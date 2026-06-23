Mikromobillikda yangi davr: Skuter ijarasi uchun yoshni tasdiqlash tizimi joriy etilmoqda

·37·Texno
Mikromobillikda yangi davr: Skuter ijarasi uchun yoshni tasdiqlash tizimi joriy etilmoqda

Elektr skuterlar va mikromobillik vositalaridan foydalanishda xavfsizlik masalasi butun dunyoda, jumladan, Oʻzbekistonda ham dolzarb boʻlib qolmoqda. Rossiyaning mashhur kikshering xizmatlaridan biri boʻlgan "Yurent" foydalanuvchilarning yoshini avtomatik tarzda tekshirish imkonini beruvchi yangi texnologiyani sinovdan oʻtkazishni boshladi. Max milliy raqamli platformasining "Raqamli ID" (Digital ID) tizimi orqali amalga oshiriladigan ushbu loyiha voyaga yetmaganlarning skuter boshqarishiga chek qoʻyishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda ushbu innovatsion yechim Sankt-Peterburg va Kaliningrad shaharlarida pilot rejimida ishga tushirildi. Yil yakuniga qadar kikshering xizmati mavjud boʻlgan barcha hududlarda ushbu tizim toʻliq joriy etilishi rejalashtirilgan. Bu kabi texnologik yondashuvlar nafaqat yoʻl harakati xavfsizligini taʼminlaydi, balki kompaniyalarning ijtimoiy masʼuliyatini ham oshiradi.

Tizim qanday ishlaydi?

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, foydalanuvchilar oʻz yoshini tasdiqlashlari uchun murakkab jarayonlardan oʻtishlari shart emas. Buning uchun kikshering ilovasidagi "Profil" boʻlimiga kirib, "Raqamli ID" orqali verifikatsiyadan oʻtish tugmasini bosish kifoya. Asosiy shart shundan iboratki, kikshering ilovasi va raqamli identifikatsiya tizimi bitta telefon raqamiga bogʻlangan boʻlishi lozim.

Tasdiqlash jarayoni toʻliq avtomatlashtirilgan boʻlib, foydalanuvchidan ortiqcha hujjat talab etilmaydi. Muhimi, bu jarayon bir marta amalga oshiriladi va keyingi safar skuter ijaraga olayotganda qayta takrorlashga hojat qolmaydi. Bu esa foydalanuvchi tajribasini soddalashtirish bilan birga, xizmat koʻrsatuvchi provayderga mijozning haqiqiy yoshi haqida aniq maʼlumot beradi.

Texnologiyaning rivojlanish tarixi

Max platformasining "Raqamli ID" texnologiyasi dastlab 2025-yilning sentyabr oyida yosh cheklovi mavjud boʻlgan mahsulotlarni sotib olish jarayonini osonlashtirish uchun taqdim etilgan edi. Keyinchalik ushbu texnologiya doirasi kengayib, 2026-yilning aprel oyidan boshlab mehmonxonalarda mijozlarni tezkor roʻyxatga olish (check-in) tizimlarida ham qoʻllanila boshlandi.

Oʻzbekiston bozorida ham soʻnggi yillarda elektr skuterlar ijarasi ommalashib bormoqda. Toshkent kabi yirik shaharlarda skuterlar bilan bogʻliq yoʻl-transport hodisalarining oldini olish uchun raqamli identifikatsiya tizimlarini joriy etish masalasi kelajakda dolzarb boʻlishi mumkin. Hozircha mahalliy kikshering xizmatlari asosan bank kartalari orqali identifikatsiyani amalga oshirmoqda, biroq xalqaro tajriba koʻrsatganidek, maxsus raqamli ID tizimlari ancha ishonchliroq hisoblanadi.

Ushbu yangilik mikromobillik sohasidagi tartibga solish jarayonlarining texnologik yechimlar bilan hamohang rivojlanayotganidan dalolat beradi. Kelajakda bunday tizimlar nafaqat yoshni, balki haydovchilik guvohnomasi mavjudligini ham masofadan turib tekshirish imkonini berishi kutilmoqda.

KiksheringTexnologiyaRaqamli IDSkuterXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gonkongoʻda 2G tarmoqlari davri rasman yakunlandiGonkongoʻda 2G tarmoqlari davri rasman yakunlandiBugun, 20:51LastPass foydalanuvchilari yana xavf ostida: Klue tizimidagi buzilish maʼlumotlar oʻgʻirlanishiga sabab boʻldiLastPass foydalanuvchilari yana xavf ostida: Klue tizimidagi buzilish maʼlumotlar oʻgʻirlanishiga sabab boʻldiBugun, 20:30HaloBraid: Robototexnika yordamida soch oʻrish vaqti 12 soatdan bir necha daqiqaga tushadiHaloBraid: Robototexnika yordamida soch oʻrish vaqti 12 soatdan bir necha daqiqaga tushadiBugun, 20:25Samsung Galaxy A35 uchun One UI 9 sinovlari boshlandi: Oʻrta segmentdagi yangilanishSamsung Galaxy A35 uchun One UI 9 sinovlari boshlandi: Oʻrta segmentdagi yangilanishBugun, 20:24Meta kompaniyasi hamyonbop va zamonaviy Meta Glasses aqlli koʻzoynaklarini taqdim etdiMeta kompaniyasi hamyonbop va zamonaviy Meta Glasses aqlli koʻzoynaklarini taqdim etdiBugun, 19:28Beysbol ishqibozlari uchun yangilik: Ribbie o‘yinlarni 8-bitli retro formatga o‘tkazadiBeysbol ishqibozlari uchun yangilik: Ribbie o‘yinlarni 8-bitli retro formatga o‘tkazadiBugun, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi