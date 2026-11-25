«99% bexato o‘yin»: Bobur Sattorov Sindarov — Gukesh ilk partiyasini tahlil qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Jenevada o‘tayotgan shaxmat bo‘yicha Jahon toji uchun matchning ilk partiyasi Javohir Sindarov va Gukesh Dommaraju o‘rtasida durang natija bilan yakunlandi.
- O‘zbekiston shaxmat federatsiyasi bosh kotibi Bobur Sattorovning tahlillariga ko‘ra, har ikki grossmeyster 99% aniqlikdagi bexato o‘yin namoyish etdi.
Shveysariyaning Jeneva shahrida shaxmat bo‘yicha Jahon toji uchun tarixiy matchga start berildi. Ikki 20 yoshli grossmeyster — hamyurtimiz Javohir Sindarov va amaldagi Jahon chempioni, hindistonlik Gukesh Dommaraju o‘rtasidagi 1-tur bahsi murosasiz kechib, durang natija bilan yakunlandi.
Bevosita Jenevada bo‘lib turgan O‘zbekiston shaxmat federatsiyasi bosh kotibi Bobur Sattorov ushbu ilk partiyani chuqur tahlil qilib, asosiy xulosalar va muhim burilish nuqtalariga to‘xtaldi.
Ilk partiyadan chiqarilgan 2 asosiy xulosa
Bobur Sattorovning ta’kidlashicha, birinchi uchrashuvning o‘ziyoq har ikki shaxmatchining matchga qanday tayyorgarlik bilan kelganini ko‘rsatib berdi:
1-xulosa: Gukesh chempionlik tojini shunchaki osonlikcha topshirish niyatida emas va oxirigacha kurashishga tayyor.
2-xulosa: Javohir Sindarov esa o‘zining eng yaxshi sport formasida ekanligini amalda tasdiqladi.
Kompyuter bahosi (99% aniqlik) va 45 daqiqalik vaqt tafovuti
Tahlilda qayd etilishicha, zamonaviy shaxmat dasturlari («temir do‘stimiz») har ikki grossmeysterning harakatlarini yuqori baholab, o‘yin 99% bexato o‘tganini ko‘rsatgan. Debyut bosqichida ikkala tomon ham chuqur nazariy tayyorgarlikka ega ekanligini namoyish etdi.
Biroq bahs ko‘p sipohli mittlshpil bosqichiga o‘tganda, o‘yindagi eng muhim omil — taym-menejment (vaqtni to‘g‘ri taqsimlash) yuzaga chiqdi:
«Jahon toji bahslarida kim vaqtni nazorat qila olish uddasidan chiqsa, natijadorligi yuqori bo‘lar ekan. Mittlshpilda Gukesh juda chuqur hisob-kitobga sho‘ng‘idi va oradagi vaqt tafovutini 45 daqiqagacha yetkazib qo‘ydi.», — dedi Bobur Sattorov.
24-yurishdagi inson va sun’iy idrok tanlovi
Partiyaning eng nozik va qiziqarli nuqtasi 24-yurishda kuzatildi. Superkompyuter tahliliga ko‘ra, o‘yinni chigallashtirish va yagona ustunlik imkoniyatini yaratish uchun piyodani f4 katakka surish o‘rniga Ot c2 yurishini amalga oshirish kerak edi.
Biroq Bobur Sattorovning qayd etishicha, agar 100 nafar professional grossmeysterdan so‘rovnoma o‘tkazilsa, ularning 95 foizi aynan tabiiy va mantiqiy f4 yurishini tanlagan bo‘lardi — inson tafakkuri va sun’iy intellekt o‘rtasidagi asosiy farq ham aynan shunda namoyon bo‘ldi.
Jenevadagi Jahon toji matchi 1-tur tahlili
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va Bobur Sattorov tahlili
Manzil va bosqich
Jeneva (Shveysariya) — Jahon toji matchi, 1-tur
Ishtirokchilar
Javohir Sindarov (20 yosh) — Gukesh Dommaraju (20 yosh)
Ilk partiya natijasi
Durang (99% bexato o‘yin aniqligi)
Vaqt nazorati (Taym-menejment)
Mittlshpilda Gukesh chuqur hisob-kitob sabab 45 daqiqa vaqt yo‘qotdi
Hal qiluvchi vaziyat
24-yurishda kompyuter Ot c2 yurishini, inson mantig‘i esa f4 yurishini ko‘rsatdi
Sizningcha, mittlshpildagi 45 daqiqalik vaqt ustunligi keyingi partiyalarda Javohir Sindarovga Gukesh ustidan g‘alaba qozonish uchun qanday psixologik va taktik ustunlik beradi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek shaxmati tarixidagi ushbu ulkan voqeani yaqinlaringizga darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…