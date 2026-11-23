«G‘alaba menga beriladi, deb o‘ylagandim»: Asu Almabayev mag‘lubiyati haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UFC jangchisi Asu Almabayev Kiodji Xoriguchiga qarshi kechgan bahsdagi mag‘lubiyatidan so‘ng ilk bor fikr bildirib, titul uchun kurashga bir qadam qolganida to‘xtab qolganidan afsusda ekanini aytdi.
- Sportchi jang davomida o‘zini g‘olib deb hisoblaganini va murabbiylari ham unga ustunlik qilayotganini aytishganini ta’kidladi.
UFC'ning qozog‘istonlik jangchisi Asu Almabayev Kiodji Xoriguchiga qarshi kechgan bahsdagi mag‘lubiyatidan so‘ng ilk bor batafsil fikr bildirdi. U titul uchun kurashga bir qadam qolganida to‘xtab qolganidan afsusda ekanini yashirmadi, shu bilan birga, mag‘lubiyatidan foydalanib nom chiqarishga urinayotganlarga ham keskin munosabat bildirdi.
«Titulga bir qadam qolganida to‘xtab qoldim»
Qozog‘istonlik UFC jangchisi Asu Almabayev Kiodji Xoriguchiga qarshi jangdagi mag‘lubiyatini og‘ir qabul qilganini tan oldi. Sportchi oylab davom etgan mashg‘ulotlar, sarflangan mehnat va titul uchun kurashga yaqinlashgan bir paytdagi mag‘lubiyat har qanday jangchi uchun jiddiy zarba ekanini ta’kidladi.
Almabayev uni qo‘llab-quvvatlagan, jangini kuzatgan va g‘alaba uchun duo qilgan barcha muxlislarga minnatdorlik bildirdi. Uning so‘zlaridan anglashilishicha, mag‘lubiyatdan keyingi eng og‘ir hislardan biri — shuncha mehnatdan so‘ng ko‘zlangan maqsadga yeta olmaslik.
«Shuncha jang o‘tkazdim, oylab tinimsiz mashq qildim, ter to‘kdim — endi titulga bir qadam qolganda to‘xtab qoldim. Bu har qanday sportchi uchun og‘ir zarba. Hayotda menga hech narsa osonlikcha berilmaydi, bu maqsad ham bundan mustasno bo‘lmaydi», — dedi jangchi.
U mag‘lubiyatdan keyin o‘zini oqlashga urinmasligini, aksincha, kamchiliklarini tahlil qilib, ustida ishlashi kerakligini bildirdi.
Mag‘lubiyatdan foydalanib nom chiqarmoqchi bo‘lganlarga javob
Almabayevning e’tiborini tortgan yana bir holat — uning mag‘lubiyatidan keyin ayrim kishilarning bu vaziyatdan o‘z manfaati yo‘lida foydalanishga urinayotgani bo‘ldi.
Jangchining fikricha, birovning mag‘lubiyatini o‘zini ko‘rsatish uchun imkoniyatga aylantirish to‘g‘ri emas. U tanqidchilarga shunchaki gapirish o‘rniga, oktagonga chiqib, o‘z kuchini amalda isbotlashni taklif qildi.
«Agar shunchalik kuchli bo‘lsangiz, bu yerga keling, Top-5, Top-10 yoki Top-20gacha ko‘tarilib, o‘zingizni ko‘rsating. Birovning mag‘lubiyati hisobiga shuhrat qozonish juda uyatli», — dedi Almabayev.
Shu tariqa, qozog‘istonlik jangchi mag‘lubiyatdan keyingi tanqidlarga javob qaytarish bilan birga, sportdagi haqiqiy raqobat gap-so‘zlar bilan emas, natija va mehnat bilan o‘lchanishini eslatdi.
Almabayev nega o‘zini g‘olib deb hisoblagan?
Jangchining bayonotida eng e’tiborli nuqtalardan biri — uning Xoriguchiga qarshi bahs natijasiga munosabati bo‘ldi.
Almabayevning aytishicha, u jang davomida o‘zini g‘olib bo‘layotgan deb hisoblagan. Har bir raunddan keyin burchagidagi murabbiylar ham unga ustunlikka ega ekanini aytishgan.
«G‘olib bo‘ldim, deb o‘ylagandim. Har raunddan keyin burchagimdagilar menga: “Sen yutib turibsan”, deyishardi. G‘alaba Xoriguchiga berilganini e’lon qilishganda, u ham hayron bo‘lganini o‘zingiz ko‘rdingiz», — dedi qozog‘istonlik sportchi.
Shunga qaramay, Almabayev o‘zini oqlash niyati yo‘qligini yana bir bor ta’kidladi. Uning fikricha, sportchi uchun g‘alaba paytidagi maqtovlar ham, mag‘lubiyatdan keyingi og‘ir gaplar ham asosiy maqsaddan chalg‘itmasligi kerak.
«Bugun mag‘lubiyat, ertaga g‘alaba»
Almabayev bayonotining yakunida muxlislar va hamyurtlarini birdamlikka chaqirdi. Uning ta’kidlashicha, sportda mag‘lubiyat ham, g‘alaba ham bo‘lib turadi. Muhimi, qiyin vaziyatlarda bir-birini qo‘llab-quvvatlash va oldinga intilishdan to‘xtamaslik.
«Har qanday sharoitda ham birdam va ahil bo‘lib qolaylik. Bir-birimizni qo‘llab-quvvatlaylik. Erkakning yo‘li, jangchining yo‘li shu: bugun mag‘lubiyat, ertaga g‘alaba. Bunday bo‘lib turadi», — dedi u.
Almabayevning so‘zlari uning mag‘lubiyatni og‘ir qabul qilganini, biroq bu natijani faoliyatidagi yakuniy nuqta deb hisoblamayotganini ko‘rsatadi. Titul uchun kurash yo‘lidagi bir mag‘lubiyat uning oldidagi maqsadlar o‘zgarganini anglatmaydi. Endi esa jangchidan muxlislar kutgan javob navbatdagi chiqishida — oktagondagi natijasi bilan bo‘ladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…