Raqibni 6:2 hisobida yengdik: O‘zbekiston U-17 Jahon chempionatida qanday kambek ko‘rsatdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston o‘smirlar terma jamoasi Jahon chempionatining 2-turida Yamayka ustidan 6:2 hisobida ishonchli g‘alabaga erishdi.
- Uchrashuvda Suhrob Sadirjonov het-trik qayd etgan bo‘lsa, Laziz Abduraimov, Amirxon Erkinov va Ahror Ravshanbekov ham o‘z nomlarini to‘purarlar qatoriga yozdirib qo‘ydi.
- Sergey Chigodayev shogirdlari ushbu g‘alabadan so‘ng 3 ochko jamg‘arib, guruhdagi vaziyatini yaxshilab oldi.
O‘zbekiston o‘smirlar jamoasi Jahon chempionatining 2-turida Yamaykaga qarshi maydonga tushib, 8 ta gol urilgan shiddatli bellashuvda 6:2 hisobidagi yirik g‘alabaga erishdi.
Dohadagi «Espayr» maydonida kechgan uchrashuv o‘smirlarimiz uchun og‘ir boshlandi: 8-daqiqada Braun hisobni ochdi. Oradan bir daqiqa o‘tib Laziz Abduraimov muvozanatni tiklagan bo‘lsa-da, 25-daqiqada Braun yana Yamaykani oldinga olib chiqdi. Biroq shundan so‘ng maydonda to‘liq Sergey Chigodayev shogirdlari ustunlik qildi.
Sadirjonov benefisi va guruhdagi vaziyat
31, 47 va 58-daqiqalarda raqib darvozasini ishg‘ol qilgan Suhrob Sadirjonov het-trik qayd etib, bahs taqdirini hal qildi. O‘yin oxirida Amirxon Erkinov (79') va Ahror Ravshanbekov (90+2') ham o‘z nomiga gol yozdirib qo‘yib, yirik g‘alabani mustahkamladi.
Ushbu g‘alabadan so‘ng O‘zbekiston Ye guruhida 3 ochko jamg‘ardi, Yamayka esa 0 ochko bilan qoldi. Guruhning ikkinchi bahsida ilk turda g‘alaba qozongan jamoalar — Italiya va Kot-d'Ivuar o‘zaro to‘qnash kelmoqda. O‘zbekiston guruh bosqichining so‘nggi turida 26 noyabr kuni italiyaliklarga qarshi maydonga tushadi.
Guruh / Uchrashuv
Natija
Asosiy voqealar va to‘purarlar
Ye guruhi: O‘zbekiston — Yamayka
6:2
Suhrob Sadirjonov (het-trik), Abduraimov, Erkinov, Ravshanbekov
F guruhi: Tojikiston — Xorvatiya
0:4
Benkotich (het-trik, 2 tasi penalti), Dedich
H guruhi: Ispaniya — Fiji
15:0
Kruz (5 ta gol), Tomas (het-trik), Truxillano (het-trik)
Kunning boshqa o‘yinlari: Ispaniyadan 15 ta gol, Tojikistonda mag‘lubiyat
2-tur doirasida F guruhida Tojikiston (3 ochko) Xorvatiyaga (4 ochko) 0:4 hisobida imkoniyatni boy berdi. H guruhida esa Ispaniya (6 ochko) Fiji (0 ochko) darvozasiga naq 15 ta javobsiz to‘p kiritib, muddatidan avval pley-off yo‘llanmasini naqd qildi.
Uchrashuvlar qaydnomasi
U-17 JCH. Ye guruhi. 2-tur
O‘zbekiston — Yamayka 6:2
23 noyabr, Doha, «Espayr»
Gollar: Laziz Abduraimov (9), Suhrob Sadirjonov (31, 47, 58), Amirxon Erkinov (79), Ahror Ravshanbekov (90+2) — Braun (8, 25).
O‘zbekiston U-17: Olim Shomurodov, Mashhurbek Abdusoliyev (Jahongirmirzo O‘ktamboyev, 46), Abubakr Rahimov (Nurmuhammad O‘ktamov, 66), Muhammadaziz Ro‘ziboyev, Amirxon Erkinov (Muhammadjon Mamatov, 85), Islom Ravshanov, Asilbek Aliyev, Mirkomil Murodov, Suhrob Sadirjonov (Muhammadodil Orifxonov, 66), Mirjamol Anvarov, Laziz Abduraimov (Ahror Ravshanbekov, 56).
F guruhi
Tojikiston — Xorvatiya 0:4
Gollar: Benkotich (6 penalti, 50, 56 penalti), Dedich (59).
H guruhi
Ispaniya — Fiji 15:0
Gollar: Kruz (5, 10, 27, 57, 65), Tomas (12, 19, 35 penalti), Truxillano (25, 40, 51 penalti), Kompani (43), Dominges (53, 74), Ramos (80).
Sizningcha, 26 noyabr kuni Italiyaga qarshi kechadigan hal qiluvchi bahsda Sergey Chigodayev shogirdlari pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kirita oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…