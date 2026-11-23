Umar Nurmagomedov jimlikni buzdi: Abu-Dabidagi voqeadan keyin nimalar dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Abu-Dabida Merab Dvalishvili bilan yuz bergan janjaldan so‘ng qo‘lga olingan UFC jangchisi Umar Nurmagomedov Rossiyaga qaytib, ijtimoiy tarmoqlar orqali ilk munosabatini bildirdi.
- Sportchi voqea tafsilotlarini ochiqlash o‘rniga, inson hayotidagi qiyinchiliklarga qanday dosh berish muhimligi haqida vazmin fikr qoldirdi.
Abu-Dabida Merab Dvalishvili bilan yuz bergan janjaldan so‘ng olti nafar rossiyalik qatorida qo‘lga olingan Umar Nurmagomedov Rossiyaga qaytib, voqeaga munosabat bildirdi. UFC jangchisi batafsil izoh berish o‘rniga hayotdagi sinovlar va ularga bardosh berish haqida qisqa, ammo mazmunli fikr qoldirdi.
Nurmagomedovdan ilk munosabat: u qanday fikr bildirdi?
Umar Nurmagomedov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida inson hayotida uchraydigan qiyinchiliklar haqida yozdi. Uning bayonotida Abu-Dabidagi hodisa yoki qo‘lga olinish holati bevosita tilga olinmagan. Biroq bu fikrlar rossiyalik jangchining voqeadan keyingi ilk munosabati sifatida e’tibor tortdi.
«Har bir inson hayotida qiyinchiliklarga duch keladi. Bizni faqat ularga qanday dosh berishimiz belgilaydi», — deb yozdi Nurmagomedov.
Qizig‘i, u vaziyatga keskin baho berish yoki o‘zini oqlashga urinmadi. Aksincha, umumiy mazmundagi fikr bilan cheklandi.
Usman Nurmagomedovdan farqli yo‘l tutdi
Abu-Dabidagi voqeadan keyin Usman Nurmagomedov ijtimoiy tarmoqda «Litso so shramom» filmidagi Toni Montana qahramonining gangsterona iqtibosini keltirgan edi.
Umar esa bunday uslubni tanlamadi. UFC'ning o‘ta yengil vazn toifasida sobiq titul da’vogari neytral va vazmin munosabat bildirib, qiyinchiliklarga sabr bilan dosh berish kerakligini ta’kidladi.
Bu ikki jangchining bir voqeadan keyingi munosabatidagi uslubiy farq sifatida ko‘zga tashlandi.
Umar Nurmagomedov uchun 2026 yil og‘ir kechmoqda
30 yoshli jangchi uchun joriy yil sport va shaxsiy hayotdagi murakkab voqealar bilan esda qolmoqda. Abu-Dabidagi janjal oqibatida qo‘lga olinish bilan bog‘liq hodisa uning uchun jiddiy sinov bo‘ldi. Manbada keltirilishicha, bu voqea qariyb yarim yillik qamoq jazosi bilan yakunlanishi mumkin edi.
Bundan tashqari, avgust oyida Umar professional faoliyatidagi ilk muddatidan oldingi mag‘lubiyatini qabul qildi. Shanxayda o‘tkazilgan UFC turnirida u xitoylik Song Yadongga nokaut bilan mag‘lub bo‘ldi.
Shu tariqa, avval chempionlik kamari uchun kurashgan Nurmagomedov bir yilning o‘zida ham oktagonda, ham oktagon tashqarisida jiddiy sinovlarga duch keldi.
Endi jangchini qanday sinovlar kutmoqda?
Umarning qisqa bayonotida Abu-Dabidagi hodisaning tafsilotlari ochiqlanmagan. U voqea yuzasidan o‘z pozitsiyasini batafsil tushuntirmadi, shuningdek, kelgusi rejalari haqida ham ma’lumot bermadi.
Biroq uning so‘zlaridagi asosiy mazmun aniq: insonni boshidan kechirgan qiyinchiliklari emas, balki ularga qanday munosabatda bo‘lishi belgilaydi. Endi Nurmagomedov uchun bu fikrni amalda isbotlash, sportdagi mavqeini tiklash va muxlislar ishonchini qaytarish muhim bo‘ladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…