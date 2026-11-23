Nodirbek Abdusattorov shaxmatdagi sport etikasi haqida muhim fikr bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Nodirbek Abdusattorov Total Chess turnirida ayrim grossmeysterlar, jumladan Magnus Karlsen tomonidan partiyalarning o‘tkazib yuborilishini sport etikasiga zid deb baholadi.
- O‘zbekistonlik shaxmatchi natija va reytingdan qat’i nazar, har bir sportchi o‘z mas’uliyatini bajarib, raqibiga hurmat ko‘rsatgan holda o‘yinlarda ishtirok etishi shartligini ta’kidladi.
- U o‘z faoliyatida hech qachon partiyalarni o‘tkazib yubormaganini bildirib, buni shaxsiy tamoyil deb atadi.
Total Chess turnirida ayrim grossmeysterlar, jumladan, Magnus Karlsen ham ayrim partiyalarni o‘tkazib yuborgani muhokamalarga sabab bo‘ldi. O‘zbekistonlik shaxmat yulduzi Nodirbek Abdusattorov esa bu holatga nisbatan o‘z pozitsiyasini ochiq bildirdi. Uning fikricha, sport etikasi har qanday natija va reyting manfaatidan ustun turishi kerak.
«Men hech qachon partiyalarimni o‘tkazib yubormayman»
Abdusattorovdan Total Chess turnirida ayrim shaxmatchilarning partiyalarga kelmagani haqida so‘rashdi. U javobida shaxsiy tamoyillariga sodiq qolishini ta’kidladi.
«Men doim sport etikasiga amal qilganman, shu sabab hech qachon partiyalarimni o‘tkazib yubormanganman», — dedi o‘zbekistonlik grossmeyster.
Uning ta’kidlashicha, musobaqada natija qanday bo‘lishidan qat’i nazar, har bir shaxmatchi belgilangan partiyada ishtirok etishi lozim. Abdusattorov buni shunchaki musobaqa qoidasi emas, balki sportchi mas’uliyati va raqibga bo‘lgan hurmat bilan bog‘liq masala sifatida ko‘radi.
Karlsen va boshqa shaxmatchilarga bilvosita ishora
Nodirbek ayrim shaxmatchilarning partiyalarni o‘tkazib yuborish holatini reytingga bo‘lgan munosabat bilan bog‘ladi.
«Menimcha, natija qanday bo‘lishidan qat’i nazar, partiyaga kelib o‘ynash kerak. Ammo ayrim shaxmatchilar reytingga ko‘proq e’tibor berishini ko‘rdim», — dedi u.
Bu fikr Total Chess turniridagi ishtirokchilarning musobaqaga yondashuvi haqidagi bahslarni yanada qizitishi mumkin. Ayniqsa, partiyalarni o‘tkazib yuborganlar orasida jahon shaxmatining eng mashhur va kuchli vakillaridan biri Magnus Karlsen ham borligi e’tiborga molik.
Biroq Abdusattorov muayyan shaxmatchining nomini tilga olmadi va hech kimni to‘g‘ridan to‘g‘ri tanqid qilmadi. U o‘zining sport etikasiga asoslangan qarashini bayon etish bilan cheklandi.
«Keyingi turda ayrim jihatlarni yaxshilash kerak»
O‘zbekistonlik grossmeyster musobaqani sinov turniri sifatida baholadi. Uning fikricha, bunday musobaqalardagi tajriba keyingi bosqichlarda tashkiliy va boshqa jihatlarni takomillashtirishga yordam berishi kerak.
«Bu sinov turniri edi. Shuning uchun keyingi turda ayrim jihatlarni yaxshilash kerak», — deya qo‘shimcha qildi Abdusattorov.
Nodirbekning pozitsiyasidagi asosiy jihat shundaki, u shaxmatda faqat reyting va natijani emas, balki raqibga hurmat, mas’uliyat va sport etikasini ham muhim deb hisoblaydi.
Siz Nodirbek Abdusattorovning fikriga qo‘shilasizmi?
Bir tomondan, professional shaxmatchilar uchun reyting va musobaqa strategiyasi muhim. Ikkinchi tomondan, partiyaga kelmaslik raqib, tashkilotchilar va tomoshabinlarga nisbatan munosabat masalasini ham keltirib chiqaradi.
Abdusattorov esa bu borada o‘z tanlovini aniq bildirmoqda: natija qanday bo‘lishidan qat’i nazar, partiyaga kelib, taxta oldida kurashish kerak.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…