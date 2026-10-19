Parijda odamlarni shprits bilan qo‘rqitgan bloger qamoq jazosiga hukm qilindi

·44·Dunyo
Parijda odamlarni shprits bilan qo‘rqitgan bloger qamoq jazosiga hukm qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Parij ko'chalarida odamlarni shprits bilan qo'rqitgan TikTok blogeri Ilan M. olti oylik qamoq jazosiga hukm qilindi.
  • Uning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolari, ayniqsa, shprits orqali hujumlar haqidagi qo'rquv kuchaygan davrda jamoatchilikda keskin norozilikka sabab bo'lgan.

Fransiyalik TikTok blogeri Parij ko‘chalarida odamlarga bo‘sh shprits bilan ukol qilayotgandek ko‘rinib, ularni qo‘rqitgani uchun olti oylik qamoq jazosiga hukm qilindi. Uning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolari jamoatchilik orasida keskin norozilikka sabab bo‘lgan.

Amin Mojito taxallusi bilan tanilgan, asl ismi Ilan M. bo‘lgan bloger Parij ko‘chalarida tasodifiy yo‘lovchilarga shprits sanchishga uringanday harakatlarini tasvirga olib, internetga joylashtirganidan so‘ng mashhurlikka erishgan. Bu voqealar esa odamlar orasida shprits orqali hujumga uchrashdan haqiqiy qo‘rquv kuchaygan davrda sodir bo‘lgan.

Blogerga «mehnatga layoqatsizlikka olib kelmagan, qurol sifatida ishlatilgan buyum bilan zo‘ravonlik sodir etish» ayblovi qo‘yilgan. Shunga qaramay, u o‘z harakatlarini oqlashga urinib, hech kimga zarar yetkazishni maqsad qilmaganini aytgan. Uning ta’kidlashicha, bu kabi hazillarni boshqa mamlakatlarda, jumladan, Ispaniya va Portugaliyadagi internet videolarida ko‘rgan va ularni o‘zini tanitish uchun takrorlagan.

Biroq prokuratura vakillari bu «hazil»lar ayrim jabrlanuvchilarga jiddiy ruhiy ta’sir ko‘rsatganini ma’lum qildi. Hatto ba’zi odamlar ruhiy holatini tekshirish uchun shifoxonaga yotqizilishga majbur bo‘lgan.

«Boshqalarni emas, o‘zimni o‘ylaganman»

Ilan M. sud jarayonida qilgan ishidan afsusda ekanini bildirgan. U internetda ko‘rgan videolarga taqlid qilganini tan olib, bu harakatlar boshqalarga qanchalik og‘ir ta’sir ko‘rsatishi mumkinligini o‘ylab ko‘rmaganini aytgan.

«Men internetda, Ispaniya va Portugaliyada ko‘rgan narsalarimga taqlid qilib, bunday hazillarni amalga oshirishdek juda yomon fikrga bordim. Bu odamlarga zarar yetkazishi mumkinligini o‘ylamaganman. Mening xatoim shu bo‘ldi — boshqalarni o‘ylamadim, faqat o‘zimni o‘yladim», — dedi Ilan M. sudda.

Prokuratura blogerning harakatlari vaqtida hech kimga haqiqiy ukol qilinmaganini tasdiqladi. 27 yoshli erkak shpritsning himoya qopqog‘ini yechmagan. Ammo ayblov tomonining fikricha, u bu harakatlarni ataylab yoki oqibatini anglamagan holda sodir etganidan qat’i nazar, begona odamlarga nisbatan hujumlarni rag‘batlantiruvchi qo‘rquv muhitini yuzaga keltirgan.

Ushbu hazillardan jabrlangan ko‘plab odamlar ruhiy zarba olgan. Ulardan biri o‘zini virus yuqtirib olgan deb o‘ylagan paytdagi holatini «dahshatli tush»ga qiyoslagan.

Sud blogerning harakatlarini jiddiy deb baholadi

Amin Mojitoning advokati suddan mijoziga nisbatan yengillik ko‘rsatishni so‘ragan. Biroq sudya blogerning xatti-harakatlari jamiyatdagi qo‘rquv muhitini kuchaytirishga hissa qo‘shgan, degan xulosaga kelgan. Qizig‘i shundaki, uning qilmishlari bo‘yicha politsiyaga rasmiy murojaatlar soni ko‘p bo‘lmagan.

Sud qaroriga ko‘ra, Ilan M. 12 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi. Ushbu muddatning olti oyi amalda qamoqda o‘taladi, qolgan olti oyi esa shartli ravishda qoldiriladi.

Mazkur voqea ijtimoiy tarmoqlarda ko‘proq e’tibor qozonish maqsadida qilingan hazillar ham jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ko‘rsatdi. Ayniqsa, odamlar hayoti va xavfsizligiga tahdid bordek tuyuladigan harakatlar shunchaki ko‘ngilochar video sifatida qabul qilinmasligi mumkin.

ParisAmin MojitoIspaniyaPortugaliyaTikTok
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Skeybordchi Quyosh tutilishi fonida tarixiy tryuk bajardiSkeybordchi Quyosh tutilishi fonida tarixiy tryuk bajardi15 avgust 10:46«O‘zimni emas, „Real“ni o‘ylayapman»: Mourino Madridga qaytishi haqida...«O‘zimni emas, „Real“ni o‘ylayapman»: Mourino Madridga qaytishi haqida...22 avgust 10:06Kecha Yevropada XXI asrning ilk to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildiKecha Yevropada XXI asrning ilk to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildi13 avgust 11:52Futbol dunyosida portlash: JCH-2030 bekor qilinishi mumkin, UYEFA Infantinoga qarshiFutbol dunyosida portlash: JCH-2030 bekor qilinishi mumkin, UYEFA Infantinoga qarshi1 avgust 07:06Nani Ronalduga og‘ir mag‘lubiyatdan keyin murojaat qildi: gap faqat natijada emasNani Ronalduga og‘ir mag‘lubiyatdan keyin murojaat qildi: gap faqat natijada emas9 iyul 22:35Rodri va Bernardo Silva oʻrtasidagi nizo: Ispaniya yulduzi sobiq jamoadoshidan uzr soʻradiRodri va Bernardo Silva oʻrtasidagi nizo: Ispaniya yulduzi sobiq jamoadoshidan uzr soʻradi7 iyul 16:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda