Gvardiola «Skuadra Adzurra» taklifini nega qabul qilmaganini tushuntirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xosep Gvardiola Italiya futbol federatsiyasining milliy terma jamoani boshqarish bo'yicha taklifini 18 yillik tinimsiz faoliyatdan so'ng dam olish zarurati tufayli rad etganini ma'lum qildi.
- Ispaniyalik mutaxassis bu qarorni Paolo Maldini va Leonardo bilan suhbatlashgandan so'ng qabul qilganini ta'kidladi.
- U Italiya futbolini yuqori baholashiga qaramay, uzoq yillik bosimdan keyin o'ziga vaqt ajratishni muhim deb hisoblagan.
«Manchester Siti»ning sobiq bosh murabbiyi Xosep Gvardiola braziliyalik afsona Romarioga bergan intervyusida faoliyatidagi yana bir muhim voqeani oshkor qildi. Ispaniyalik mutaxassis Italiya futbol federatsiyasi tomonidan milliy terma jamoani boshqarish bo‘yicha rasmiy taklif olgani, biroq charchoq va tanaffus zarurati tufayli uni rad etishga majbur bo‘lganini bildirdi.
Paolo Maldini va Leonardo bilan suhbatdan so‘ng qabul qilingan qaror
Gvardiolaning so‘zlariga ko‘ra, u Italiya futbolini juda yuqori qadrlaydi, ammo 18 yillik tinimsiz bosimdan so‘ng o‘ziga vaqt ajratishi shart edi:
«Men ular (Italiya futbol federatsiyasi) bilan gaplashdim. Bu haqda birinchi marta aytyapman, ammo Italiyadek mamlakatga rad javobini berish men uchun uyatli edi. Terma jamoa bosh murabbiyligi lavozimiga nomzod sifatida ko‘rib chiqilganim men uchun ulkan sharaf, biroq tanaffus olishim kerakligini his qildim.
Agar menga bu ishni bir necha yil oldin taklif qilishganida, ehtimol, rozi bo‘lardim. Ammo o‘shanda, Paolo Maldini va Leonardo bilan bo‘lgan suhbatlardan so‘ng, to‘xtashim zarurligini tushundim. Menga o‘zim uchun ko‘proq vaqt kerak edi. Har uch kunda o‘yinlar o‘tkazgan holda 18 yil davomida murabbiylik qildim. Ma’lum bir pallada tanaffus olishga to‘g‘ri keladi...», — dedi Xosep Gvardiola (Romarioga bergan intervyusidan).
Gvardiola bayonotining asosiy tafsilotlari
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va faktlar
Muzokara o‘tkazgan tomon
Italiya futbol federatsiyasi
Rad etish sababi
18 yillik tinimsiz faoliyatdan so‘ng jismoniy va ruhiy tanaffus olish zarurati
Qarorga ta’sir qilgan shaxslar
Paolo Maldini va Leonardo bilan bo‘lgan suhbatlar
Murabbiylik tajribasi
Har 3 kunda o‘yinlar ritmida o‘tgan 18 yillik uzluksiz faoliyat
Manba
Romario (Romario TV) bilan eksklyuziv intervyu
Eslatib o‘tamiz, Xosep Gvardiola bungacha AQSH hamda Saudiya Arabistoni milliy terma jamoalaridan tushgan takliflarni ham aynan ta’tilda ekanligi sababli rad etgan edi.
Sizningcha, agar Pep Gvardiola Italiya terma jamoasi taklifiga rozi bo‘lganida, «Skuadra Adzurra»ni yana jahon futboli cho‘qqisiga olib chiqa olarmidi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol ixlosmandlariga murabbiyning ushbu e’tirofini darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…