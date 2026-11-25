«Etixad»dagi noxush holat: Donnarumma «Napoli» muxlislarining haqoratidan qattiq ranjidi
«Manchester Siti» va Italiya milliy terma jamoasi darvozaboni Janluidji Donnarumma Yevropa Chempionlar ligasi doirasida «Napoli»ga qarshi kechgan uchrashuv paytida mehmon jamoa muxlislarining nomaqbul munosabatidan qattiq ranjidi.
Tribunalardan yangragan haqoratlar va o‘yindan keyingi ruhiy holat
«Etixad» stadionida bo‘lib o‘tgan bahs davomida neapollik ayrim fanatlar tomonidan italiyalik posbonga qarshi qattiq va haqoratomuz qichqiriqlar yo‘llangan. Bu holat darvozabonning ruhiyatiga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi:
O‘yin vaqtidagi bosim: Mehmon sektordan uchrashuv davomida Donnarumma sha’niga qaratilgan keskin va haqoratli so‘zlar yangrab turdi.
Jurnalistlar bilan muloqotdan voz kechish: Final hushtagi chalingach, stadionni tark etayotgan darvozabonning juda hayajonlangani va ruhan ezilgani yaqqol sezilib turdi. U OAV vakillari oldida o‘z noroziligini yashirmadi va hech qanday izoh berishni istamasligini ma’lum qildi.
Voqea tafsilotlari
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va faktlar
Futbolchi
Janluidji Donnarumma («Manchester Siti» darvozaboni)
Musobaqa va manzil
Yevropa Chempionlar ligasi — «Etixad» stadioni (Manchester)
Qarama-qarshi tomon
«Napoli» klubining mehmon muxlislari
Mojaro sababi
Bahs davomida tribunalardan yangragan qattiq va haqoratomuz qichqiriqlar
Darvozabonning reaksiyasi
Uchrashuvdan so‘ng ruhan ezilgan holatda stadionni tark etdi va intervyu berishdan bosh tortdi
Ta’kidlanishicha, hamyurtlari tomonidan ko‘rsatilgan bunday keskin munosabat Donnarummani shaxsan juda qattiq xafa qilgan.
Sizningcha, UYEFA «Etixad» stadionida Janluidji Donnarummani haqorat qilgan «Napoli» muxlislari sabab klubga nisbatan intizomiy jazo qo‘llashi kerakmi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol ixlosmandlariga ushbu voqea tafsilotlarini darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…