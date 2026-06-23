Mikromobillikda yangi davr: Skuter ijarasi uchun yoshni tasdiqlash tizimi joriy etilmoqda
Elektr skuterlar va mikromobillik vositalaridan foydalanishda xavfsizlik masalasi butun dunyoda, jumladan, Oʻzbekistonda ham dolzarb boʻlib qolmoqda. Rossiyaning mashhur kikshering xizmatlaridan biri boʻlgan "Yurent" foydalanuvchilarning yoshini avtomatik tarzda tekshirish imkonini beruvchi yangi texnologiyani sinovdan oʻtkazishni boshladi. Max milliy raqamli platformasining "Raqamli ID" (Digital ID) tizimi orqali amalga oshiriladigan ushbu loyiha voyaga yetmaganlarning skuter boshqarishiga chek qoʻyishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda ushbu innovatsion yechim Sankt-Peterburg va Kaliningrad shaharlarida pilot rejimida ishga tushirildi. Yil yakuniga qadar kikshering xizmati mavjud boʻlgan barcha hududlarda ushbu tizim toʻliq joriy etilishi rejalashtirilgan. Bu kabi texnologik yondashuvlar nafaqat yoʻl harakati xavfsizligini taʼminlaydi, balki kompaniyalarning ijtimoiy masʼuliyatini ham oshiradi.
Tizim qanday ishlaydi?ixbt.com maʼlumotiga koʻra, foydalanuvchilar oʻz yoshini tasdiqlashlari uchun murakkab jarayonlardan oʻtishlari shart emas. Buning uchun kikshering ilovasidagi "Profil" boʻlimiga kirib, "Raqamli ID" orqali verifikatsiyadan oʻtish tugmasini bosish kifoya. Asosiy shart shundan iboratki, kikshering ilovasi va raqamli identifikatsiya tizimi bitta telefon raqamiga bogʻlangan boʻlishi lozim.
Tasdiqlash jarayoni toʻliq avtomatlashtirilgan boʻlib, foydalanuvchidan ortiqcha hujjat talab etilmaydi. Muhimi, bu jarayon bir marta amalga oshiriladi va keyingi safar skuter ijaraga olayotganda qayta takrorlashga hojat qolmaydi. Bu esa foydalanuvchi tajribasini soddalashtirish bilan birga, xizmat koʻrsatuvchi provayderga mijozning haqiqiy yoshi haqida aniq maʼlumot beradi.
Texnologiyaning rivojlanish tarixiMax platformasining "Raqamli ID" texnologiyasi dastlab 2025-yilning sentyabr oyida yosh cheklovi mavjud boʻlgan mahsulotlarni sotib olish jarayonini osonlashtirish uchun taqdim etilgan edi. Keyinchalik ushbu texnologiya doirasi kengayib, 2026-yilning aprel oyidan boshlab mehmonxonalarda mijozlarni tezkor roʻyxatga olish (check-in) tizimlarida ham qoʻllanila boshlandi.
Oʻzbekiston bozorida ham soʻnggi yillarda elektr skuterlar ijarasi ommalashib bormoqda. Toshkent kabi yirik shaharlarda skuterlar bilan bogʻliq yoʻl-transport hodisalarining oldini olish uchun raqamli identifikatsiya tizimlarini joriy etish masalasi kelajakda dolzarb boʻlishi mumkin. Hozircha mahalliy kikshering xizmatlari asosan bank kartalari orqali identifikatsiyani amalga oshirmoqda, biroq xalqaro tajriba koʻrsatganidek, maxsus raqamli ID tizimlari ancha ishonchliroq hisoblanadi.
Ushbu yangilik mikromobillik sohasidagi tartibga solish jarayonlarining texnologik yechimlar bilan hamohang rivojlanayotganidan dalolat beradi. Kelajakda bunday tizimlar nafaqat yoshni, balki haydovchilik guvohnomasi mavjudligini ham masofadan turib tekshirish imkonini berishi kutilmoqda.
…