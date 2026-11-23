Arsen Venger Yamaykaga qarshi bahsda het-trik qayd etgan Suhrob Sadirjonovni tabrikladi
O‘zbekiston o‘smirlar jamoasi Jahon chempionatining 2-turida Yamaykaga qarshi maydonga tushib, 8 ta gol urilgan bahsda 6:2 hisobidagi yirik g‘alabaga erishdi.
Sergey Chigodayev boshqaruvidagi jamoa safida Suhrob Sadirjonov het-trik qayd etib, uchrashuvning eng yorqin qahramonlaridan biriga aylandi. Uchrashuv yakunida esa FIFA futbolni global rivojlantirish rahbari, taniqli mutaxassis Arsen Venger het-trik muallifini shaxsan tabrikladi va jamoamizga keyingi bahslarda omad tiladi.
Videotasvirdagi lahzalar va uchrashuv tafsilotlari
Videotasvirda O‘zbekiston terma jamoasining ko‘k rangli, 11-raqamli libosida maydonga tushgan Suhrob Sadirjonov qo‘lida to‘p va sovrin bilan Arsen Venger yonida samimiy kayfiyatda turgani aks etgan. Shuningdek, videotasvirda mutaxassisning o‘yindan so‘ng futbolchi bilan qo‘l berib ko‘rishgani, suhbatlashgani va birga suratga tushgani ko‘rinadi.
Ko‘rsatkich / Ma’lumot
Tafsilotlar
Uchrashuv va natija
O‘zbekiston — Yamayka 6:2 (Jahon chempionati, 2-tur)
Het-trik muallifi
Suhrob Sadirjonov (11-raqam)
Bosh murabbiy
Sergey Chigodayev
Tabriklagan mutaxassis
Arsen Venger (FIFA futbolni global rivojlantirish rahbari)
O‘smirlarimizga xalqaro e’tibor va keyingi qadamlar
Jahon chempionatidagi yirik g‘alaba va het-trikdan so‘ng jahon futbolining taniqli vakili tomonidan bildirilgan tabrik hamda omad tilaklari yosh futbolchilarimiz uchun qo‘shimcha ruhiy dalda bo‘ldi. Endi jamoa oldida turnirdagi navbatdagi sinovlar va yuqori natijalarni mustahkamlash vazifasi turibdi.
Sizningcha, Arsen Vengerning tabrigi va e’tibori Suhrob Sadirjonov hamda o‘smirlar jamoamizga Jahon chempionatining keyingi o‘yinlarida qanday ijobiy ta’sir ko‘rsatadi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
- #O‘zbekiston o‘smirlar terma jamoasi
- #Suhrob Sadirjonov
- #Arsen Venger
- #Futbol bo‘yicha Jahon chempionati
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…