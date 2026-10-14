Nyu-Yorkdagi ko‘chalardan biriga nega O‘rgimchak odam nom berildi?

·21·Dunyo
Nyu-Yorkdagi ko‘chalardan biriga nega O‘rgimchak odam nom berildi?

AQSHning Nyu-York shahridagi Kvins tumanida mashhur komiks qahramoni O‘rgimchak odam (Spider-Man) sharafiga ko‘cha chorrahalaridan biriga uning nomi berildi. Ingram ko‘chasidagi ushbu hudud komiks muxlislari uchun alohida ahamiyatga ega. Sababi, hikoyalarga ko‘ra, aynan shu yerda Piter Parker May xolasi bilan yashagan.

Voqeaning eng qiziqarli jihati shundaki, komikslarda tasvirlangan manzildagi uyda bir vaqtlar haqiqiy Parkerlar oilasi istiqomat qilgan. Bu tasodif esa xayoliy qahramon haqidagi hikoyaga yanada o‘zgacha tus beradi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, uyning hozirgi egasi ko‘chmas mulkni sotib olayotganida uning O‘rgimchak odam bilan bog‘liqligi va mashhurligidan bexabar bo‘lgan. Dastlab u hatto qahramon nomiga kelayotgan xatlarning sababini ham tushunmagan.

Shu tariqa, komiks olamidagi mashhur manzil Nyu-Yorkning haqiqiy hayoti bilan bog‘lanib, O‘rgimchak odam muxlislari uchun yana bir diqqatga sazovor joyga aylangan.

Orgimchak odamPiter ParkerIngram ko‘chaKvins
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«O‘rgimchak odam» uyi sotildi: yangi egasi hayratda«O‘rgimchak odam» uyi sotildi: yangi egasi hayratda11 avgust 11:28O‘zbekiston kinoteatrlarida "O‘rgimchak odam: Yangi kun" premyerasi o‘zbek tilida namoyish etiladiO‘zbekiston kinoteatrlarida "O‘rgimchak odam: Yangi kun" premyerasi o‘zbek tilida namoyish etiladi1 avgust 15:55Finlyandiya sohillarida zaharli o‘rgimchak paydo bo‘ldiFinlyandiya sohillarida zaharli o‘rgimchak paydo bo‘ldi20 sentabr 11:37Suriya prezidenti Nyu-Yorkda bayonot berdi: uning o‘tmishi bo‘yicha yolg‘oni fosh bo‘ldimi?Suriya prezidenti Nyu-Yorkda bayonot berdi: uning o‘tmishi bo‘yicha yolg‘oni fosh bo‘ldimi?23 sentabr 12:48Moskva metrosida afrikalik musofirga tashlangan yo‘lovchi kutilmagan zarbaga uchradi (video)Moskva metrosida afrikalik musofirga tashlangan yo‘lovchi kutilmagan zarbaga uchradi (video)Bugun 09:59Haftasiga 3 kun ishlab, 4 kun dam olish: Germaniya kansleri yangi ish tartibini taklif qildiHaftasiga 3 kun ishlab, 4 kun dam olish: Germaniya kansleri yangi ish tartibini taklif qildiBugun 09:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda