvardiola qisqa va aniq javob berdi:
«Bu — Neymar.», — dedi Xosep Gvardiola.
E’tiborli jihati shundaki, ushbu ikki shaxsning yo‘llari «Barselona»da atigi bir mavsum farq bilan kesishmay qolgan. Xosep Gvardiola Kataloniya klubini 2012 yilda tark etgan bo‘lsa, Neymar oradan bir yil o‘tib — 2013 yilda «ko‘k-anorranglilar» safiga kelib qo‘shilgan edi.
Ikki afsonaning bugungi holati
Shaxs
Joriy maqomi va klubi
«Barselona»dagi davri
Xosep Gvardiola
«Manchester Siti»ni tark etganidan buyon ishsiz (futboldan ta’tilda)
2008 — 2012 yillar (bosh murabbiy)
Neymar
Braziliyaning jonajon «Santos» klubida to‘p tepmoqda
2013 — 2017 yillar (hujumchi)
Ayni paytda Gvardiola «Manchester Siti» bilan xayrlashganidan so‘ng hech qaysi jamoani boshqarmayapti va hordiq chiqarmoqda. 34 yoshli Neymar esa faoliyatini boshlagan klubi — Braziliyaning «Santos» jamoasi sharafini himoya qilmoqda.
Sizningcha, agar 2013 yilda Pep Gvardiola «Barselona»da qolganida va Neymar bilan birga ishlaganida, braziliyalik hujumchi «Oltin to‘p»ni qo‘lga kirita olarmidi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol ixlosmandlariga murabbiyning ushbu qiziqarli e’tirofini darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…