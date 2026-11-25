Jahon chempioni Gukesh Javohir Sindarovga qarshi ilk bahs haqida fikr bildirdi
Shaxmat bo‘yicha amaldagi Jahon chempioni, hindistonlik grossmeyster Gukesh Dommaraju o‘zbekistonlik iste’dodli shaxmatchi Javohir Sindarovga qarshi o‘tkazilgan birinchi partiya taassurotlari bilan o‘rtoqlashdi.
«Pozitsiya muntazam ravishda teng holatda ko‘rindi»
Gukeshning ta’kidlashicha, bahs juda yuqori saviyada va murosasiz ruhda o‘tgan. Garchi o‘yin davomida kichik taktik va pozitsion muammolarni hal qilishga to‘g‘ri kelgan bo‘lsa-da, har ikki grossmeyster sifatli shaxmat namoyish etgan:
«Partiya haqiqatdan ham yuqori saviyada bo‘ldi. Pozitsiya muntazam ravishda teng holatda ko‘rindi. Odatdagidek, kichik muammolarni yechishga to‘g‘ri keldi. Ammo ikkimiz ham ajoyib partiya o‘tkazdik.», — dedi Gukesh Dommaraju (amaldagi Jahon chempioni).
Ilk partiya tahlili va tomonlarning munosabati
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va baholar
Raqiblar
Gukesh Dommaraju — Javohir Sindarov
Bosqich va natija
1-partiya — Durang
Gukeshning bahosi
O‘yin yuqori saviyada kechdi, pozitsiya deyarli doim teng saqlandi
Asosiy jihat
Har ikki shaxmatchi yuzaga kelgan kichik muammolarni muvaffaqiyatli bartaraf etdi
Eslatib o‘tamiz, avvalroq hamyurtimiz Javohir Sindarov ham ushbu uchrashuv yuzasidan fikr bildirib, ilk bahsda raqibni o‘rganishga va pozitsiyani nazoratda ushlashga intilganini, yakunda esa Gukesh juda mustahkam himoyalanganini qayd etgan edi.
Sizningcha, keyingi partiyalarda Javohir Sindarov amaldagi Jahon chempioni Gukeshga qarshi yanada agressivroq taktika tanlaydimi?
O‘z taxminlaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek shaxmati muxlislariga Jahon chempionining ushbu e’tirofini darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…