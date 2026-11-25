Javohir Sindarov Gukeshga qarshi ilk partiyadan so‘ng fikr bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov hindistonlik Dommaradju Gukeshga qarshi o‘tkazilgan ilk partiyadan so‘ng o‘z taassurotlari bilan o‘rtoqlashdi.
- Sindarov turnir oldidan kuchli hayajonni his qilganiga qaramay, bahs davomida pozitsiyani nazorat qilish va raqibni o‘rganishga e’tibor qaratganini ta’kidladi.
- Uchrashuv durang natija bilan yakunlandi, chunki Gukesh o‘yin oxirida juda mustahkam himoyalanishga muvaffaq bo‘ldi.
O‘zbekistonlik mashhur grossmeyster Javohir Sindarov hindistonlik raqibi Dommaradju Gukeshga qarshi kechgan ilk partiyadan so‘ng bahs taassurotlari, o‘yin oldi hayajoni hamda tanlangan taktika haqida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
«Bugun shunchaki bahsdan zavq olishga harakat qildim»
Sindarovning ta’kidlashicha, turnir startidan oldingi kuchli hayajonga qaramay, u taxta ustida o‘zini xotirjam tutishga va pozitsiyani nazoratda ushlashga muvaffaq bo‘lgan:
«Turnirdan oldin, albatta, juda hayajonlangan edim. O‘yin haqida ko‘p o‘yladim. Ammo bugun shunchaki bahsdan zavq olishga va atrofdagi muhitni his qilishga harakat qildim. Menimcha, yaxshi o‘yin ko‘rsatdik va hammasi joyida.
Umuman olganda, imkoniyat bo‘lsa, har doim g‘alaba qozonishga harakat qilasan. Qaysi partiya ekanining ahamiyati yo‘q. Ammo birinchi o‘yinda, odatda, raqibni o‘rganishga va ehtiyotkorroq harakat qilishga intilasan. Men ham shunday qildim — pozitsiyani nazoratda ushlashga va vaqtdan foydalanishga harakat qildim. Yakunda raqibim juda yaxshi himoyalandi. Durang ham yomon natija emas.», — dedi Javohir Sindarov.
Ilk partiya tahlili va asosiy jihatlar
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va Sindarov bahosi
Qarama-qarshilik
Javohir Sindarov — Dommaradju Gukesh
Bosqich va natija
1-partiya — Durang
O‘yin strategiiyasi
Raqibni o‘rganish, ehtiyotkorlik, pozitsiyani nazorat qilish va vaqtdan unumli foydalanish
Raqib harakatiga baho
Gukesh partiya yakunida juda mustahkam va ishonchli himoyalandi
Sizningcha, ushbu durangdan so‘ng keyingi partiyalarda Javohir Sindarov Gukeshning himoyasini yorib o‘tib, g‘alaba qozona oladimi?
O‘z taxminlaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek shaxmati muxlislariga grossmeysterimizning ushbu intervyusini darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…