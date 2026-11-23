Dunyoda stadionni eng ko‘p muxlis bilan to‘ldiradigan 10 klub ma’lum bo‘ldi
Yevropa va jahon futbolining eng ommabop klublari o‘rtasida stadionga muxlislarni jalb qilish bo‘yicha reyting e’lon qilindi. Transfermarkt ma’lumotlariga ko‘ra, 2026/2027 yilgi mavsumda uy o‘yinlariga o‘rtacha tashrif bo‘yicha Dortmundning «Borussiya»si dunyoda birinchi o‘rinda. «Inter», «Bavariya», «Milan» va «Real» ham kuchli beshlikdan joy oldi.
Futbolda klubning kuchini faqat maydondagi natijalar, sovrinlar yoki transfer bozoridagi qiymati bilan o‘lchab bo‘lmaydi. Stadionni to‘ldirib turgan muxlislar, jamoaga bo‘lgan ishonch va har bir uy uchrashuvidagi muhit ham klubning nufuzini belgilaydigan muhim omillardan biri.
Germaniyaning Transfermarkt portali 2026/2027 yilgi mavsumda uyda o‘tkazilgan bahslarga o‘rtacha tashrif buyuruvchilar soni bo‘yicha klublar reytingini e’lon qildi. Ro‘yxatda Germaniya, Italiya, Ispaniya, Angliya va Braziliya klublari bor.
Dortmundning «Borussiya»si 81 365 nafarlik o‘rtacha tashrif bilan reytingda birinchi o‘rinni egalladi.
«Borussiya» Dortmund — dunyoda eng ko‘p muxlis yig‘adigan klub
Dortmund klubi reytingdagi raqiblarini ortda qoldirdi. «Borussiya»ning uydagi bahslarini har safar o‘rtacha 81 365 nafar muxlis stadiondan kuzatmoqda.
Germaniya klubining bu natijasi uni nafaqat mamlakatda, balki jahon futbolining eng ommabop jamoalaridan biri sifatida ham ajratib turadi.
Ikkinchi o‘rinda Italiyaning «Inter» klubi bor. Milanliklarning uy uchrashuvlariga o‘rtacha 75 214 nafar muxlis tashrif buyurmoqda. Uchinchi o‘rinni esa Myunxenning «Bavariya»si 75 000 nafarlik ko‘rsatkich bilan egallagan.
Dunyoda uy o‘yinlariga eng ko‘p muxlis yig‘adigan TOP-10 klub
Transfermarkt ma’lumotlariga ko‘ra, 2026/2027 yilgi mavsumda uy bahslariga o‘rtacha tashrif buyuruvchilar soni bo‘yicha reyting quyidagicha:
O‘rin
Klub
Mamlakat
O‘rtacha tashrif
1
«Borussiya» Dortmund
Germaniya
81 365
2
«Inter»
Italiya
75 214
3
«Bavariya»
Germaniya
75 000
4
«Milan»
Italiya
74 545
5
«Real»
Ispaniya
73 614
6
Angliya
72 395
7
«Atletiko»
Ispaniya
66 268
8
«Roma»
Italiya
65 728
9
«Flamengo»
Braziliya
64 711
10
«Betis»
Ispaniya
63 309
Italiya va Ispaniya klublari ko‘pchilikni tashkil etdi
Reytingda Italiya klublari alohida ajralib turibdi. «Inter», «Milan» va «Roma» kuchli o‘nlikdan joy olgan. Ispaniyadan esa «Real», «Atletiko» va «Betis» ro‘yxatga kirdi.
Germaniyaning ikki klubi — «Borussiya» Dortmund va «Bavariya» — kuchli uchlikdan joy oldi. Angliyadan «Manchester Yunayted», Braziliyadan esa «Flamengo» TOP-10 ga kirishga muvaffaq bo‘ldi.
Reyting klublarning uy uchrashuvlariga o‘rtacha tashrif buyuruvchilar soni asosida tuzilgan. Bu ko‘rsatkich umumiy mavsum tashrifi emas, balki har bir uy bahsiga to‘g‘ri keladigan o‘rtacha muxlislar sonini anglatadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…